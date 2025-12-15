«Бабель» слідкує за справою детектива НАБУ Віктора Гусарова, якого затримали влітку під час великого туру СБУ по антикорупційних органах. Ось що про неї відомо — зі слів усіх обох сторін

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Як відбувалося затримання Віктора Гусарова

Двадцять першого липня близько дев’ятої ранку Віктор Гусаров з дружиною після відпочинку за містом поверталися в Київ на роботу. Двох маленьких доньок вони залишили в батьків. На вʼїзді в Київ з боку Борисполя вони, як завжди, пригальмували на блокпості. Машину, що їхала перед ними, зупинили. В цей момент на дорогу вискочили близько десяти озброєних людей в камуфляжі. Вони підбігли до машини Гусарових і наставили на них зброю. Люди виявилися співробітниками СБУ. Вони витягнули з автомобіля Віктора Гусарова, повалили на землю, повідомили про обшук машини, забрали телефони і вимагали надати паролі від гаджетів. Ухвал про обшук вони не показали. Гусаров сказав, що надасть паролі лише при слідчому. Це співробітникам СБУ не сподобалося, вони побили Гусарова і той сказав їм паролі — розповідає «Бабелю» дружина Гусарова Олена. У неї телефон також забрали.

Затримання Гусарова на блокпості на в'їзді в Київ. Служба безпеки України Служба безпеки України Затримання Гусарова на блокпості на в'їзді в Київ. Служба безпеки України

Слідчий приїхав через годину. Він оглянув телефон Олени і повернув його. Після обшуку автомобіля Гусарова повезли в СБУ. Олена поїхала додому, де її з обшуком чекали інші співробітники спецслужби. Тут її телефон все-таки вирішили вилучити, забрали і всю готівку, яку знайшли вдома. Коли Олена сказала, що в неї двоє маленьких дітей (доньки 3 і 6 років), їй потрібні якісь кошти на них, бо вона ще не працює, співробітники СБУ запропонували лишити їй пʼять тисяч гривень. «Що мене вразило, не вони приймали рішення, вони все це вирішували по телефону», — згадує Олена в розмові з «Бабелем».

Гроші та телефони, які вилучили у Гусарових під час обшуків. Служба безпеки України

Під час затримання Віктор Гусаров не мав права називати місце своєї роботи, зокрема й коли його привезли в СІЗО. Це виявилось проблемою. За законом правоохоронців не можна тримати в СІЗО в камерах із цивільними ― насамперед, щоб убезпечити силовиків від помсти. У підсумку його вдалося помістити в окрему камеру як колишнього співробітника МВС. Наказ про розсекречення його посади привезли лише наступного дня на засідання суду, де обирали запобіжний захід.

Віктор Гусаров — колишній співробітник МВС, детектив секретного підрозділу НАБУ. Він познайомився з Дмитром Іванцовим у 2012 році, коли той працював у СБУ

До 2016 року Віктор Гусаров працював у МВС. У 2016-му він пройшов відбір до НАБУ. Гусаров пройшов спецперевірку СБУ, отримав доступ до державної таємниці і став детективом підрозділу «Д-2», найбілш престижного і засекреченого. Там працюють агенти під прикриттям, які інфільтруються в злочинні групи, вивчають їх, документують злочини. Вся робота підрозділу і навіть факт роботи в ньому ― це державна таємниця.

Після затримання Віктора Гусарова СБУ повідомила, що викрила «крота» ФСБ, якого курував Дмитро Іванцов, заступник керівника охорони Віктора Януковича. Служба безпеки зазначила, що й раніше інформувала керівництво НАБУ про Віктора Гусарова, але керівництво інформацію проігнорувало, і «після цього підозрюваний намагався знищити докази своєї протиправної діяльності».

