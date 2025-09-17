У 2022-му Маріупольський театр ляльок втратив керівницю, будівлю і команду. За три роки театр відновився в Європі — але поки що не збирається повертатися

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Історія Маріупольського театру ляльок почалась з маленького кабінету телевежі

У 1995 році театр заснувала Ірина Руденко. Багато років театр працював у нетипових умовах: у кабінеті телевежі, аркаді міського парку, гуртожитку будівельників, колишньому меблевому магазині, а також у будинку і гаражі самої керівниці. Одного разу приміщення театру повністю згоріло, іншого — команду виселили, залишивши ні з чим.

Попри постійні «перебіжки» та проблеми з орендою, театр ніколи не зачинявся. Для підлітків, які сюди приходили, він був майже як психотерапія. Деякі переступали його поріг ще зовсім маленькими. «Ми вчилися не на своїх помилках, а на помилках головних героїв у виставах», — каже 18-річна Діана Клименко. Вона потрапила до театру в три роки. Менше ніж за рік вже декламувала великі монологи на сцені. Через два роки, теж у трирічному віці, до театру прийшла її молодша сестра Маріанна Клименко.

Це був не лише театр, а творчий дім Ірини Руденко. Вона знала все про кожного юного актора, була частиною їхнього життя. «Ірина Анатоліївна — ніби моя друга мама, — каже 16-річна Маріанна Клименко. — Я шалено її любила: вона приймала всі мої недоліки й допомагала долати комплекси».

У центрі — керівниця Маріупольського театру ляльок Ірина Руденко. Маріупольський Театр Ляльок

Анна Прачева теж прийшла до театру у три роки. «Мене, бувало, засуджували за те, що з дитинства заявляла, що буду акторкою, а не лікарем! — згадує Анна. — Але Ірина прищепила мені таку любов до театру, що я хотіла пов’язати з ним усе життя». Зараз Ані шістнадцять.

У 2022 році театр збирав близько 800 глядачів щомісяця і мав у репертуарі приблизно тридцять вистав. Однією з його візитівок стала «Аліса в Задзеркаллі». Щороку її показували на головній сцені Маріупольського драмтеатру — і щоразу зал був переповнений. Не меншої любові публіки здобула й «Білосніжка і сім гномів». Поза сценою серед акторок завжди панувала інтрига — хто ж цього разу зіграє головну героїню, врешті це вирішувалося між ними самими. Репетиції могли тривати майже нон-стоп — від дев’ятої ранку до півночі, але актори насолоджувалися цим.

Вистава «Аліса в Задзеркаллі». Маріупольський Театр Ляльок Маріупольський Театр Ляльок Вистава «Аліса в Задзеркаллі». Маріупольський Театр Ляльок

Театру постійно не вистачало грошей, а у 2019 році він майже зачинився: ставку оренди приміщення різко підняли. Ірина Руденко зверталася до міської влади, але відповіді довго не було. Тоді актори театру, їхні батьки та деякі містяни вийшли на мітинги — зібралася майже сотня людей. Після цього «повстання» театр отримав нове приміщення в палаці культури «Молодіжний» за символічну суму в одну гривню на рік, і «перебіжки» команди нарешті закінчилися.

Найщасливішими часами для театру Роман Руденко, актор і син керівниці, називає 2021—2022 роки. «У театру була власна будівля, закордонний режисер приїжджав і опікувався всім, — розповідає Роман. — Діти навчалися в театральній школі й одночасно грали у виставах театру ляльок. Усе кипіло». Сам Роман почав грати в театрі з 13 років, а згодом став викладачем і правою рукою матері.

У 2021 році в Маріуполі проходив «ГогольFest». Під час фестивалю до театру приїхав грецький режисер Евангелос Космідис і почав працювати з трупою над виставою. «Я опинився у країні, де ніколи раніше не був, — каже Еван. — Я знав про події 2014 року, про Майдан і Крим, але не мав уявлення, що їду в зону війни, де для того, щоб потрапити в місто, треба проходити внутрішні кордони й показувати паспорт».

Напередодні премʼєри «Аляски» восени 2021 року. Український культурний фонд Праворуч на фото Евангелос Космідис. Український культурний фонд Напередодні премʼєри «Аляски» восени 2021 року. Праворуч на фото Евангелос Космідис. Український культурний фонд

Еван Космідис разом з Маріупольським театром ляльок створили виставу «Аляска». Вона розповідає про підлітків з Маріуполя, яких війна змусила передчасно подорослішати. Героїв змальовували з реальних маріупольських підлітків — для цього кожен актор заповнював анкету, де розповідав про себе. Сюжет обертався навколо головної героїні Стефанії, або Аляски, — дівчини, яка вимушено переїхала з Києва в Маріуполь і зіткнулася з булінгом у школі.

