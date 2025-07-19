Сьогодні Усик і Дюбуа зустрінуться вдруге. Це не просто реванш: для обох боксерів поєдинок може стати визначальним у кар’єрі — і ось чому

Коли і де дивитися бій Поєдинок розпочнеться сьогодні, не раніше ніж о 23:30 за київським часом. Це реванш за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі, тому бій триватиме максимально — 12 раундів по три хвилини кожен. Подивитися трансляцію можна тільки через медіасервіс MEGOGO.

Що треба знати про цей бій

Олександр Усик уже був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Девʼятнадцятого травня 2024 року він переміг британця Тайсона Ф’юрі та об’єднав усі чотири головних чемпіонських пояси в надважкій вазі — WBA, WBO, IBF і WBC. Завдяки цій перемозі Усик став першим абсолютним чемпіоном у хевівейті за понад 20 років.

Також Усик — перший українець, який здобув такий титул у найважчій категорії. До цього він уже ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (крузервейті). Таким чином, Усик — третій боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном одразу у двох вагових категоріях.

Однак у червні 2024 року Олександр Усик добровільно відмовився від титулу IBF. Річ у тім, що він не міг одночасно провести реванш із Тайсоном Ф’юрі і захистити цей титул у бою з претендентом Філіпом Хрговичем. Через це Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Титул IBF залишився вакантним, і за нього провели окремий бій. У червні за пояс змагалися саме Хргович і Даніель Дюбуа. Перемогу нокаутом здобув Дюбуа і став новим чемпіоном світу за версією IBF.

Дюбуа завдає удару Хрговичу під час бою в надважкій вазі, 1 червня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Тепер Дюбуа та Усик зустрінуться знову — у бою, який має повернути Усикові шанс зібрати всі чотири головних пояси в хевівейті і вдруге стати абсолютним чемпіоном. Тоді це буде перший випадок в історії, коли в надважкій вазі визначать того самого абсолютного чемпіона вдруге поспіль.

Для Даніеля Дюбуа минула перемога Усика була несправедливою. У серпні 2023 року під час бою він завдав удару, який, на його думку, був у межах правил. Але арбітр вирішив, що удар прийшовся нижче пояса — тобто нижче лінії пупка. Це заборонено правилами. Дюбуа звинуватив Усика в симуляції, а суддів — у «викраденні перемоги». Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила рішення рефері й не знайшла доказів помилки.

Момент, коли Дюбуа вдарив Олександра Усика нижче пояса.

Попри це Дюбуа та його промоутер Френк Воррен вимагали реваншу. Наприкінці 2024 року, після другої перемоги Усика над Тайсоном Ф’юрі, Дюбуа увірвався на інтерв’ю з українцем і публічно кинув йому виклик. Усик виклик прийняв.

Довести свою перемогу було принципово і для Усика. Двадцять девʼятого квітня, на першій пресконференції перед реваншем, він показав супернику роздруковані фото удару, на яких чітко було видно, що Дюбуа порушив правила. Усик підписав ці фото й запропонував зробити те саме Дюбуа. Той погодився і теж підписав, чим фактично визнав, що удар не був переможним.

Щоб бути максимально готовим до бою і мати всі шанси на перемогу, Даніель Дюбуа кардинально змінив свій підхід до тренувань. Його команда лікарів, фізіотерапевтів, дієтологів і тренерів ретельно працювала над кожним етапом підготовки, щоб 19 липня він міг залишити арену «Вемблі» з усіма чотирма поясами в надважкій вазі.

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Британський боксер Даніель Дюбуа вищий і важчий за Олександра Усика. Дюбуа має зріст близько 196 см і важить понад 110 кг. Усик трохи нижчий — близько 191 см, і його вага зазвичай коливається в межах 100—102 кг. Це означає, що Дюбуа має помітну перевагу в силі удару і в масі тіла, що допомагає йому краще контролювати суперника під час близького бою і клінчів.

Даніель Дюбуа має 22 перемоги в професійному боксі, з яких 21 — нокаутом. Він вважається одним із найсильніших нокаутерів у надважкій вазі.

Замість звичних 6–8 тижнів підготовки, Дюбуа пройшов 14-тижневий інтенсивний тренувальний цикл. Щосуботи він бігав спринти на 120 метрів у Грінвіч-парку, повторюючи їх доти, доки не відчував повне фізичне виснаження. Щоб швидше відновлюватися після виснажливих навантажень, він регулярно приймав крижані ванни і проходив сеанси в кисневій камері. На відміну від Усика, який рідко афішує своє життя, сторінка Дюбуа перетворилася на великий відеощоденник його тренувань.

Даніель Дюбуа готується до реваншу з Усиком. Instagram / «Бабель»

Хто й на кого робить ставки в реванші

Загальний гонорар за реванш між Усиком і Дюбуа становить приблизно $203 мільйони. Усик отримає близько $132 мільйонів — приблизно 65% від загального фонду, бо володіє трьома з чотирьох основних поясів (WBA, WBO і WBC). Дюбуа, володар пояса IBF, отримає близько $71 мільйона.

Для обох це будуть найбільші гонорари в кар’єрі: раніше Усик заробив близько $114 мільйонів за реванш із Тайсоном Ф’юрі, а Дюбуа — близько $15 мільйонів у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Традиційно перед великими боями обговорюють ставки — не виняток і реванш між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком. Одним із тих, хто зробив ставку, став відомий боксер Сауль «Канело» Альварес, який поставив пів мільйона доларів на перемогу Усика. На це Дюбуа відповів коротко: «Він втратить свої гроші».

Дюбуа впевнений, що зараз він зовсім інший боєць і готовий зробити «історичну справу»: «Я готовий пройти через все в суботу, щоб взяти пояси. Я голодний і готовий до цього». Менеджер Усика, Егіс Клімас, не поділяє оптимізму суперника: «Це та сама людина. Що він може змінити за кілька років? Свій розум не навчиш — це його слабкість».

Сам Усик на бойові заяви суперника реагує коротко: «Не підганяйте коней».

Серед тих, хто підтримує українця, — його колишні суперники Дерек Чісора і Тоні Беллью, а також ексчемпіон світу Джонні Нельсон. Усі троє неодноразово хвалили Усика за техніку, витримку й боксерське мислення. А от Дюбуа підтримує Тайсон Ф’юрі — він радив йому завершити те, що не вдалося зробити минулого разу: нокаутувати Усика.