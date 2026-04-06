Jerry Heil пройшла шлях від домашніх ютуб-каверів до аншлагу в столичному Палаці спорту. Далі велика міжнародна кар’єра — пояснює музичний оглядач Ігор Панасов

У свої 30 років Jerry Heil стоїть на сцені столичного Палацу спорту перед повним залом, який хором співає її пісні. Я впевнений, що вона піднялася на цю висоту не на один рік. «Мені завжди хотілося творити в довгу», — каже вона глядачам. У мене немає причин не вірити їй.

Дива трапляються. У країні, де йде війна, економіка кульгає, а профільна індустрія щодня перебуває в стані виживання, молода артистка та її команда змогли побудувати системну історію успіху. Без міцного даху продюсерського центру, великих інвестицій, торгівлі особистим життям у медіа та з мінімальним хайпом. Насамперед завдяки стратегічному баченню, наполегливості, таланту і справжній, не вигаданій любові до музики.

Я згадав цей епізод, коли заходив у київський Палац спорту на прем’єру шоу «Джерело» Jerry Heil. У мене не було сумнівів, що я побачу щось особливе. Притому я не мав уявлення, що саме. Бо Яна Шемаєва, aka Jerry Heil, за десять з лишком років своєї творчості привчила, що вона непередбачувана.

Навесні 2021 року відомий в Україні музикант запитав мене: «Що ти думаєш про Jerry Heil?». Він подумував зробити з нею дует. Я відповів: «Це дуже талановита дівчина. Вона набагато цікавіша і складніша, ніж багато кому здається». Поруч із нами сидів відомий український продюсер. Він почув мої слова й видав саркастичну репліку, з відвертою зневагою. Я потиснув плечима. Музикант залишився в роздумах.

У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня.

1

З досвідом музичної школи за спиною, Яна Шемаєва створила у 2012 році влог в YouTube, де переспівувала хіти — «Океан Ельзи», «Бумбокс», The HARDKISS. Вона робила це так яскраво, що Святослав Вакарчук у твіттері порадив слухати кавер Яни на ОЕ. Йшов 2016 рік.

Паралельно Jerry Heil почала створювати власні пісні. Писала лейблам і продюсерам. На щастя, у 2017 році Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Філатов (The Maneken) були достатньо уважними, аби помітити її талант і випустити на власному лейблі Vidlik Records дебютний міні-альбом “Де мій дім”. Щирий та глибокий інді-поп помітили профільні медіа, але він не став трампліном до народної любові. Як і участь у телешоу «Х-Фактор» 2018 року, звідки вона швидко вилетіла.

Трампліном виявилася пісня “#ОХРАНА_ОТМЄНА” навесні 2019 року. Пісня завірусилася та нібито змусила касирок у супермаркетах кричати просто «охрана» — щоб покупці не відгукувалися «вночі назвав мене Лєна». На хвилі успіху Jerry Heil випустила цілий альбом подібних мем-пісень. Вона прийшла на свій перший нацвідбір «Євробачення» і гучно провалилася. На сцену вийшла артистка, яка не дуже розуміла, що робити із собою і глядачем.

За останні шість років Jerry Heil подолала дистанцію, яку багато хто не встигає пройти за все життя.

пресс-служба Jerry Heil

2

Режисером «Джерела» став Алан Бадоєв. Стиль майстра проявив себе від самого початку, коли на сцену спустилося світове кільце. Ця конструкція стала базою для всіх номерів. Вона була п’єдесталом, екраном для віджеїнгу, дверями для виходу на сцену артистів-гостей, підвісною люстрою.

Трансформації кільця працювали на головну ідею — показати розмаїття музики, яку пропонує Jerry Heil. У 2026 році її репертуар — це широка палітра, де перетинаються і класичні поп-балади, і денсові бойовики, і r’n’b, і хіп-хоп. У подачі відчувається така вага академічної музики, що місцями «Джерело» виглядало як шоу кросовер-артистки (оркестр на 20+ музикантів був на сцені постійно). Не дивно, що Яна любить композитора Франсіса Пуленка, який вмів поєднувати простоту, грайливість і сакральність.