Уперше «Аляску» показали на великій сцені у грудні 2021 року. Постановка вразила Ірину Руденко, і вона запросила грецького режисера стати художнім керівником театру. Він погодився. Команда вже планувала тур Україною, який мав завершитися виступом на «ГогольFest» у Києві в серпні 2022 року. Але виставу показали лише двічі.

Премʼєра «Аляски» восени 2021 року. Маріупольський Театр Ляльок Маріупольський Театр Ляльок Премʼєра «Аляски» восени 2021 року. Маріупольський Театр Ляльок

Весна 2022-го — російський удар руйнує будівлю театру, а команда розсіюється по світу

У березні 2022 року майже вся команда театру опинилася в облозі. Серед них була й керівниця Ірина Руденко. На той момент вона вже кілька років боролася з онкологією, але продовжувала керувати театром. «Перші три дні війни все було спокійно, — пригадує її син Роман, який тоді був у Києві. — Потім зв’язок зник. Лише за два тижні я дізнався, що всі живі. Мама та інші члени сім’ї сиділи в підвалах, а потім перебралися в Мелекіне, за десять кілометрів від Маріуполя, де були вода, світло і хоч трохи безпеки».

Ірина Руденко почувалася дедалі гірше, але телефонувала акторам і пропонувала допомогу. У травні вона евакуювалась до Донецького онкоцентру на хіміотерапію, яку мала пройти ще взимку. Було вже запізно — організм не витримав, 28 травня 2022 року Ірина Руденко померла. Маріупольський театр ляльок формально взяв паузу, але фактично розпався. Актори розʼїхалися. Хтось залишився в Маріуполі, хтось виїхав у Росію, хтось — у Європу чи Америку.

Палац культури «Молодіжний», який став домівкою для Маріупольського театру ляльок; Анатолій Кінащук Так він виглядає і сьогодні. Анатолій Кінащук Палац культури «Молодіжний», який став домівкою для Маріупольського театру ляльок; Так він виглядає і сьогодні. Анатолій Кінащук

Маріупольці насамперед мали вижити, спершу у своєму місті, потім — у чужому. Попри все, що відбувалося навколо, актори думали про свій театр. «Лякали думки, що я ніколи не повернуся в театр, — згадує Анна Прачева. — Якось тато прийшов і сказав, що [Маріупольского] драмтеатру [де театр ляльок давав вистави] більше немає. Я благала його перевірити, чи вцілів наш театр, хоча це було дуже небезпечно. Тато, звісно, не пішов. Я жила з цими думками, поки не виїхала з міста. Тоді побачила фото — театру немає, усе чорне».

Родина сестер Клименко — Діани та Маріанни — виїхала зі своєї квартири напередодні 24 лютого в більш безпечний район на околиці міста. Згодом їхнє житло було зруйноване. «Це було неймовірно страшно, — пригадує Маріанна. — Моя сім’я була поруч, але театр і всі друзі залишилися там. Я чула ракети, що летіли в Маріуполь, бо з нашого боку був табір російських військових». У середині березня сімʼя евакуювалася до знайомих в Одесу, а вже за місяць рушила далі — до Німеччини.

Трохи інакше склалася історія родини Анни Прачевої. З Маріуполя вони виходили на окуповану територію пішою колоною наприкінці березня. Спершу йшли діти, потім дорослі. Анна йшла із шестирічним братом. «Ми дійшли колоною до автобуса і поїхали до Володарська [у Росії], — згадує вона. — Нам сказали, що в колоні вбили жінку — маму підлітка, який йшов поруч з нами». Далі родина Анни виїхала в Європу, змінила кілька країн і зрештою оселилася в Австрії, у Відні.

Кожна з дівчат намагалася знайти себе у новій країні, шукаючи щось «стабільне». Для обох це був театр. Анна Прачева спробувала грати в театрі «Мельпомена» в Дубаї, але швидко зрозуміла, що це зовсім не те, до чого вона звикла в Маріуполі. Маріанна Клименко намагалася жити звичайним життям підлітка, сподіваючись, що навіть без сцени вона залишиться акторкою. Її сестра Діана теж не могла знайти себе: німецькі підлітки не цікавилися театром так, як в Україні, і не хотіли із нею товаришувати.

Восени 2022-го за підтримки донорів Еван Космідис відновив виставу «Аляска». До постановки він долучив тих акторів, які осіли в Європі. Перший показ присвятили памʼяті Ірини Руденко — виставу показали в Берліні. Потім знову настала тиша.

Команда «Аляски» на репетиції. У центрі — Евангелос Космідис. Едуард Ляшенко

Еван надихнувся реакцією берлінських глядачів. Він обіцяв Ірині Руденко зберегти театр, тому шукав фінансування. Врешті-решт він виграв грант від Perform Europe, і на ці гроші трупа показала «Аляску» тричі у 2025 році — у Польщі, Боснії та Угорщині. «Я дав слово Ірині перед тим, як вона померла, що не здамся, — каже Еван. — І я не здамся. Вона довірила мені спадщину свого життя».

