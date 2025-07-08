Бюро економічної безпеки залишилося без керівника — хоча прем’єр був зобов’язаний його призначити. Ціна питання (все ще) $3 мільярди та міжнародна репутація України

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За умовами конкурсу уряд мав призначити Олександра Цивінського

Порядок конкурсу і призначення голови Бюро прописані в законі про БЕБ й у внутрішніх документах конкурсної комісії. Після того як 25 червня комісія подала кандидатуру Олександра Цивінського, Кабмін мав десять днів, щоби призначити його на посаду.

Але 7 липня уряд відмовився це зробити. Офіційний документ з юридичним обґрунтуванням уряд не оприлюднив. Комісія дізналася про рішення з телеграм-каналу «Уряд online». Згідно з повідомленням пресслужби, Кабмін вивчив «додаткові матеріали від СБУ», що «стосуються питань національної безпеки» і містять «безпекові оцінки». Уряд також попросив комісію повторно провести конкурс і подати не більше за двох кандидатів, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включно з безпековими критеріями».

Відмовившись призначити Олександра Цивінського, уряд вийшов за межі правового поля

Із закону про Бюро економічної безпеки випливає, що є лише три причини, з яких уряд може відмовитись і не призначити Олександра Цивінського директором БЕБ. Ось вони:

він не пройшов спеціальну перевірку СБУ;

він не відповідає вимогам законів про очищення влади чи боротьбу з корупцією;

він не відповідає формальним критеріям.

Ще 15 травня Секретаріат Кабміну повідомив, що всі 16 кандидатів, включно з Олександром Цивінським, пройшли спецперевірку. Претензій до Цивінського за перевірками згідно інших законів теж не було. Він керує підрозділом детективів у НАБУ і на цій посаді має доступ до держтаємниці другого ступеня «цілком таємно», тож не раз проходив безпекові перевірки.

Є ще одна законна підстава для відмови: кандидат не відповідає формальним критеріям. Кандидату має бути не менше ніж 35 років, він повинен мати диплом юриста чи економіста, науковий ступінь не нижче за магістра. У кандидата має бути щонайменше 10 років досвіду роботи, з яких 5 — на керівних посадах. Також у законі йдеться про доброчесність, компетентність, моральні якості, лідерські й аналітичні здібності та комунікаційні навички.

Однак жодного слова про «безпекові критерії» в законі немає. Це означає, що відмовившись призначити Олександра Цивінського, уряд вийшов за межі правового поля.

Що далі робити комісії — незрозуміло, тому що в законі про БЕБ не прописана процедура на такий випадок

Кабінет міністрів хоче, щоб комісія обрала іншого претендента з тих 16 фіналістів, які пройшли всі етапи конкурсу. Але закон такого варіанту не передбачає. Тож невідомо, чи зробить це комісія, а якщо так — то базуючись на яких нормах.

У законі про БЕБ прописаний єдиний сценарій, коли комісія може рекомендувати когось іншого: якщо претендент, якого запропонувала комісія, не відповідає вимогам закону чи не пройшов спецперевірку. Тоді комісія має оголосити повторний конкурс і обрати нового кандидата — але це не випадок Олександра Цивінського.

Жодних норм про те, що з учасників конкурсу комісія має обрати якогось іншого кандидата, у законі немає.

Чи може Цивінський оскаржити рішення уряду? Так, але навряд чи йому це допоможе

У теорії, Олександр Цивінський може оскаржити рішення уряду. Він має юридичне право звернутися до адміністративного суду й оскаржити дії уряду. Та це навряд допоможе. Судовий процес буде довгим. Максимум, на що можна розраховувати, — суд зобовʼяже Кабінет міністрів ще раз розглянути його кандидатуру. Жодних гарантій, що уряд призначить Цивінського після рішення суду, немає.

Чи встигне уряд призначити директора БЕБ до дедлайну — невідомо

Згідно з новим меморандумом, який 2 липня підписали МВФ і Україна, Київ зобов’язався призначити директора БЕБ до кінця липня цього року. Це один з маяків, виконання яких дозволить МВФ за кілька місяців виділити Україні черговий транш. Оскільки зараз ситуація вийшла з правового поля, важко передбачити, як діятиме комісія.