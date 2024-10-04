Репера Diddy звинуватили у секс-торгівлі, насильстві та зґвалтуванні. І вже не вперше. Що взагалі відбувається — і до чого тут Бейонсе, Кардашʼян, Бібер і Ді Капріо?

Хто такий Diddy?

Це один з найзаможніших музикантів у світі — Шон Комбс. Статки 54-річного репера і продюсера оцінюють у $800 мільйонів. Свою першу компанію — лейбл Bad Boy Records — він заснував у 1993 році.

Перший артист лейблу Notorious B.I.G. став культовим репером епохи. Завдяки йому компанія стала популярною, а Diddy продюсував багатьох зірок 1990-х. У 1998 році він заснував бренд Sean John, щоб просувати хіп-хоп культуру у світі моди. Його рекламували різні зірки, наприклад, дівчина Комбса співачка Дженіфер Лопес.

З 1990-х Комбс регулярно проводив розкішні «білі вечірки». На них побувало багато зірок, а Хлої Кардашян у власному ток-шоу розповідала, що «половина гостей були голими».

Jay Z та Diddy, 2003 рік. Getty Images / «Бабель» Періс Хілтон і Нік Картер на вечірці Diddy, 2004 рік. Getty Images / «Бабель» Дизайнерка Донна Карен, музикант Томмі Лі Джонс, співачка Мерайя Кері, репер Шон Комбс (Diddy), адвокатка Стар Джонс і репер Reverend Run на вечірці Diddy, 2007 рік. Getty Images / «Бабель» Jay Z та Diddy, 2003 рік. Періс Хілтон і Нік Картер на вечірці Diddy, 2004 рік. Дизайнерка Донна Карен, музикант Томмі Лі Джонс, співачка Мерайя Кері, репер Шон Комбс (Diddy), адвокатка Стар Джонс і репер Reverend Run на вечірці Diddy, 2007 рік. Getty Images / «Бабель»

У чому його звинувачують?

Diddy звинуватили в сутенерстві, викраденні людей та торгівлі ними для сексуальних цілей. Його також підозрюють у керівництві «злочинною мережею», яка протягом років шантажувала і погрожувала жінкам, які стали його жертвами. Федеральна влада США також підозрює його в рекеті — він міг заробляти завдяки власним злочинам.

Численні жертви розповідають, що Diddy на вечірках примушував гостей, зазвичай жінок, до «тривалих сексуальних перформансів», які могли «тривати кілька днів поспіль». Він наказував їм займатися сексом із секс-працівниками, яких він завчасно привозив на вечірку.

Адвокати Комбса кажуть, що участь у «перформансах» була добровільною, і це не секс-торгівля, якщо «кожен хоче там опинитись». Проте позивачі кажуть, що Diddy додавав у напої наркотики, як-от кетамін або екстазі, щоб жертви були «слухняними та поступливими».

В одному з позовів жертва пише, що їм ставили крапельниці, щоб вони відновилися «від фізичного навантаження і наркотиків». «Перформанси» Diddy записував на відео, якими згодом погрожував жертвам. Одна з них каже, що запис із нею продали щонайменше кільком чоловікам.

У березні 2024 року ФБР обшукало будинки Комбса — вилучили багато наркотиків і понад тисячу пляшок дитячої олійки та лубриканту. За словами прокурорів, олію жертви використовували під час «перформансів». Про це каже і одна з позивачок — її Комбс змусив вилити на себе «надмірну кількість олії» під час статевого акту із секс-працівниками.

Обшук одного з будинків Diddy. YouTube

Після обшуку Diddy затримали в аеропорту і конфіскували всю техніку. Держслужбовець, який займається цією справою, повідомив медіа, що обшук повʼязаний з розслідуванням щодо торгівлі людьми.

Комбс заперечує всі звинувачення. Його адвокати називають весь процес «безрозсудним медіа-цирком» і кажуть, що Комбс — «люблячий сімʼянин і філантроп, який останні 30 років будував музичну імперію, щоб піднести темношкіру спільноту».