У 2025 році театр оживає в еміграції та показує Європі історії маріупольських підлітків

Відновити перший склад «Аляски» було неможливо. Хтось з акторів залишився в окупації, хтось фізично не був готовий до акторського графіку. Колектив змінився, прийшли нові актори, а дехто зі старого складу повернувся на нові ролі. Так сталося з Марією Бойко з Маріуполя. До війни вона рік грала у театрі, а потім стала правою рукою Евана Космідіса. Коли режисер почав відновлювати театр, Марія була серед перших, хто долучився, й отримала головну роль — Стефанії. Акторка, яка грала Стефанію до війни, зараз живе в окупації.

Покази «Аляски» вже під час повномасштабної війни. Едуард Ляшенко На фото — Марія Бойко. Едуард Ляшенко Покази «Аляски» вже під час повномасштабної війни. На фото — Марія Бойко. Едуард Ляшенко

Сценарій постановки змінився. Тепер головна героїня тікає до Європи, а актори розповідають про свій досвід війни й еміграції. Особливу увагу приділили булінгу. Підлітки потрапляють у нову школу з іншою культурою та ментальністю — те, що маріупольці пережили на власному досвіді. Діана Клименко грає роль найкращої подруги Стефанії. В еміграції вона пережила непрямий, але булінг, який є центральним у виставі. «Німецькі підлітки насміхалися наді мною через мову, — розповідає Діана Клименко. — Це не було по-дружньому, а навмисно».

Анна Прачева додає, що кожен персонаж в «Алясці» має щось спільне з нею та іншими акторами: «Коли я слухала монолог Стефанії, я пригадала себе після виїзду з Маріуполя: тоді я сиділа у кутку, тихо плакала і питала себе, за що мені це?»

Вистава показує насильство і важкі сцени: зґвалтування, оголеність, вживання наркотиків й алкоголю, також вона торкається теми суїциду. Деякі тексти вимовляють російською мовою. Щоб не травмувати акторів, у команді є фахівець із травмотерапії. «Найважчими для мене завжди були сцени смерті, — ділиться Маріанна Клименко. — З часом рани затягуються, і це перестає бути таким страшним. Але все одно після кожної вистави я ридаю».

Життя театру тепер у Європі, а повернення в Україну залишається невизначеним

Плани на майбутнє у керівників театру й акторів звучать по-різному. «Десь за п’ять років ми відновимо театр, — каже Роман Руденко. — Я не знаю, де він буде. Це може бути Німеччина, Австрія, Польща або навіть Україна». [«Аляска» та колектив театру ляльок зараз працюють над новим театром на чолі з Еваном Космідисом, і ця команда поки що не може підтвердити ці слова Романа].

Роман Руденко у виставі «Аляска». Едуард Ляшенко

Молодим акторам повернутися до України буде складно. У 2022 році вони були підлітками. У Європі вони навчаються в нових школах, хтось вступив до університету або знайшов роботу. Більшість виїхали з України з родинами, які не планують повертатися додому. Причина одна: їхній дім — Маріуполь, а туди неможливо повернутися.

У сестер Клименко в Україні майже не залишилося рідних — усі евакуювалися, і відтоді вони до країни не приїздили. Для них Україна залишилася такою, якою вони бачили її у свої 12 і 14 років. «Додому я вже не повернусь, бо мій дім був у Маріуполі. Україна тоді й зараз — зовсім різні, — каже Діана Клименко. — Можливо, після університету, якщо буде стабільно і мирно, я повернуся. Але зараз бачу своє життя тут, у Німеччині».

Сестри Діана і Маріанна Клименко грають у виставі. Ганна Клочко

«Моє життя тепер у Німеччині, і в мене немає тієї опори, яка була раніше, — додає Маріанна Клименко. — У Маріуполі все здавалося простішим: я знала, що попереду навчання в Києві, найкращий університет, підтримка театру. Тепер я повинна обирати професію, яка даватиме стабільний дохід, а не лише радість. Якщо війна закінчиться, я, найімовірніше, залишусь у Німеччині. В Україні після війни буде складно, а для актора — тим паче».

Найбільшою проблему для театру залишається фінансування. «Драматичний театр в Ужгороді чи приватні театри в Києві мають державну підтримку, власні приміщення, місця для репетицій і готові декорації», — пояснює Марія Бойко. У Маріупольського театру ситуація складніша. Команда розкидана по різних країнах Європи, усі разом збираються лише перед виставами. Актори працюють, щоб заробити на життя, тож репетиції проходять у прискореному темпі — від ранку до вечора, після чого вони одразу виходять на сцену.

Попри це Еван Космідис налаштований боротися за існування театру. Тепер у нього нова назва — Маріупольський театр ляльок у вигнанні (Mariupol Theatre in Exile).