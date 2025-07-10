ЄСПЛ визнав, що Росія збила малайзійський боїнг і роками порушувала права українців. Які саме і як — коротке пояснення довгого рішення суду

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Що це за справа

Вона складається з трьох заяв України — про вивезення дітей на підконтрольні Росії території, катування на окупованих територіях і порушення прав людини Росією після повномасштабного вторгнення, й однієї заяви Нідерландів — про збиття рейсу MH17. Ці заяви підтримали 26 держав і одна неурядова організація — вони приєднались до справи як третя сторона, що має право надавати суду будь-яку корисну інформацію.

У чому звинувачували Росію

У тому, що вона неодноразово порушила Конвенцію з прав людини. Зокрема — право на життя, повагу, особисту недоторканість, на свободу думки, совісті та релігії, заборону на катування і примусову працю та багато інших.

Рішення у справі оголошував президент ЄСПЛ Маттіас Гійомар. European Court of Human Rights / «Бабель»

Що вирішив суд

Що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи. Характер і масштаб насильства, а також зловісні заяви з боку керівництва Росії щодо державності України, її незалежності та самого права на існування загрожують мирному співіснуванню в Європі та підривають основи демократії. Суд також наголосив, що Росія «кричуще» ігнорує основи міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни. У жодному конфлікті, які раніше розглядав МКС, міжнародна спільнота не засуджувала державу-порушника настільки одностайно.

Нідерланди проти Росії: які порушення визнав суд у справі МН17

Суд встановив, що Росія порушила право на життя всіх 298 людей, які були на борту літака. А також спричинила страждання їхніх родичів. Літак, безсумнівно, збила російська ракета з російської установки «Бук». Люди, які це зробили, не намагалися зрозуміти, куди саме вони цілили — по військовому чи по цивільному літаку, і таким чином порушили міжнародне гуманітарне право. Російська влада знала або повинна була знати про небезпеку для цивільних, які літали в тому районі, а після катастрофи не провела належного розслідування і не співпрацювала з тими, хто його проводив. Натомість Росія поширювала дезинформацію і намагалась звинуватити у злочині Україну.

Крім права на життя загиблих, Росія також порушила права їхніх родичів, завдавши їм жорстоких страждань. Getty Images / «Бабель»

Що суд вирішив по заявах України

Росія порушила право на життя, бо регулярно атакувала цивільних на всій території України.

Росія системно здійснювала позасудові страти цивільних і військовополонених на окупованих територіях.

Росія відповідальна за катування і нелюдське ставлення на окупованих територіях. Сексуальне насильство після повномасштабного вторгнення стало частиною військової стратегії дегуманізації, приниження та підриву морального духу українців. Зґвалтування стали зброєю росіян, суд відніс ці злочини до катувань.

Росія несе відповідальінсть за системну практику примусової праці. Затриманих українських солдатів і цивільних примушували рити окопи, розгружати боєприпаси, іноді — проводити розмінування. Робітників окупованої Запорізької АЕС росіяни залякували та примушували працювати, погрожуючи зброєю.

Росія відповідальна за системні незаконні затримання цивільних. До 2014 року в ОРДЛО людей часто заарештовували «превентивно». Згодом додалися фільтраційні табори, а з лютого 2022 року почали масово затримувати співробітників місцевої влади, ветеранів ЗСУ тощо. Суд вимагає, щоб Росія негайно звільнила всіх затриманих на території України з початку окупації й до 16 вересня 2022 року.

Росія несе відповідальність за системні депортації та переміщення людей та застосування фільтраційних заходів.

Росія системно залякувала і переслідувала релігійні групи, окрім УПЦ МП, у період з 11 травня 2014 року по 16 вересня 2022-го. Росіяни викрадали, жорстоко поводились і вбивали релігійних лідерів на сході України.

Росія системно невиправдано втручалася у свободу поширення інформації. Вона переслідувала журналістів і ще з 2014 року запровадила на окупованих територіях цензуру.

Росія суттєво і системно обмежувала права на мирні зібрання.

Росія системно знищувала, розграбовувала та експропріювала майно людей та приватних підприємств.

Росія утискала українську мову в освіті. Усі школи на окупованих територіях перевели на російську мову і російські навчальні програми, які, поміж іншого, заперечували існування України як незалежної держави.

Росія депортувала українських дітей на свою територію і віддавала їх там на усиновлення. Цим росіяни порушили одразу три статті Конвенції і тепер мають безпечно повернути усіх дітей їхнім сімʼям чи опікунам.

Агентка України в ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Facebook

Чому рішення ЄСПЛ важливе

Наступна важлива справа — довести, що російська влада скоїла злочин агерсії у нещодавно створеному Спецтрибуналі. Україна переконуватиме суддів, що Росія почала агресію у 2014 році. ЄСПЛ вже визнав, що Росія контролювала окремі території України ще з 2014 року і планувала захопити інші області.

Тепер суд може почати розглядати індивідуальні скарги українців щодо подій на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також на інших територіях України. В ЄСПЛ зараз понад 7 тисяч таких проваджень.

Чи будуть у цій справі компенсації

Поки що питання компенсацій суд відклав, але зазначив, що оскільки Росія не співпрацює ані з ЄСПЛ, ані з Радою Європи, українці зможуть отримати компенсації через компенсаційний механізм. Заяви всіх постраждалих розглядатиме спеціальна комісія, а гроші планують брати з окремого фонду. Один з варіантів його наповнення — заморожені російські активи.