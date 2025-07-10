У Пентагоні є людина, яка готова пожертвувати всім заради боротьби з Китаєм — навіть допомогою Україні. Знайомтесь, онук розвідника Елбридж Колбі

Елбридж Колбі — третя людина в Пентагоні. На відміну від міністра оборони Піта Гегсета, який не має досвіду роботи в оборонних структурах, Колбі — професійний і досвідчений експерт у сфері безпеки та оборони. Він обіймає посаду заступника міністра оборони з політичних питань, а це означає, що саме він відповідає за те, якою буде оборонна політика США. Тобто рекомендує, кому і як краще надавати військову допомогу, з якими країнами варто створювати союзи та співпрацювати в обороні, а з якими — навпаки, готуватися до можливої війни.

Телеканал CNN дізнався, як Пентагон вирішував призупинити допомогу Україні. Проаналізувати запаси американського озброєння Трамп попросив ще 24 червня, дорогою на саміт НАТО. Але він не давав вказівок зупиняти поставки — це було ініціативою Елбриджа Колбі. Той запропонував це заступнику міністра оборони Стіву Файнбергу, який давно занепокоєний тим, що американський ВПК повільно поповнює американські запаси. А міністр оборони Гегсет остаточно затвердив це рішення, бо вважав, що воно відповідає політиці Трампа America First.

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Елбридж Колбі народився у 1979 році в родині фінансистів. У дитинстві він певний час жив у Токіо, бо його батько керував тамтешнім офісом інвестиційного банку First Boston. Його дід, Вільям Колбі, був відомим американським розвідником і у 1973—1976 роках очолював ЦРУ. На його долю припали масштабне розслідування злочинів американської розвідки за останні 25 років, а також війна Судного дня в Ізраїлі, яку не передбачили ні американські, ні ізраїльські спецслужби.

Вільям Колбі у Нью-Йорку, 1978 рік. Getty Images / «Бабель»

Елбридж Колбі здобув юридичну освіту в Єльському університеті та на початку 2000-х почав працювати в американських структурах безпеки. Він працював у Міністерстві оборони, Державному департаменті, Управлінні національної розвідки, а також встиг попрацювати у тимчасовій адміністрації коаліційних сил в Іраку. Він виступав проти вторгнення в Ірак і спроб США реформувати цю країну. Так само Колбі критикував зовнішню політику демократів, які підтримували неурядові та громадські організації за кордоном.

Після роботи аналітиком та експертом в американських аналітичних центрах, у 2017 році Колбі нарешті отримав важливу посаду — заступника помічника міністра оборони зі стратегії та розвитку сил. Він був одним із небагатьох експертів-республіканців, які у 2016 році не підписали лист Never Trump. Саме це й відкрило йому шлях до роботи в Пентагоні.

Колбі став одним із головних представників Міністерства оборони під час підготовки двох ключових документів: Стратегії національної безпеки 2017 року та Стратегії національної оборони 2018 року. У них США вперше за десятиліття визначили нову головну загрозу. Тепер це не тероризм, а «міждержавна стратегічна конкуренція». Тобто з’явилися країни, які кидають виклик силі та впливу США. Насамперед ішлося про Китай і Росію.

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У 2018 році Колбі залишив Міністерство оборони й знову зайнявся аналітичною роботою. Але йому не подобалося, що багато американських аналітичних центрів намагаються бути двопартійними — тобто такими, де експерти ставлять національні інтереси вище за партійні. Колбі скаржився, що як прихильник Трампа почувається там чужим. А у 2020 році він був серед тих, хто відкрито підтримав заяви Трампа про «вкрадені вибори». Друзі попереджали, що він «грає з вогнем». Так і сталося — 6 січня прихильники Трампа, які повірили у «вкрадені вибори», штурмували Капітолій.