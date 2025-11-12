ЗСУ втрачають контроль над Серебрянським лісом. Наступ на Лиман посилився. Показуємо це на мапах

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

На Лимансько‑Сіверському напрямку працюють два корпуси, підпорядковані різним угрупованням військ: 3 корпус — у складі Угруповання Об’єднаних сил, 11 корпус — в Угрупованні військ «Схід». Частково їхні зони відповідальності розділяє річка Сіверський Донець. Допомагають їм підрозділи майбутніх Штурмових військ, що мають працювати як «пожежні команди»: швидко реагувати на прориви та ліквідовувати «кишені».

Нині на підходах до Лиману сформувалася широка «сіра» зона — ділянка приблизно десять кілометрів завдовжки, яка майже доходить до міста. Фронт там не має чіткої лінії: немає окопів чи фортифікацій, які б чітко показували, хто контролює територію. Місця боїв визначає не мапа, а факт зустрічі українських і російських бійців під час стрілецьких сутичок. Через це межі між контрольованими територіями постійно змінюються і лишаються розмитими.

Наступ у цьому районі збігся з початком прориву на Добропіллі в серпні 2025 року. Відтоді російські сили просунулися в напрямку Лиману приблизно на 10 кілометрів. У 2022 році противник уже закріплювався на цих територіях — мав значну перевагу в бронетехніці та буквально прочавлював оборону. Зараз ситуація інша: техніки стало менше, тож ворог робить ставку на дрібні піхотні групи, масові FPV-атаки та перевдягання в цивільний одяг.

Лиманський напрямок, 9 листопада 2025 року. «Бабель»

Противник упритул підбирається до Серебрянки — зараз селище перебуває у «сірій» зоні. Серебрянка розташована на висотах: звідти легко вести повітряне спостереження і запускати ударні дрони на великі дистанції. Якщо росіяни вийдуть до селища, це створить пряму загрозу для Лиману, Словʼянська і Краматорська. Коли ворог наступав на цій ділянці у 2022 році, головною небезпекою були артилерія та авіація, зараз до них додалися FPV-дрони й ударні дрони‑«крила», які дозволяють ворогу значно точніше бити по позиціях.

На ділянці Лиман — Райгородок — Слов’янськ особливо активно працюють дрони. Росіяни, переважно вночі, атакують транспорт — як військовий, так і цивільний. Для таких операцій використовують не лише ударні FPV-дрони, але й дрони‑«матки» та ретранслятори. Дрони‑«матки» піднімаються вище та несуть кілька ударних дронів одночасно, а ретранслятори забезпечують стабільний сигнал для управління апаратами на великій відстані.

Ділянка Лиман — Райгородок — Слов’янськ, 9 листопада 2025 року. «Бабель»

Українські підрозділи досягають локальних успіхів. У Ямполі більша частина селища, зокрема центр і південна частина, перебуває під контролем ЗСУ; ворог утримує північ, північно‑східні та східні околиці, але позиції росіян нестабільні. FPV‑дрони ускладнюють штурм, проте на північно‑східному фланзі українські бійці просунулися і закріпилися на ще одній вулиці. Якщо ЗСУ втратять Ямпіль, ворог отримає прямий коридор на Лиман й одночасно посилить тиск на Сіверськ.

Зараз Сіверськ фактично перебуває в напівоточенні: охоплений з двох напрямків, під загрозою третього, якщо противник просунеться з лісу на Дронівку.

Ділянка Зарічне — Ямпіль, 9 листопада 2025 року. «Бабель»

Росіяни перевдягаються в цивільне і так заходять у міста. За словами військових, у Зарічному помічали російських солдатів у цивільному одязі, без броні та спорядження — іноді навіть у домашніх капцях. Так вони маскують своє пересування і намагаються непомітно закріпитися в районі. Це вже дозволило росіянам встановити вогневий контроль над перехрестям біля Зарічного, яке виходить на Лиманську трасу. На околицях працюють піхотні групи, що намагаються просунутися далі. Якщо ворог закріпить контроль над цим перехрестям, йому відкриється прямий шлях до Лиману — відстань до міста близько 8 кілометрів.

Загроза логістичним маршрутам у Лимані зростає. Противник використовує дрони на оптоволокні: прочісує місцевість, шукає замасковану техніку і перешкоджає підвозити все необхідне. Розвідгрупи працюють тихо, дрібними ДРГ, намагаючись прорватися до траси Т0513, перевіряючи південно-східні околиці міста і шукаючи слабкі місця в обороні. Через це пересуватись південніше Лиману стало критично небезпечно: під’їзди контролюють дрони, обстрілюють не лише техніку, але й укриття в лісових масивах.

Щоб їхні шахеди падали на зльоті, підтримай «Єдинозбір».