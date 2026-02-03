Росіяни почали керувати далекобійними дронами через Starlink, команда нового міністра оборони Михайла Федорова швидко знайшла протидію. Ілон Маск знову на боці добра

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

У січні Росія почала керувати ударними дронами через супутниковий зв’язок Starlink. Вперше про це стало відомо 15 січня — українські фахівці зафіксували, що новий російський ударний дрон БМ-35 працює саме через Starlink. Про це повідомив Сергій Бескрестнов («Флеш») — військовий експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби, із січня 2026 року радник міністра оборони України Михайла Федорова. Він уточнив, що раніше Starlink помічали лише на дронах типу «Молнія», які літають на дистанції до 40 кілометрів.

Поява Starlink на БМ-35 — серйозна проблема для українських міст у глибокому тилу, адже дрон може долати до 500 кілометрів. Уже 24 січня Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія почала застосовувати Starlink і на дронах типу «Шахед-136» («Герань-2»), які можуть долати до 2 000 км. За його словами, дрони з таким керуванням майже не піддаються радіоелектронним засобам боротьби і можуть вражати ціль під прямим контролем оператора з Росії. Дрон не просто летить за заданими координатами — ним можна керувати в реальному часі, як «літаючою камерою з вибухівкою». Притому «шахеди» на ручному управлінні летять майже над землею, щоб залишатися поза полем зору радарів.

Російський ударний дрон БМ-35, який також називають «Італмаз». Сергій FLASH / Telegram Сергій FLASH / Telegram Російський ударний дрон БМ-35, який також називають «Італмаз». Сергій FLASH / Telegram

Двадцять девʼятого січня Міноборони України звернулося до SpaceX із проханням заблокувати або обмежити використання Starlink росіянами на дронах. Ілон Маск швидко зреагував, зазначивши, що компанія вже обмежила несанкціоноване використання Starlink російськими військовими і запровадила контрзаходи, які, за його словами, «схоже, працюють».

SpaceX ввела обмеження швидкості для Starlink. Тепер термінали відключаються, якщо рухаються швидше за 75–90 км/год. Це робить супутниковий зв’язок непридатним для ударних дронів, які літають значно швидше. Але він має залишити можливість користуватися Starlink в автівці, що їде містом.

Ілон Маск відповів Михайлу Федорову, що заходи проти використання Starlink на російських дронах, схоже, спрацювали. Mykhailo Fedorov / X

Аеророзвідник 59 ОШБрБС Олександр Карпюк пояснює, що Starlink визначає швидкість руху термінала не лише за GPS, а й через власну систему позиціонування, тому «обдурити» його за швидкістю досить складно. Саме тому це ефективна протидія для «шахедів»: вони великі, важкі і стабільно перевищують швидкість 75 км/год.

Водночас із меншими дронами ситуація складніша. Наприклад, «Молнія» має швидкість близько 75–80 км/год, а БМ‑35 трохи вищу — в ідеальних погодних умовах. За зустрічного вітру їхня швидкість відносно землі може падати нижче за цей поріг, і тоді Starlink може не відключатися. За словами Карпюка, іноді в таких умовах дрони рухаються майже з «пішохідною швидкістю», тож у певних погодних сценаріях використання Starlink на російських БпЛА все ще можливе.

Росіяни не обмежуються лише Starlink — вони також використовують для керування дронами mesh‑мережі на радіочастотах. Mesh‑мережа — це децентралізована система, де кожен приймач (вузол) одночасно передає дані іншим. Такій мережі не потрібен один міцний ретранслятор (як супутник). Кожен вузол мережі допомагає підтримувати сигнал, і таким вузлом може бути інший дрон. Таким чином, якщо запустити в повітря кілька сотень дронів одночасно, то керувати ними можна через мережу, яку вони самі ж і підтримують.

Другого лютого міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні починають верифікацію терміналів Starlink. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої — інші відключать. Водночас, як зазначає Сергій Бескрестнов, в армії із цим давно проблема: багато терміналів Starlink неофіційні — їх купили бійці або передали волонтери. Пристрої ніде не обліковані, і солдати не хотіли їх реєструвати, бо боялися, що командири їх заберуть після того, як ті з’являться на балансі частини.

Щоб вирішити це, впроваджують «білий список» терміналів. Військовим не потрібно йти до ЦНАП чи передавати дані акаунта: достатньо додати Starlink у список через захищений канал військової системи ситуаційної обізнаності DELTA. Термінал не ставлять на баланс частини і не забирають у користувача — просто фіксують, що пристрій «свій».