Дмитро Іванцов працював у підрозділі СБУ «Альфа». Він перейшов в УДО, де був заступником керівника охорони тодішнього президента Віктора Януковича. З ним він утік спочатку до Криму, а звідти на територію Росії. Зараз Іванцов живе в окупованому Криму, є засновником тренувального центру бойовиків, які воювали на Донбасі. Він також бере участь у військовій підготовці дітей у лавах так званої «Юнармії». Іванцову заочно оголосили підозру в кількох злочинах: дезертирстві та державній зраді (за епізодами, не пов’язаними з Гусаровим). Слідство каже, що не раніше ніж у 2012 році Іванцов установив зв’язки зі співробітником ФСБ Ігорем Єгоровим.

Іванцов (праворуч) у 2018 році свідчив на користь колишнього президента Віктора Януковича в суді, де того обвинувачували у державній зраді. Іванцов підключався онлайн з Криму Скриншот / 5 канал Іванцов (другий праворуч) на військово-патріотичному заході для молоді в окупованому Севастополі, 2019 рік Facebook Іванцов (праворуч) у 2018 році свідчив на користь колишнього президента Віктора Януковича в суді, де того обвинувачували у державній зраді. Іванцов підключався онлайн з Криму Іванцов (другий праворуч) на військово-патріотичному заході для молоді в окупованому Севастополі, 2019 рік Скриншот / 5 канал; Facebook

СБУ будує справу на тому, що Гусаров з червня 2012 року, працюючи в МВС, надавав Іванцову інформацію з внутрішньої бази даних міністерства «Армор». Навіть коли Іванцов утік, Гусаров продовжував передавати йому інформацію — аж до кінця 2015 року.

Передачу даних Іванцову в червні 2012 року слідство кваліфікує як несанкціоноване копіювання інформації.

Передачу даних Іванцову в період з 19 березня 2014 по 25 листопада 2015 року слідство кваліфікує як державну зраду, бо «підозрюваний усвідомлював, що його контакт перейшов на сторону РФ та перебуває на тимчасово окупованій території».

Останнє формулювання ― ключове в доведенні вини Гусарова. Прокурор стверджує, що Гусарова «обґрунтовано підозрюють у державній зраді», бо обвинувачення «встановило, що Іванцов у взаємозв’язку з [співробітником ФСБ Ігорем] Єгоровим створили розгалужену мережу агентів, яка працювала на шкоду інтересам України».

СБУ бачить агентурну мережу так. Служба безпеки України Мережею керує полковник ФСБ Ігор Єгоров. Служба безпеки України СБУ бачить агентурну мережу так. Мережею керує полковник ФСБ Ігор Єгоров. Служба безпеки України

Віктор Гусаров у розмові з «Бабелем» згадує, що з Дмитром Іванцовим його познайомив інший співробітник СБУ. Це сталося 12 червня 2012 року. Вони разом вийшли з будівлі центрального управління, і співробітник СБУ представив свого колегу Дмитра Іванцова як такого, кому періодично треба надавати допомогу — розповідає Гусаров. Оскільки знайомство відбулося через співробітника СБУ, він довіряв Іванцову.

Як пояснює Віктор Гусаров, співробітники правоохоронних органів постійно допомагають один одному, оминаючи формальності. Наприклад, у 2025 році, ще до свого затримання, Гусаров допоміг співробітникам СБУ ідентифікувати двох російських агентів, які працювали в Києві. «Ми дзвонимо, щось просимо, нам дзвонять, щось просять», ― каже він і додає, що навіть у цьому році в СБУ була проблема з оперативним доступом до системи «Армор». «Є один комп’ютер з доступом до системи і 280 співробітників, яким щось треба перевірити, — пояснює Гусаров. — Тому всі намагаються контактувати з іншими правоохоронними органами на своєму рівні».

Рік тому СБУ вже обшукувала Віктора Гусарова в тій самій справі. Гусаров і його керівник пропонували СБУ спільну операцію: виманити й затримати Іванцова

У липні 2023 року слідство отримало докази, що Дмитро Іванцов розбудовував агентурну мережу та «залучив до незаконної діяльності Гусарова» — каже джерело «Бабеля». Одразу СБУ повідомила про це НАБУ. Як розповідає «Бабелю» високопосадовий співробітник НАБУ, перевірку цих доказів проводили обидва правоохоронні органи: і НАБУ, і СБУ. «Вони нічого не знайшли, і ми нічого не знайшли [проти Гусарова]. Не знайшли підтвердження, що Віктор знав, що Іванцов ― зрадник», ― каже співрозмовник у НАБУ.

