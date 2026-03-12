Тексти

До повної окупації Гуляйполя (імовірно) залишаються лічені дні. Чи посиплеться після цього фронт на Запоріжжі? Ми спробували знайти відповідь

Автор:
Валерія Цуба
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
До повної окупації Гуляйполя (імовірно) залишаються лічені дні. Чи посиплеться після цього фронт на Запоріжжі? Ми спробували знайти відповідь

Боєць першого окремого штурмового полку, який виконує обов'язки на Гуляйпільському напрямку.

1-й окремий штурмовий полк

Гуляйпільський напрямок є одним із найгарячіших на фронті. За останню добу там зафіксували 21 російський штурм (вдвічі більше, ніж на стратегічно важливому Слов’янському напрямку). Кореспондент The Times Домінік Хаушильд, спираючись на свої західні військові джерела та дані українських офіцерів, пише, що місто Гуляйполе майже повністю окуповане. Ми запитали про ситуацію представників двох підрозділів, які стоять на Гуляйпільському напрямку — 225 ОШП та 5 ОШБр (за оборону напрямку відповідають 20 та 17 армійські корпуси). Вони кажуть небагато, але констатують, що ситуація довкола Гуляйполя важка і змінюється щодня. Якщо росіянам вдасться повністю окупувати Гуляйполе — наскільки це буде загрожувати всьому Запорізькому фронту? Кореспондентка «Бабеля» Валерія Цуба спробувала відповісти на це питання максимально коротко.

Росіяни підійшли до Гуляйполя й почали просочуватися в місто ще в грудні 2025 року. Вони рухалися з трьох напрямків — з боку Марфополя, Зеленого Гаю та Рівнопілля. Зрештою всі ці удари зійшлися на Гуляйполі, і росіяни отримали кілька шляхів для того, щоб проникнути в місто. Спочатку заходили невеликі групи, які просочувалися між українськими позиціями й ховалися в місцевій забудові. Тоді вони ще не могли повноцінно закріпитися й утримувати позиції. Але протягом січня — лютого російські сили поступово наростили присутність і зрештою взяли під контроль більшу частину міста.

Командир 1 ОШП Дмитро «Перун» Філатов підтверджує, що місто майже повністю окуповане. Водночас, за його словами, це «частина загального задуму» українських військових. За даними DeepState, нині Гуляйполе окуповане росіянами на 85%.

«Бабель»

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ мають бойову ініціативу — але не скрізь. Північніше Гуляйполя ситуація порівняно спокійна, хоча місцями українські війська переходять у наступ — зокрема у напрямку сіл Першотравневе, Новогригорівка, Солодке та Рівнопілля. За окремими повідомленнями, Новогригорівку, яку окупували восени 2025 року, вдалося звільнити. Утім, військові уточнюють, що ситуація там швидко змінюється: позиції постійно переходять з рук у руки. Чимало російських військових переховується в місцевій забудові, часто по одному або кілька людей у кожному будинку.

Як розповідають у 225 ОШП, окрім звичної тактики «просочування», росіяни пробують механізовані штурми. На Гуляйпільському напрямку вони, хоч і не масово, почали прориватися штурмовими групами на бронемашинах — так на відкритій місцевості давно не роблять, бо це надто ризиковано.

Найважча ситуація зараз у районах сіл Залізничне та Гуляйпільське — південно-західніше Гуляйполя. Українські підрозділи стоять у глухій обороні: вони тримають позиції і не просуваються вперед. Логістика на цій ділянці майже зруйнована, тому військові майже не отримують постачання, і їм важко евакуювати поранених.

Росіяни тиснуть західніше Залізничного, намагаючись розширити плацдарм і зайняти вигідні рубежі, щоб наступати далі. Вони просуваються вздовж дороги Залізничне — Гуляйпільське — Омельник (Т-0814). Це їм потрібно, щоб перерізати шлях на Оріхів і створити умови для його оточення. Взяти його в лоб не виходить — пів року росіянам не вдається просунутися в напрямку міста. Оріхів не є стратегічно ключовим містом, але це одне з найбільших міст у Запорізькій області, яке до того ж щільно забудоване. У міській забудові легше ховатися, займати укриття й накопичувати сили. До того ж звідти веде пряма дорога на Запоріжжя.

«Бабель»

У бік Омельника росіяни намагаються прорватися і з району Верхньої Терси. Біля сіл Верхня Терса та Гірке відбуваються «тактичні гойдалки» — обидві сторони постійно змінюють контроль над окремими ділянками. Українські війська та російські сили працюють малими групами, просуваючись у «сірі зони», щоб розширити свої позиції.

Якщо динаміка не зміниться — за сім місяців росіяни підійдуть до Запоріжжя. Вони підтягують усе більше сил в район Гуляйполя. Чимало з них вивели з Покровська. Саме це робить ситуацію для всього Запорізького фронту загрозливою. Адже в самому Гуляйполі росіяни вже мають перевагу. З появою додаткових сил їхній тиск на цьому напрямку може лише посилитися. В останній місяць на Гуляйпільському напрямку росіяни щотижня просуваються приблизно на півтора-два кілометри. До Запоріжжя від Гуляйполя трохи більше ніж 60 кілометрів. Якщо вони продовжать наступати в такому темпі — до Запоріжжя дійдуть за сім місяців.