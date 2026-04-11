Що подивитися у вихідні. Фінальні сезони «Хлопаків» і «Ейфорії», чорна комедія з Кіану Рівзом і Кемерон Діас, нові «Зоряні війни» та сиквел «Оповіді служниці»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Супергеройський серіал «Хлопаки» — п’ятий сезон

Про що серіал. Останній сезон серіалу про супергероїв, заснованого на однойменному коміксі Гарта Енніса і Даріка Робертсона. Корпорація Vought International та її елітний загін Seven керують супергероями й приховують їхні брудні таємниці. Кілька простих «хлопаків» під керівництвом колишнього агента ЦРУ Біллі Батчера намагаються вивести корпорацію на чисту воду.

The Boys / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Ерік Кріпке / у головних ролях — Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що шоуранер ефектно й яскраво завершує серіал, а нові гротескні й «хворобливо кумедні» сцени точно вразять фанатів. The Guardian хвалить паралелі на сучасні Штати і політику Дональда Трампа, фірмові бридкі сцени й гумор і те, як швидко події набирають обертів.

Кримінальна драма «Ейфорія» — третій сезон

Про що серіал. У центрі сюжету компанія школярів: Ру, шо має наркозалежність, її сестра Леслі, трансгендерна дівчина Джулс, популярні в школі подружки Медді й Кессі та Нейт — капітан футбольної команди й хлопець Медді. Навчаючись у старшій школі, вони потрапляють у конфлікти, намагаються пристосуватися до дорослого життя і знайти себе. Серіал без цензури зображує секс, наркотики, насильство і проблеми з психічним здоров’ям.

Дія третього сезону відбувається через п’ять років після закінчення школи. Ру працює водійкою таксі й торгує наркотиками, щоб сплатити борги. Нейт намагається керувати компанією батька, а його дружина Кессі стала моделлю Only Fans. Джулс живе коштом заможного «татка». Медді й Леслі працюють у Голлівуді — перша менеджеркою талантів, а друга асистенткою шоуранера мильної опери.

Euphoria / HBO Max / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Сем Левінсон / у головних ролях — Зендея, Джейкоб Елорді, Алекса Демі, Сідні Свіні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 48% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Variety хвалить декорації та операторську роботу й каже, що новий сезон цікавий і стильний, хоча його сюжет сильно відрізняється від попередніх сезонів. Оглядачка Collider каже, що серіал досі захоплює візуалом і майстерною акторською грою, проте половина сюжетних ліній банальна й клішована, а деякі сцени такі відразливі, що їх важко дивитися.

Анімаційний серіал «Зоряні війни: Мол – Повелитель тіней»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається після подій анімаційного серіалу «Зоряні війни: Війни клонів (2008—2020)». Приблизно за рік після Воєн клонів колишній лорд ситхів Дарт Мол відновлює свій злочинний синдикат і вирушає на пошуки нового учня. На планеті Джанікс він зустрічає джедайку Девон, що переховується від Галактичної Імперії, і пробує заманити її на темний бік.

Star Wars: Maul - Shadow Lord / Disney+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Дейв Філоні, Метт Міхновец / у головних ролях — Сем Вітвер, Кріс Діамантопулос, Дейв Фенной / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider пише, що серіал вийшов захопливий і напружений завдяки цікавому сюжету і якісному музичному супроводу. Variety пише, що головні переваги серіалу — майстерна анімація та напружені взаємини Девон і Мола.

Антиутопічний серіал «Заповіти»

Про що серіал. Сиквел антиутопічного серіалу «Оповідь служниці». Дія серіалу відбувається в недалекому майбутньому, коли США розпалися після Другої громадянської війни. Частину території займає Республіка Галаад — теократична держава, якою правлять християнські фундаменталісти. У Галааді заборонена більшість видів мистецтва, немає театрів та інших публічних місць. Атеїстів, гомосексуалів і всіх, чию поведінку можуть сприйняти як аморальну, страчують.

У центрі сюжету — сирота Дейзі, яка не зі своєї волі потрапляє до елітного пансіону, де дівчат навчають бути покірними дружинами. Її наставницею стає Агнес — донька впливового військового, що мріє якомога швидше вийти заміж і народити чоловікові дітей. Дівчата зближуються, і норовлива Дейзі відкриває для Агнес ще невідоме їй поняття — можливість обирати.

The Testaments / Hulu / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Брюс Міллер / у головних ролях — Гетті Крагтен, Чейз Інфініті, Бред Олександр / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори майстерно грають, а сюжет блискучий, зокрема, завдяки відсилкам до оригінального серіалу. The Guardian пише, що це вдалий сиквел «Оповіді служниці», який продовжує досліджувати тему влади, корупції й нелюдяного ставлення чоловіків до жінок. Одна з переваг серіалу — гумористичні сцени, що роблять його менш похмурим.

Чорна комедія «Наслідки»

Про що фільм. Ріф Гок — актор, який ще дитиною став зіркою Голлівуду й улюбленцем публіки. Одного дня він отримує повідомлення від аноніма — той погрожує опублікувати давне відео з Гоком, що розкриває правду про його темне минуле і точно зруйнує його репутацію. За підтримки своїх старих друзів Кайли і Ксандера та цинічного адвоката Айри актор спробує вийти сухим із води.

Outcome / Apple TV / є українські субтитри / режисер — Джона Гілл / у головних ролях — Кіан Рівзо, Кемерон Діас, Джона Гілл / тривалість — 1 година 23 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. New York Times пише, що Кіану Рівз — невдалий вибір на роль негідника. На думку оглядача, ще одна проблема фільму — постійні перекази сюжету, ймовірно, розраховані на неуважних глядачів. Variety хвалить гру акторів і роботу оператора, але каже, що головний посил фільму застарілий, а більшість сцен слабкі.

Драмеді «Мініатюрна дружина»

Про що серіал. Лінді — письменниця і професорка, що багато років тому отримала Пулітцерівську премію, а тепер переживає творчу кризу. Лес — її чоловік і винахідник, що мріє про Нобелівську премію. Його останній винахід — спеціальний спрей, що в десятки разів зменшує будь-які предмети. Шлюб Лінді й Леса давно тріщить по швах. Під час чергової сварки Лінді випадково оприскує себе спреєм і стає своєю 15-сантиметровою версією. Тепер Лес має якнайшвидше винайти спрей, що збільшить Лінді.

The Miniature Wife / Peacock / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Дженніфер Еймс, Стів Тюрнер / у головних ролях — Елізабет Бенкс, Метью Макфейден, Зої Лістер-Джонс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що між Бенкс і Макфейденом (Лінді та Лес) сильна хімія, серіал вдало поєднує драму й комедію і в ньому захопливі спецефекти. Але він дещо затягнутий, і ця історія могла би бути фільмом. Variety хвалить, як серіал зображує партнерів, що постійно конкурують, але пише, що серіал перевантажений сценами, які лише затягують історію.