Віктор Гусаров говорить, що дізнався про зраду Дмитра Іванцова лише 1 серпня 2024 року, коли СБУ прийшла до нього з обшуком. Гусаров нічого не приховував: надав гаджети, паролі, пояснення, пройшов поліграф у СБУ. Даних, які могли б бути доказом злочину, на його пристроях не знайшли, каже адвокатка Олена Сторожук. «Я одразу повідомив керівнику про обшук, він відповів, що раз підозри немає, я можу працювати. Мені призначили поліграф, результат я не знаю, але за непрямими свідченнями розумію, що був чистий», ― каже Гусаров.

Ба більше, як розповідає Олена Сторожук, Віктор Гусаров і керівник його департаменту Борис Індиченко пропонували СБУ провести спільну операцію. Вони пропонували виманити Дмитра Іванцова на територію сусідньої держави і затримати. Але СБУ це не зацікавило.

Віктор Гусаров в суді. Оксана Коваленко / «Бабель»

Про кого була інформація, яку Віктор Гусаров передавав Дмитру Іванцову

Служба безпеки зазначає, що задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації Іванцову. Як кажуть джерела «Бабеля» в правоохоронних органах, він передавав дані про колишніх працівників СБУ, ГУР, відомих українських бізнесменів.

Але в документі, який слідство долучило до матеріалів справи, вказані лише п’ять прізвищ — інформацію про цих людей Гусаров передав у 2015 році. У ньому зазначається, що передача даних цих осіб може створювати загрозу державному суверенітету і шкодити Україні.

Колишній співробітник ГУР Володимир Євдокимов. Інформацію про нього Гусаров передавав 11 лютого 2015 року. У двотисячних він був причетний до контрабанди зброї, і навіть у 2006 році потрапив у в’язницю в Україні. З 2011 року переїхав до Росії. А з 2012 року був почесним консулом РФ на території Екваторіальної Гвінеї.

Володимир Євдокимов був причетний до торгівлі зброєю. Потрапив за грати, згодом виїхав до Росії, а потім став почесним консулом РФ. Служба безпеки України

Колишній начальник підрозділу ЦСО «А» управління СБУ в Донецькій області Олександр Ходаковський. Інформацію про нього Гусаров передав 18 вересня 2015 року. Ходаковський з 2014 року перейшов на бік Росії і очолив проросійське військове формування «Восток» під час захоплення Донбасу у 2014 році. Згодом очолював при окупаційній адміністрації в Донецьку Службу безпеки, а з березня 2023 року став заступником начальника Головного управління Росгвардії по «ДНР».

Олександр Ходаковський, який перейшов на бік росіян ще у 2014 році. Wikimedia / «Бабель»

Сергій Воронков. Інформацію про нього, як і про трьох інших, Гусаров передав у 2015 році. Воронков народився в Росії і, за словами адвокатки Гусарова, є представником криміналітету. Очевидно йдеться про кримського кримінального авторитета «Воронка», який очолював кримську банду «Сейлем» у дев’яностих, до 20 лютого 2014 року співпрацював з проросійськими політиками, а після окупації Криму співпрацює з Росією. У 2016 році очолив Федерацію боксу окупованого Криму.

Голова банди «Сейлем» Сергій Воронков. crimea-news.com

Костянтиин Кистиченко. Родом із Санкт-Петербурга, живе в Криму. Разом з Іванцовим після 2014 року заснував центр підготовки бойовиків «Витязь». Готував бойовиків для ПВК, яких, зокрема, відправляли на Донеччину.

Родом із Санкт-Петербурга, живе в Криму. Разом з Іванцовим після 2014 року заснував центр підготовки бойовиків «Витязь». Готував бойовиків для ПВК, яких, зокрема, відправляли на Донеччину. Олександр Слотецький. Перебуває в складі незаконних збройних формувань «ДНР» з 21 липня 2014 року.

