Музеї грабують етнічні родинні клани, ультраправі терористи й навіть офіціанти (як хобі). Ось чотири неймовірні історії пограбувань — які закінчилися погано для грабіжників

2017 рік: злочинний родинний клан арабського походження пограбував колишнього співвласника телеканалу «1+1» Бориса Фуксмана

У березні 2017 року з берлінського художнього музею Боде викрали золоту монету вагою сто кілограмів і вартістю кілька мільйонів євро. На одному боці монети було викарбувано зображення королеви Єлизавети ІІ, на другому — кленовий лист, тому її прозвали «Великий кленовий лист». Монету виготовив Канадський Королівський монетний двір, а до німецького музею вона потрапила від Бориса Фуксмана після виставки у Відні.

Троє чоловіків, усі в чорному, скориставшись драбиною, залізли через службове вікно музею, що було в роздягальні охоронців. Один з охоронців, якого за місяць до пограбування найняли на роботу, був їхнім спільником і доповідав ситуацію зсередини.

Золота монета представлена в місті Зейст, Нідерланди, 13 березня 2009 року. Getty Images / «Бабель»

Озброєні сокирою і візком злодії рухалися коридорами. Вони потрапили до кімнати, де зберігалася монета, розбили броньоване скло і переклали коштовність на візок. На стінах коридорів лишилися сліди від візка, за якими поліція потім простежила маршрут. Грабіжники залишили музей через службове вікно, а монету з даху кинули на залізничні рейки (поблизу будівлі була залізниця) і на візку тягнули ще приблизно 200 метрів до парку, де на них уже чекав автомобіль. О четвертій ранку служба безпеки музею зателефонувала в поліцію. Один з охоронців, намагаючись повторно активувати сигналізацію після обходу, виявив, що вона не працює. А потім помітив, що монета зникла.

У крадіжці звинуватили чотирьох чоловіків віком від 20 до 24 років. Троє з них — громадяни Німеччини, і належать до родинного клану арабського походження. Він давно вів кримінальну діяльність у Берліні. Охоронець, що допомагав їм, був шкільним другом одного із членів банди.

Двадцятого лютого 2020 року троє учасників клану отримали по 4,5 року тюрми, а охоронець — три роки й чотири місяці. Більшу частину майна клану конфіскували. Монету, найімовірніше, розпиляли і переплавили, бо в кишенях злодіїв знайшли залишки золота.

Обвинувачені у справі про крадіжку золотої монети «Великий кленовий лист» під час суду в Берліні, 10 січня 2019 року. Getty Images / «Бабель»

1980 рік: банда під керівництвом аргентинського злочинця і ультраправого терориста пограбувала музей у Різдвяну ніч

У ніч на двадцять шосте грудня 1980 року в Музеї образотворчих мистецтв Буенос-Айресу все було відносно спокійно. Охоронець вечеряв із поліціянтом-пожежником, якого відправили туди, бо військові вважали музей потенційною ціллю для теракту. Чоловіки розпили пляшку вина, обійшли зали і лягли спати.

Близько четвертої ранку охоронець прокинувся від запаху диму. Разом з напарником він побіг до колекції Мерседес Санта-Маріни — відомої аргентинської землевласниці, чиє приватне зібрання було окрасою музею. Але картини зникли. Разом з ними — кілька китайських антикварних речей. З музею винесли 16 полотен французьких імпресіоністів XIX століття — роботи Ренуара, Дега, Гогена, Сезанна, кожна вартістю мільйони доларів. Це стало найбільшим мистецьким пограбуванням в історії Аргентини.

Зала Мерседес Санта-Маріни, 25 березня 2015 X (Twitter) / «Бабель» Зала Мерседес Санта-Маріни, 25 березня 2019 X (Twitter) / «Бабель» Зала Мерседес Санта-Маріни, 25 березня 2015 Зала Мерседес Санта-Маріни, 25 березня 2019 X (Twitter) / «Бабель»

За однією з версій поліції, злодії залізли через отвори в даху, які залишили будівельники під час ремонту другого поверху галерей. Грабіжники знали музей як свої п’ять пальців. Порцелянові вироби, що походили з кількох китайських династій, були виставлені в металевих вітринах — злодії розрізали їх газовими пальниками. Картини вони винесли в рамах — ймовірно, поруч чекала вантажівка.

Чоловіків, що охороняли музей тієї ночі, відразу ж затримали. Розслідуванням офіційно керувала суддя, яку бачили в таємних центрах ув’язнення (Аргентиною тоді ще правила військова диктатура). Вона вимагала від поліції катувати людей, які збиралися давати їй свідчення. Поліція катувала охоронця так жорстоко, що наступного дня він спробував покінчити життя самогубством. А інші працівники музею були налякані: за ними постійно стежили і теж возили на допит до поліції.

Лише через три роки після пограбування журналіст Гільєрмо Патрісіо Келлі дізнався, хто стояв за крадіжкою. Це була банда під проводом Анібала Гордона — колишнього злочинця, якого ще в 1970-х завербували до урядової воєнізованої організації «Антикомуністичний аргентинський альянс». Під час диктатури він очолював «ескадрони смерті» й керував катівнею, де утримували противників режиму.

Анібал Гордон, 2 жовтня 1984. ARCHIVO / LA NACION

Разом із партнером, тодішнім головою розвідки, Гордон створив приватну охоронну фірму. Незадовго до пограбування їхня компанія отримала контракт на посилення безпеки музею, що дало їм повний доступ до планів будівлі й колекції. Келлі готував розслідування, щоб оприлюднити цю історію, але його викрали люди Гордона. Журналіста катували, однак перед тим, як його відпустити, Гордон підтвердив, що більшість викриттів були правдивими. У січні 1984 року, вже після падіння диктатури, Гордона заарештували за викрадення людей і засудили до 16 років в’язниці, а наступного року він помер від раку легенів у тюрмі.

У 2001 році викрадені картини з колекції Санта-Маріни знайшлися в Лондоні й Тайвані. Три полотна — Сезанна, Ренуара і Гогена — повернули до музею у 2005 році, решта, ймовірно, втрачені назавжди.