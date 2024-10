Репера Diddy звинуватили у секс-торгівлі, насильстві та зґвалтуванні. І вже не вперше. Що взагалі відбувається — і до чого тут Бейонсе, Кардашʼян, Бібер і Ді Капріо?

Наскільки багато жертв?

Юрист Ван Арсдейл, який захищає усіх жертв Diddy в суді, отримав понад три тисячі листів після того, як публічно попрохав усіх постраждалих звернутись до нього. З них він відібрав 120 позовів, у яких достатньо достовірних доказів проти Diddy.

За словами Арсдейла, 25 жертв були неповнолітніми. Наймолодшій з них було 9 років. Найбільше людей постраждали у 2000-х і 2010-х роках, коли Diddy був на піку слави. Більшість жертв приходили на його вечірки, щоб потрапити в музичну індустрію. Проте деякі з них постраждали не на вечірках, а під час прослуховувань у лейбл Diddy.

Чому всі говорять про Леонардо Ді Капріо, Джастина Бібера, Бейонсе, Jay-Z та інших зірок?

У цивільних позовах жертви не згадують жодних знаменитостей, окрім Diddy та кількох співробітників його компанії. Проте Арсдейл каже, що в позовах є імена, «які шокують». Коли слідчі доведуть їхню причетність, він обіцяє назвати всіх зірок, які заохочували та підбурювали жертв до статевого контакту або просто спостерігали, але не допомагали їм.

На вечірках Diddy відпочивали десятки знаменитостей. Наприклад, Джастін Бібер, Наомі Кемпбелл, Дженніфер Лопес, Періс Хілтон, Jay-Z, Usher, Бейонсе, Демі Мур, Леонардо Ді Капріо, Мерайя Кері, Хлої Кардашьян та Ештон Кутчер.

Diddy, Бейонсе і Jay-Z товаришують ще з 1990-х. Getty Images / «Бабель»

На вечірках були й юні артисти, яких продюсував Diddy

У 1990-х роках 15-річний співак Usher — Ашер Реймонд — протягом року жив разом із Комбсом, щоб дізнатися про «лайфстайл музичної індустрії». В одному з шоу він казав, що в будинку «відбувались дуже цікаві речі», а життя було «доволі божевільним». Колишній охоронець Комбса заявляв, що «те середовище не підходило для юнака», а Usher жартував, що ні за що не дозволив б своїй дитині там залишитись.

Згодом Usher став наставником Джастіна Бібера і познайомив його з Комбсом. У 2009 році 15-річний співак провів у будинку Комбса дві доби та випустив про це відео. За рік вони знову зустрілись у ток-шоу, де Комбс жартівливо звинувачував Бібера в тому, що той обірвав із ним зв’язок.

Фрагмент із відео Джастіна Бібера з Diddy, 2009 рік. YouTube

У 2014 році Хлої Кардашʼян згадувала, що бачила Бібера на вечірці у Diddy. У 2015 і 2016 роках Комбс вітав співака з днем народження. У 2023 році вони випустили спільну пісню для альбому The Love Album: Off The Grid. Після арешту Комбса Бібер заявив, що шкодує про співпрацю і «настільки схвильований новинами про Diddy, що не хоче їх обговорювати».

Із чого взагалі все почалось?

Поштовх справі дала заява співачки Кессі. У 2023 році вона подала на репера до суду — невдовзі після їхнього знайомства у 2005 році він почав контролювати її та жорстоко поводитися з нею. Наприклад, підсипав їй наркотики та примушував займатись сексом із секс-працівниками. Сам він мастурбував і знімав увесь процес на камеру. За словами Кессі, наприкінці їхніх стосунків він увірвався до її будинку і зґвалтував її.

Відео з камери готелю, на якому Diddy бʼє Кессі. Коли його злили в мережу, Комбс публічно перепросив. «Я беру повну відповідальність за свої дії в цьому відео. Мені було огидно тоді, коли я це зробив, і я огидний зараз», — сказав він. YouTube

У позові вона також вказала, що знайомі Комбса залякували її та погрожували знищити її музичну карʼєру. Дівчина розповіла, що Комбс обіцяв підірвати машину її хлопця репера Кіда Каді — невдовзі після погроз його автівку підпалили коктейлем Молотова.

Згодом вони вирішили питання «мирним шляхом». Суму, яку Комбс заплатив дівчині, жодна зі сторін не розголошує.

Після заяви Кессі чимало жінок розповіли про насилля від Diddy

Акторка Джой Дікерсон заявила, що в 1991 році Diddy накачав її наркотиками та зґвалтував. Письменниця Ліза Гарднер розповіла, як Комбс у 1990 році примусив її до сексу і душив настільки сильно, що вона знепритомніла.

Джой Дікерсон і Шон Комбс разом знялись у кліпі гурту Finesse & Synquis. YouTube YouTube Джой Дікерсон і Шон Комбс разом знялись у кліпі гурту Finesse & Synquis. YouTube

Ще одна жінка розповіла, що була школяркою, коли познайомилась з колегами Комбса. Вони переконали її полетіти з ними в Нью-Йорк. Там вони разом із Комбсом дали їй алкоголь і наркотики, а після цього жорстоко зґвалтували.

Саундпродюсер Lil Rod заявив, що під час роботи над альбомом The Love Album: Off the Grid Комбс непристойно торкався його. Він також розповів, що на вечірці у 2023 році його змусили випити текілу, в яку підмішали наркотики. Після цього він прокинувся поруч із секс-працівником. Lil Rod каже, що згодом Комбс змушував його наймати секс-працівників для «перформансів» на вечірках.

Diddy назвав всі звинувачення «огидними». Він вважає, що позивачі хочуть нажитись на його статках.

Комбса вже не вперше звинувачують у насильстві

У 1999 році Diddy заарештували після того, як він побив керівника звукозаписної компанії-конкурента «стільцем, телефоном і пляшкою шампанського». Як покарання він сплатив штраф і пройшов одноденний курс боротьби з гнівом.

Того ж року Комбс був замішаний у стрілянині в одному з клубів Мангеттену, де він відпочивав разом із Дженіфер Лопес. У суді свідки казали, що бачили Комбса з пістолетом. Проте Комбс домовився з жертвами стрілянини, заплативши їм сотні тисяч доларів.

Перші шпальта таблоїдів після арешту Diddy, Дженіфер Лопес та їхнього друга. Getty Images / «Бабель»

У 2023 році в мережі зʼявились записи поліцейських допитів, на яких підозрюваний у вбивстві репера Тупака Шакура заявив, що Комбс пропонував йому мільйон доларів, аби він «позбувся Шакура».

Комбс заперечив звинувачення, а поліція заявила, що не вважає його підозрюваним у справі. Проте напередодні смерті Тупак неодноразово звинувачував Diddy та працівників його лейблу в замаху на нього — у репера вистрілили пʼять разів поспіль у 1994 році.

Diddi (праворуч) на святкуванні свого дня народження разом із Тупаком, 1994 рік. Facebook

Після численних звинувачень бренди скасовують співпрацю з Diddy

Бренд алкогольних напоїв Diageo видалив усі фото Комбса зі свого сайту. Мережа шкіл у Нью-Йорку Capital Preparatory Schools, яку спонсорував Комбс, опублікувала заяву, що розриває з ним звʼязки. Репер також втратив посаду голови телевізійної компанії Revolt, яку він допоміг створити у 2013 році.