Слотецький другий праворуч у першому ряду. Фото з сайту «Миротворець»

Захист Гусарова каже, що інформація про цих людей міститься у відкритій базі «Миротворець», вона не є конфіденційною, і навряд передача інформації про них Іванцову у 2015 році могла б нашкодити суверенітету України. Крім того, ця інформація не могла допомогти Іванцову розбудовувати агентурну мережу, тому що всі ці люди у 2015 році вже понад рік працювали на Росію. «Вони не могли бути завербовані з подачі Гусарова», ― каже адвокатка Олена Сторожук.

Які ще дані має слідство

Слідство в справі Гусарова триває вже майже шість місяців. На цій стадії слідчі все ще збирають докази. Вони також мають право не показувати захисту все, що мають.

Слідство намагається довести, що Гусаров знав про те, що Іванцов діє на користь Росії. Віктор Гусаров каже, що він не знав, що Іванцов утік. Єдине, чим слідство обґрунтовувало підозру, ― це протокол огляду листування між Дмитром Іванцовим і Віктором Гусаровим. Деякі скриншоти цього листування СБУ оприлюднила у вересні цього року, але на більшості з них не вказала дати. Так СБУ навела скриншот, де Іванцов пише, що вже перебуває в Криму. Однак адвокатка Олена Сторожук зазначає, що це повідомлення Дмитро Іванцов відправив у 2012 році, коли Росія ще не окупувала Крим. Тому воно не доводить вини Віктора Гусарова.

Скриншоти листування, оприлюднені СБУ. Ліва колонка — повідомлення Іванцова. Права — від Гусарова. Служба безпеки України Служба безпеки України Скриншоти листування, оприлюднені СБУ. Ліва колонка — повідомлення Іванцова. Права — від Гусарова. Служба безпеки України

СБУ наводить один скриншот повідомлення Іванцова за березень 2014 року. У ньому Іванцов питає Гусарова, чи немає змін щодо їхнього спілкування. Як пояснила «Бабелю» Олена Сторожук, Гусаров не відповів на це повідомлення і, швидше за все, взагалі не звернув на нього уваги. «У той час вони всі ночували на роботі і постійно були на виконанні завдань, він зрозумів це так, що у всіх був аврал», — пояснює Сторожук.

На ще одному скриншоті листування Іванцов питає, чи є в Гусарова картка, у відповідь Гусаров надсилає її номер. СБУ наводить цей скриншот як свідчення, що Гусаров надавав інфомарцію за гроші. Захист Гусарова це заперечує. Адвокатка Олена Сторожук каже, що немає підтвердження, що Гусаров просив гроші, отримував гроші за передачу інформації і що саме Іванцов ці гроші переказував.

Служба безпеки України

Чому Гусарова відпустили із СІЗО під домашній арешт

У середу, 10 грудня, прокурор попросив Шевченківський суд змінити Віктору Гусарову запобіжний захід і відпустити його із СІЗО під домашній арешт. Суд задовольнив клопотання, і вперше майже за пʼять місяців Гусаров відправився до своєї родини, а не в одиночну камеру в Лукʼянівському СІЗО.

На засіданні суду прокурор пояснив, що після затримання Гусарова слідство перевіряло, чи причетний він до агентурної мережі, — і поки воно це робило, Гусаров мав перебувати під вартою. Ввечері 9 грудня перевірка була завершена. Як розповідав прокурор, вранці 10 грудня слідство провело нараду і вирішило, що суворий запобіжний захід більше не потрібен.

Віктор Гусаров і його адвокати впевнені, що справа проти нього — політична, хоча Гусаров не був дотичний до операції «Мідас». «Вони скомпонували це провадження поспіхом, їм треба було терміново оголосити підозру комусь зі співробітників НАБУ», — каже Сторожук. Гусаров додає, що про політичність справи свідчить те, що слідство мало всю інформацію багато років, перевіряло його і раніше не мало до нього претензій.