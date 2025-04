Що подивитися у вихідні. Довгоочікуване продовження «Чорного дзеркала» й «Останніх з нас», нові сезони «Оповіді служниці» і «Доктора Хто» та серіал, який порівнюють з «Білим лотосом»

Серіал-антологія «Чорне дзеркало» — сьомий сезон

Про що серіал. Популярний науково-фантастичний серіал-антологія повернувся. У сьомому сезоні шість епізодів, які не пов’язані один з одним. Новітні технології знову кардинально змінюють світ майбутнього, проте не завжди на краще. Наприклад, в одному з епізодів науковець створив систему, яка буквально переносить людей у старі фотографії. І натовп охочих готується пережити цікаві історичні моменти й побачитися з рідними.

Black Mirror / Netflix / шоуранер — Чарлі Брукер / у головних ролях — Вілл Поултер, Пітер Капальді, Крістін Міліоті, / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що в нового сезону немає мінусів. Головні переваги: неперевершена акторська гра, емоційні та гостросюжетні епізоди і фокус на науково-фантастичних історіях. The Guardian пише, що 7-й сезон вийшов найлюдянішим за всі історію серіалу — і за цим цікаво спостерігати.

Постапокаліптичний серіал «Останні з нас» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація другої частини популярної відеогри The Last of Us. Гриб Cordyceps, який використовують у косметології, мутував. Він захопив мозок людей у всьому світі й перетворив їх на зомбі. У США військові створили карантинні зони, де люди живуть у відносній безпеці, але мають коритись офіцерам. У першому сезоні група «Цикади», що ворогує з військовими, наймає контрабандиста Джоела, щоб він вивіз із карантинної зони 14-річну Еллі. Виявляється, у дівчини імунітет від Cordyceps, і за нею полює чимало людей. У другому сезоні Джоел зустріне невелику групу тих, хто вижив, — і це кардинально змінить життя головних героїв. А ще з’являться нові види зомбі, яких раніше не показували в серіалі. Серед шоуранерів — один з головних розробників гри Ніл Дракманн.

The Last of Us / HBO / шоуранери — Крейг Мезін і Ніл Дракманн / у головних ролях — Педро Паскаль, Белла Рамзі, Кейтлін Девер / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Time пише, що серіал — досі одна з найкращих адаптацій ігор, але новим персонажам бракує розвитку, а новий сезон вийшов затягнутий і дуже різко закінчився. Головна причина — шоуранери розділили сюжет гри на два сезони. Оглядач IGN каже, що серіал розкішний і чудово знятий, та через повільний темп оповідання події не викликають у глядачів тих емоцій, яких могли б.

Трагікомедія «Друзі та сусіди»

Про що серіал. Ендрю Купер обіймає керівну посаду в хедж-фонді на Волл-стріт, живе в розкішному будинку в передмісті Нью-Йорка, має чудову дружину і двох дітей: 17-річну професійну тенісистку Торі й 15-річного вундеркінда Хантера, що пише музику. Життя Ендрю руйнується, коли він дізнається, що дружина зраджує його з його найкращим другом. Невдовзі після цього Ендрю втрачає роботу через інтрижку з підлеглою. Після кількох невдалих співбесід Ендрю вдається до вельми радикального способу підзаробити. Він проникає в будинки сусідів і краде їхні коштовності. Схема працює напрочуд добре — шалено заможні друзі Ендрю не помічають пропажі одного годинника чи сумочки зі своєї величезної колекції.

Your Friends & Neighbors / Apple TV / шоуранери — Джонатан Троппер / у головних ролях — Джон Гемм, Аманда Піт, Олівія Манн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторська гра чудова, а серіал добре тримає темп і не перевантажує глядача інформацією. Оглядачка The Guardian порівнює «Друзів та сусідів» з хітовим серіалом «Білий лотос» і каже, що він вийшов якісним і смішним.

Науково-фантастичний серіал «Доктор Хто» — другий сезон

Про що серіал. Перезапуск культового британського серіалу «Доктор Хто», де головну роль виконує Шуті Ґатва. Він інопланетянин з планети Галліфей — чотирнадцятий з половиною Доктор, який разом з новою супутницею Беліндою подорожує в часі й просторі й рятує усіх, кого зустрічає на своєму шляху. Наприклад, в одному з епізодів він опиняється на Землі в LI столітті, а в іншому — у двовимірному анімованому світі.

Doctor Who / Disney + / шоуранер — Рассел Девіс / у головних ролях — Шуті Ґатва, Міллі Гібсон, Девід Теннант / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Оглядач Telegraph каже, що в сценарії чимало цікавих і свіжих ідей, найбільше він хвалить перший епізод. Variety пише, що взаємини між Доктором і Беліндою створюють цікаву динаміку, яка відрізняє цей сезон від інших.

Антиутопічний серіал «Оповідь служниці» — шостий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд. У майбутньому США розпалися після Другої громадянської війни. Частину території займає Республіка Галаад — теократична держава, якою правлять християнські фундаменталісти. У Галааді заборонена більшість видів мистецтва, немає театрів та інших публічних місць. Атеїстів, гомосексуалів і всіх, чию поведінку можуть сприйняти як аморальну, страчують. Через погану екологію народити може лише одна жінка зі ста. З таких жінок роблять «служниць», чия єдина функція — народжувати дітей офіцерам і чиновникам. Шостий сезон — фінал історії.

The Handmaid`s Tale / Hulu / шоуранер — Брюс Міллер / у головних ролях — Елізабет Мосс, Джозеф Файнс, Івонн Страховскі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що фінальний сезон вийшов сильним — з добре прописаними сюжетними лініями й персонажами та якісними візуальними ефектами. Проте темп серіалу нерівномірний. Оглядач Screen Rant, навпаки, пише, що сезон слабко починається і новий антагоніст вийшов нудний.

Серіал «Як продавати наркотики онлайн (швидко)» — четвертий сезон

Про що серіал. Моріц Ціммерман — школяр з невеликого німецького містечка Рінзельн. Хлопець переживає не найкращі часи. Його дівчина Ліза Новак пішла від нього до місцевого наркоторговця. Щоб повернути її, Моріц зі своїм другом Ленні Сандером наважуються на авантюру і створюють власний сайт з продажу наркотиків. Ситуація швидко виходить з-під контролю. Маленький бізнес переростає в найбільший сайт з продажу наркотиків у Європі.

How to sell drugs online (fast) / Netflix / шоуранери — Маттіас Мурманн, Філіпп Кассберер / у головних ролях — Максиміліан Мундт, Лена Кленке, Даміан Гардунг / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Оглядач Ready Steady Cut вважає, що цей сезон найслабший з усіх, але серіал все ще кумедний і цікавий.

