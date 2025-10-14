Маріупольська молодь створила за кордоном театр у вигнанні — ніхто з трупи не планує повертатись. Чому? Актор театру говорить про це зі своєю ровесницею — кореспонденткою «Бабеля»

Мене постійно щось підштовхувало виїхати. По-перше, окупація. Не хотілося марно витрачати час. А по-друге, всі знайомі кудись виїхали, а ти ні. Була нетерплячка.

Потім якийсь час вимушено я пробув у Росії. Там планував поїхати в Хмельницький, куди евакуювався мій коледж, або жити у Львові. А потім подумав, що поки є можливість отримати європейську освіту, вивчати англійську, побачити світ — треба цим скористатися. Я виїхав в Естонію. Там побачив ту саму Україну: десь чистіше, розвинутіше, але така сама атмосфера. Далі поїхав в Ірландію — це мав бути плацдарм перед Америкою. Там все було «вау», Pinterest у реальному житті. Дитяча мрія пожити в англомовній країні — здійснилась. Але чим більше часу проходило, тим більше я розумів, що щось не так.

Я не хотів жити в Ірландії, не хотів повертатися в Україну, не хотів їхати в Штати. Я не хотів нічого, але все-таки полетів до Нью-Йорка. Я потрапив у те фінальне місце, де хотів бути. Але ні — не вражає. Я впав у сильну апатію і повернувся в Ірландію.

Далі був рік студентського життя, вступив на журналістику, і в цей момент я зрозумів, чого мені не вистачає — соціуму, схожого на той, що був у Маріуполі. Не вистачає простоти. Тут немає такого, як на вулицях Києва, коли люди вайбують навіть під час війни.

Коли в Україні відкрили кордони для хлопців до 22 років, у мене почались внутрішні конфлікти. Куди я хочу? Чи хочу переїхати в Польщу? Це здається золотою серединою. Чи може в Німеччину? Чи може повернутися в Україну? Зараз я змирився, що живу в Ірландії, але іноді, повертаючись вечірнім поїздом з університету додому, я замислююся: а чи не страшно мені прив’язатися до цього місця?