Цілий тиждень європейські лідери шукали способу врятувати економіку, безпеку та власну роль у світі. Переговори від Брюсселю до Мюнхену показали, що Україна — це тест на виживання Європи

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Середа: головна тема на Раді міністрів оборони ЄС — підтримка України

Одинадцятого лютого міністри оборони країн ЄС зібрались, щоб обговорити подальшу військову допомогу Україні, а також як співпрацювати разом у сфері оборонних інновацій. До переговорів долучився міністр оборони України Михайло Федоров, щоб розповісти європейцям про потреби Києва перед четвертою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, про додаткові системи ППО (Patriot та NASAMS).

Говорили також про гнучкість у використанні наданого Україні кредиту в €90 мільярдів, з якого приблизно дві третини підуть на закупівлю зброї. Європейський парламент дав зелене світло на нього, тепер рішення має затвердити Рада ЄС. Позику на оборону України вже готові реалізувати, вона побудована за «каскадним принципом» закупівель: тобто закуповувати спочатку в Україні, далі — в Євросоюзі, потім у партнерів, і лише після цього — за межами Блоку. Якщо у європейської промисловості не буде потрібних варіантів, то Україна зможе купувати за ці гроші зброю на світових ринках.

Крім цього, ЄС обговорює, як навчати українських військових у себе вдома у межах місії EUMAM Ukraine (ключового інструменту військової підтримки ЄС). Голова європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що вони вже визначили два навчальні центри для цієї мети. Також Федоров домовився про обмін даними про використання зброї на полі бою, щоб швидко модернізувати технології.

Михайло Федоров та Кая Каллас під час засідання Ради ЄС, 11 лютого 2026 року. Міністерство оборони України

Четвер: головна тема на неформальному саміті лідерів ЄС — економічний порятунок Європи

Дванадцятого лютого лідери країн ЄС вирушили до середньовічного замку Алден Бізен у Бельгії, щоб поговорити про те, як врятувати Європу. Символічно, що замок навіть має рів, щоб захистити від зловмисників (і, ймовірно, від Дональда Трампа). Неформальний саміт мав підготувати ґрунт для офіційних рішень на Європейській Раді в березні.

Останні місяці були для Брюсселю складними через те, що в кімнаті з’явився «слон», якого більше неможливо ігнорувати. І цей слон має характерну зачіску та нестримне бажання купити Гренландію. Крім цього, Китай почав витісняти європейські товари навіть із внутрішнього ринку ЄС. У Брюсселі це називають новим геоекономічним контекстом.

Тому, щоб вирішити проблеми економіки блоку та нарешті вийти з-під американської парасольки, до замку запросили ексголову Центробанку ЄС Маріо Драгі та колишнього премʼєра Італії Енріко Летту, які вже не перший рік наголошують, що Європа звернула не туди, й детально розписали кожен симптом у фундаментальних звітах.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та ексголова Центробанку ЄС Маріо Драгі, 12 лютого 2026 року. Getty Images Колишній прем’єр-міністр Італії Енріко Летта (ліворуч) потискає руку Емманюелю Макрону поруч з іншими європейськими лідерами перед робочою сесією під час зустрічі у замку Алден Бізен, 12 лютого 2026 року. Getty Images Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та ексголова Центробанку ЄС Маріо Драгі, 12 лютого 2026 року. Колишній прем’єр-міністр Італії Енріко Летта (ліворуч) потискає руку Емманюелю Макрону поруч з іншими європейськими лідерами перед робочою сесією під час зустрічі у замку Алден Бізен, 12 лютого 2026 року. Getty Images

Маріо Драгі — колишній президент Європейського центрального банку й людина, яка у 2012 році фразою «чого б це не коштувало» (whatever it takes) врятувала євро від краху. У cвоєму звіті про конкурентоспроможність ЄС він написав, що Європа відстає від США і Китаю не тому, що їй бракує грошей чи талантів, а тому, що вона сама собі заважає: єдиного ринку капіталу фактично не існує, компаніям складно рости в межах ЄС, інновації тонуть у регуляціях, інвестиції йдуть туди, де простіше — передусім у США. Енріко Летта — колишній прем’єр Італії, є одним із головних архітекторів економічної реформи Євросоюзу. Його доповідь про майбутнє Єдиного ринку Європи лягла в основу дискусій на цьогорічному саміті в замку Алден Бізен. Він писав, що внутрішні бар’єри між країнами ЄС часто гірші за зовнішні, компаніям простіше масштабуватися в США, ніж у сусідній країні блоку, через бюрократичні джунглі 27 різних законодавств.

Спираючись на доповіді Драгі та Летти, європейські лідери намагалися знайти єдність у питанні порятунку економіки. Президент Франції Емманюель Макрон просуває стратегію «Купуй європейське» у державних закупівлях. За таким планом Європі потрібно захистити внутрішній ринок. А для нової коаліції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та премʼєр-міністерки Італії Джорджи Мелоні ідея Макрона виглядає не як порятунок, а як спроба звести стіни там, де потрібні двері. Вони вважають, що підняти економіку неможливо через ізоляцію.

А от у Віктора Орбана за традицією знайшлося найгеніальніше вирішення всіх проблем — не надсилати гроші в Україну. Він назвав це частиною свого «рецепта перемоги» для Європи. А також сказав, що війна є «поганою для бізнесу», та закликав до миру.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні на полях неформального саміту, 12 лютого 2026 року. Getty Images

України в порядку денному неформального саміту не було, але у кулуарах ідуть перемовини про те, як на рівні ЄС відновити діалог з Росією. Напередодні саміту голова європейської дипломатії Кая Каллас сказала, що в наступні кілька днів запропонує урядам країн ЄС список вимог до Росії, а саме повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни, та обмеження чисельності російських збройних сил. Ймовірно, що вона також представила список лідерам ЄС під час неформальної вечері на саміті.

П’ятниця — неділя: фінал у Мюнхені — чи впорається Європа без Вашингтону?

Тиждень завершується Мюнхенською конференцією з безпеки, де збираються світові лідери. Щороку на цій події визначають порядок денний з безпеки, а також задають тон подальшим рішенням НАТО, ЄС і партнерів (зокрема, про фінансування та стратегії підтримки України).

Офіційно цього року мають говорити про європейську безпеку та оборону, а також про майбутнє трансатлантичних відносин. Неофіційно ж у всіх на вустах питання, чи має ЄС хоч якусь надію стояти на ногах без допомоги Вашингтону. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скептично до цього ставиться та каже, що Європа може тільки мріяти впоратися без підтримки США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Getty Images

Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським буде в центрі уваги на конференції і їде туди з конкретним планом: знайти спосіб закінчити війну, отримати більше допомоги, особливо систем ППО, домовитися про підтримку енергетики й тиснути на Росію новими санкціями.

Крім того, вперше на Мюнхенській конференції відкриють Український дім — символ підтримки та нової ролі України у глобальній безпеці. А українському народу присудять премію Евальда фон Кляйста (вперше її вручать не окремій особі, а цілій нації).