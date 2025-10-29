Місяць тому Олександр Сирський звільнив командувача 20 корпусу через втрати позицій. Чи покращилась ситуація на ділянці корпусу? Ми спробували порівняти на мапах

20 корпус відповідає за великий відрізок фронту на межі трьох областей — Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. У Запорізькій області корпус представлений найменше. На цій ділянці фронту корпусу допомагають прикомандировані підрозділи, а в ролі «пожежних команд» працюють новостворені Штурмові війська, які мають швидко закривати прориви та ліквідовувати «кишені» на фронті.

У зоні відповідальності корпусу фактично склалася солянка з підрозділів — від зведених стрілецьких рот Сухопутних військ до морської піхоти ВМС. Через це його нове командування поки що не може належно планувати операції, правильно розподіляти резерви та координувати переміщення підрозділів — що вимагається від злагодженого корпусу.

Загалом у секторі корпусу можна виділити умовні чотири напрямки: Новопавлівський, Великомихайлівський, Олександрівський та Гуляйпільський (Запорізька область). Останній напрямок він ділить із 17 корпусом.

Наступ на Дніпропетровщину 27 жовтня 2025 року. «Бабель»

Новопавлівський напрямок, Дніпропетровщина.

Через Новопавлівку проходить траса Т0428. Якщо ворог там закріпиться, постачання з півночі — з району Синельникового — опиниться під постійною загрозою атак FPV-дронів і артилерії. Крім того, це відкриє противнику шлях на Павлоград (по тій же трасі Т0428). Далі за Новопавлівкою — відкритий степ без укріплень, де оборонятися складно. Це підвищує ризик втрати контролю над територією і дорогами.

Новопавлівський напрямок 27 жовтня 2025 року. «Бабель»

Головний рубіж, що прикриває Новопавлівку, — селище Іванівка. У вересні ворог намагався вийти на підходи до Іванівки, щоб закріпитися і створити нові позиції. Нині противник форсував річку Вовчу та, ймовірно, утримує вигідні позиції поблизу селища. Командувач Штурмових військ Валентин Манько зазначає, що штурмові підрозділи кілька разів зачищали ворога на околицях Іванівки, і зараз росіяни не просуваються. За іншими даними, Іванівка залишається в «червоній зоні» — бої тривають.

Вихід до Іванівки дає російським силам можливість рухатися прямо до Новопавлівки або Гаврилівки дорогами, що проходять через селище.

Великомихайлівський напрямок, Дніпропетровщина.

У вересні цей напрямок був найактивнішим на Дніпропетровщині. Лінія фронту була всіяна «кишенями» — ділянками, де ворог заходив у глибину українських позицій. Найбільші з них утворилися між Новоселівкою і Соснівкою та між Олександроградом і Воскресенкою. Нині ситуацію вдалося частково стабілізувати: «кишеню» між Новоселівкою і Соснівкою лише частково відтиснули, повністю ліквідувати її не змогли. На ділянці між Олександроградом і Воскресенкою ворог не лише утримав прориви, але й просунувся глибше в українські позиції.

Великомихайлівський напрямок 27 жовтня 2025 року. «Бабель»

Олександрівський напрямок, Дніпропетровщина.

Так званий Олександрівський напрямок сформувався в жовтні. Назва походить від головної цілі ворога — селища Олександрівка: противник намагається просунутися саме туди. Якщо він захопить селище, отримає контроль над трасою Покровське — Гуляйполе, важливим транспортним коридором між Дніпропетровською та Запорізькою областями. По самій трасі противник працює дронами на оптоволокні, вона вже майже непридатна для руху.

У цьому районі російські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів углиб (без урахування «сірої зони»). Наприкінці вересня тут було кілька «кишень», але зараз вони зникли. Фронт став рівнішим не тому, що «кишені» ліквідували, а через те, що ворог просунувся вперед і лінія фронту змістилася.

Олександрівський напрямок 27 жовтня 2025 року. «Бабель»

Найбільше зараз ворог тисне в районі Єгорівки. Росіяни вже закріпилися в південній частині селища. Бої тривають за північну — противник підтягує резерви й найближчим часом може спробувати повністю захопити селище.

Бої також тривають біля Вишневого. Ворог закріплюється в балках і просувається до лісосмуг, атакуючи фронтально — тобто без спроб обходу чи флангових маневрів, просто в лобову. Також розширюється «сіра зона» в напрямку Новоолександрівки. Лінія фронту там нестійка і постійно зміщується, що свідчить про загальне просідання оборони в цьому секторі.

Гуляйпільський напрямок, Запорізька область.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається нестабільною. Противник фіксується в межах Красногірського та Рибного, подекуди заходить у самі населені пункти, але говорити про повний контроль поки що зарано. Бої мають локальний та періодичний характер. Лінія фронту постійно змінюється — жодна зі сторін поки що не може остаточно закріпитися.

Гуляйпільський напрямок 27 жовтня 2025 року. «Бабель»

На ділянці Полтавка — Малинівка — Успенівка противник проводить регулярні штурми. Логістика там приблизно така сама, як на інших напрямках: ворог прагне контролювати шляхи постачання. Для цього він використовує «каруселі» FPV-дронів: кілька дронів по черзі облітають позиції, атакують або розвідують позиції. Через Гуляйполе відкривається дорога на Запоріжжя і Дніпро. Це відкрита степова місцевість, населених пунктів там мало, а оборонятися складніше.

Противнику необовʼязково атакувати Запоріжжя в лоба. Набагато реальніший і небезпечніший сценарій — обходити неприступні рубежі та створювати плацдарми для подальшого маневру. Так армія РФ одночасно тисне на кількох напрямках і змушує ЗСУ розтягувати резерви.