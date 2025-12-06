Що подивитися у вихідні. Драмеді з Клуні й Сендлером, вестерн із зіркою «Гри престолів», різдвяна комедія із зірковим складом і документалка про злочини репера Diddy

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Драмеді «Джей Келлі»

Про що фільм. Джей Келлі — зірка Голлівуду, який знімається в кіно понад 35 років. Після смерті свого наставника Пітера він аналізує власне життя і розуміє, що всі його спогади пов’язані лише з роботою, він навіть не помітив, як виросли його доньки Джессіка та Дейзі. Разом зі своїм менеджером Роном Джей вирушає в подорож країнами Європи, щоб переосмислити життя і провести час із Дейзі, яка поїхала у відпустку з друзями. Також Netflix випустив документалку «Джей Келлі. За кадром» про зйомки фільму.

Jay Kelly / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Ноа Баумбах / у головних ролях — Джордж Клуні, Адам Сендлер, Лора Дерн / тривалість — 2 години 12 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що Сендлер (Рон) і Клуні (Джей) сильно грають, але сценаристи не розвинули більшість цікавих ідей, які вони заклали в сюжет. The New York Times пише, що головні актори ідеально підходять на ролі Джея й Рона та створюють певну атмосферу і старомодний шарм.

Вестерн «Покинуті»

Про що серіал. Події серіалу розгортаються в 1850-ті у вигаданому містечку Енджелс-Рідж, на території сучасного штату Вашингтон. Там усім заправляє впливова вдова, мати трьох дітей Констанс, яка привласнює землі й видобуває з них дорогоцінні метали. На її шляху трапляється Фіона — фермерка й опікунка кількох сиріт, яка відмовляється віддати свою багату на срібло ділянку. Ворожнеча між жінками переростає в запеклу боротьбу за території. Конфлікт ускладнюють почуття, що виникають між дітьми Констанс і Фіони.

The Abandons / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Курт Саттер / у головних ролях — Ліна Гіді, Джилліан Андерсон, Нік Робінсон / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% від критиків, 41% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що Гіді та Андерсон сильно грають, але навіть найкращі сцени з ними не компенсують повільного темпу серіалу й погано прописаних другорядних персонажів. Time пише, що сюжет, декорації та персонажі клішовані, але серіал достатньо цікавий, щоб сподобатися шанувальникам жанру.

Різдвяна комедія «О. Як. Весело.»

Про що фільм. У центрі сюжету Клер Клаустер та її хаотична родина, що зібралася вдома на Різдво — чоловік, дві доньки, син і двоє онуків. Чим ближче свята, тим сильніше Клер засмучується через байдужість рідних до неї. Вона мріє потрапити на різдвяний конкурс для мам, який проводить її улюблена телепрограма «Шоу Заззі Тімс», але діти не надсилають її заявки, попри численні прохання. Клер уривається терпець, коли вся родина забуває її вдома і відправляється на різдвяний концерт. Вона збирає речі й вирушає в подорож, щоб наблизитися до своєї телевізійної мрії.



Oh. What. Fun. / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / режисер — Майкл Шоуолтер / у головних ролях — Мішель Пфайффер, Хлоя Морец, Єва Лонгорія, Фелісіті Джонс, Деніс Лірі / тривалість — 1 година 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, 35% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що Мішель Пфайффер (Клер) сяє в головній ролі й усі найкращі моменти фільму пов’язані з нею. Проте режисер марнує акторів другого плану на погано прописаних персонажів, які не розвиваються протягом фільму, додає оглядач. Deadline також пише, що єдина перевага фільму — Пфайффер.

Монстр-муві «Троль 2»

Про що фільм. Сиквел норвезького «Троля» 2022 року. У першому фільмі науковці знайшли дивні гігантські сліди в горах норвезької комуни Довре. Уряд викликав на консультацію палеонтологиню Нору Тідеманн, щоб розібратися, кому вони належать. Виявляється, у Норвегії з’явився справжній троль, який йде до Осло й руйнує все на своєму шляху. У сиквелі Нора та її знайомі з першого фільму — урядовий радник Андреас і капітан Кріс — переслідують велетенського троля, який втік із секретної в’язниці, де його досліджували науковці. Перемогти його допоможе приязне скандинавське створіння, якого Нора знайде в печері в горах.

Troll 2 / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Роар Утхауг / у головних ролях — Іне Марі Вільман, Кім Фальк, Мадс Сьйоґард Петтерсен / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 37% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Троль 2» — монструозний бойовик, від якого не варто очікувати добре прописаного сюжету і персонажів. Оглядач Medium каже, що компʼютерна графіка якісна, але тролі як персонажі цікаві лише під час бійок. На його думку, люди у фільмі нудні і їм бракує шарму, який був у першому фільмі.

Документалка «Шон Комбc: Розплата»

Про що серіал. У жовтні 2024 року десятки жертв звинуватили впливового американського репера і продюсера Шона Комбса в сутенерстві й торгівлі людьми для сексуальних цілей. Вони розповіли, що артист підсипав їм наркотики на вечірках і змушував займатися сексом на камеру. Резонанс у суспільстві також спричинили знаменитості, які були частими гостями вечірок Diddy (творчий псевдонім Комбса). Наприклад, Бейонсе, Хлої Кардаш’ян, Джастін Бібер і Леонардо Ді Капріо. «Бабель» розповідав про цей скандал у деталях.

Документалку Netflix створили репер 50 Cent і режисерка Алекс Степлтон. Вони коротко оглядають біографію Комбса і зосереджуються на його численних злочинах — бійках, погрозах і сексуальному насильстві. За день до релізу юристи Комбса надіслали Netflix листа, де вимагають вилучити документалку з бібліотеки стримінгу, бо вона порушує авторські права і заважає судовому процесу. Netflix заперечив їхні звинувачення — документалка доступна для перегляду.

Sean Combs: The Reckoning / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — 50 Cent, Алекс Степлтон / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian каже, що документалка настільки ретельно висвітила всі жахливі подробиці злочинів Diddy, що стала однією з причин, чому репер ніколи не повернеться до слави. The Telegraph пише, що документалка дещо затягнута і радить дивитись серіал з третього епізоду тим, хто стежив за кар’єрою Комбса і справою проти нього, — бо саме там шоуранери розкривають нові деталі його злочинів.