Широта мислення дозволяє Jerry Heil бути своєю в колаборації з дуже несхожими одне на одного виконавцями. На сцену з нею виходили MONATIK, alyona alyona, YARMAK, DANTES, Міша Правильний, Eugene Khmara. Були ще й двоє закордонних гостей — про них згодом.

Конструкція з людей і приладів виглядала як збалансована поп-машина, що поєднала в собі грандіозність масштабу та дух музики. Jerry Heil безсоромно юзає шаблони і перекручує їх на свою користь. Вона дозволяє собі перед десятьма тисячами глядачів двічі за вечір сказати: «Давайте зробимо абсолютну тишу». Вона видає блок ліричних пісень хвилин на двадцять. Притому вітродуй дме їй в обличчя і танцюристи носять її на руках, наче поп-діву минулого століття.

Jerry Heil може використовувати що завгодно, бо музика — територія її свободи. Помітно, що в неї немає стереотипів — як можна співати або як виглядати на сцені. Вона не боїться бути будь-якою, бо вільна. «Не боятися — це сексі», — слова з її останньої на сьогодні пісні.

3

Як сталося, що дівчина з дотепними хайповими піснями про побутові сценки виросла в одну з ключових фігур української музичної поп-культури? Сподіваюсь, Яна колись напише книгу про це. Але деякі речі лежать на поверхні.

Вона вміє і любить учитися. У всіх професіоналів, яких Jerry Heil зустріла на своєму шляху, вона взяла найкраще. В ONUKA та The Maneken — вміння не зраджувати себе. У компанії Secret Service Entertainment Agency (співпраця періоду “#ОХРАНА_ОТМЄНА”) та її засновника Михайла Ясинського — вміння робити музику бізнесом. У саундпродюсера Morphom — гостру увагу до звуку. У викладачів Berklee College of Music у Бостоні, де вона вчилася на напрямку кіномузики, — масштабу музичного мислення. Впевнений, цей ряд дуже довгий.

Вона розумно і по-дорослому використовує власну медійну вагу. Декілька українських виконавців після одного хіта або після виступу у фіналі «Євробачення» провалили екзамен на вміння грати в довгу. У Jerry Heil після третього місця на конкурсі 2024 року наче виросли крила. Останні півтора року вона створює різнопланові пісні, які лише додають їй авторитету й збільшують аудиторію. На YouTube майже не залишилося її треків, що мають менше за один мільйон прослуховувань. Стандартний показник для нових її пісень — від пʼяти до 45 мільйонів.

Вона вправно міксує розважальний вайб, проблемні теми і громадянську активність. Співає для військових, з військовими (“КОЛИСКОВА”), навіть пропагандистський за духом трек уміє подати як особисту сповідь (“#МРІЯ”). Це вміння бути і легкою, і серйозною вчора в Палаці спорту проявилось в тому, як віртуозно вона разом зі стендапером Василем Байдаком за двадцять хвилин продала лотів майже на 700 тисяч гривень — під час аукціону для Третього армійського корпусу.

І, мабуть, найголовніше. Вона, колишня мешканка Василькова, мислить масштабом, більшим за кордони України. І поступово рухається в бік міжнародного успіху. Використовує і примножує бонуси, які дало їй «Євробачення». За останні чотири роки в неї вийшли спільні треки з артистами з Латвії, Литви, Польщі, Німеччини, Нідерландів і Румунії. Останні дві пісні — колаборації зі знаменитим симфо-метал-гуртом Within Temptation і румунською топзіркою Irina Rimes.

Остання, до речі, завітала до Києва, аби заспівати на шоу «Джерело». Як багато європейських зірок приїде до України, аби просто вийти на п’ять хвилин на сольному шоу українського артиста? І це ще був не головний сюрприз вчорашнього концерту. Вона виступила з Nemo, швейцарськими переможцями «Євробачення 2024».

Jerry Heil уже входить до складу американської академії Grammy в США. Все це вимальовує логічний маршрут. Непомітно для багатьох ця дівчина стала головною претенденткою від України на те, щоб побудувати успішну міжнародну кар’єру. Щонайменше — у Європі. З гастрольним туром на 12—15 європейських столиць. З концертами не в клубах для співгромадян-переселенців — а в найкращих залах, де під час виступів майже не буде чутно української мови.

Відомий музикант, якого я згадав на початку, все-таки створив колаборацію з Яною. Тільки через три роки після тієї розмови.