Кандидатом на посаду голови БЕБ обрали керівника детективів НАБУ Олександра Цивінського, але його призначення може зірватися. Ціна питання — 3 мільярди доларів та міжнародна репутація України

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Бюро економічної безпеки (БЕБ) створили в 2021 році, щоб зменшити тиск на бізнес: йому мають передати ті економічні справи, які раніше розслідували СБУ, ДБР та Нацполіція. Перший керівник Бюро не зміг налагодити його роботу, тому в 2024 році парламент ухвалив закон про перезавантаження БЕБ. Спеціальна комісія мала відібрати до двох кандидатів на посаду голови і рекомендувати їх прем’єр-міністру. Прозорий конкурс — це вимога західних партнерів. До 27 липня у БЕБ має з’явитися новий директор, щоб Україна отримала транш міжнародної допомоги в 3 мільярди доларів.

Комісію, яка мала проводити конкурс, уряд обрав із запізненням на півтора місяця. До неї увійшли шість представників. Троє з них — від західних партнерів, вони мають вирішальний голос. Ще трьох членів комісії запропонував уряд.

Комісія запрацювала в грудні 2024 року. Вона отримала заявки від 43 кандидатів, яких протестувала на знання законодавства та професійні навички, відсіяла більшу частину і в фіналі провела співбесіди з 16 претендентами. Їх комісія розпитувала про все — машини, будинки, квартири, плагіат у наукових роботах, зв’язки родичів із Росією.

Двадцять четвертого червня конкурсна комісія з другої спроби нарешті оголосила фіналіста. При голосуванні комісія поділилася порівну, причому саме за «національною ознакою» — на «українську» та «міжнародну» частини. Українські члени голосували за своїх фіналістів, міжнародні члени — за Олександра Цивінського. За законом останнє слово залишилося за «міжнародниками» — тож комісія обрала Олександра Цивінського. Саме його кандидатуру комісія передасть прем’єр-міністру Денису Шмигалю. У того буде десять днів, щоб її затвердити.

ЛьвДУВС

Хто обирає директора БЕБ Лаура Стефан — голова комісії, засновниця й виконавча директорка Експертного форуму, міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН;

Джеймс Вассерстром — засновник і виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку в Канаді, засновник і виконавчий директор / старший консультант The Wasserstrorri Group у Греції;

Донатас Маласкевічюс — керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при Європолі, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні;

Олег Гиляка — заступник головного вченого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук.

Тетяна Мацелик — професорка кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету.

Юрій Пономаренко — завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Претендент на посаду директора БЕБ — Олександр Цивінський, в минулому слідчий поліції та керівник підрозділу детективів НАБУ

Олександру Цивінському майже 43 роки. Він народився у Львові, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював слідчим у райвідділі, дослужився до начальника відділу. У 2015 році звільнився — після того як переміг у конкурсі, який оголосило новостворене НАБУ. Там він пройшов шлях від детектива до керівника підрозділу детективів.

Цивінський розслідував кілька резонансних справ. Серед них була справа про «рюкзаки Авакова» та справа «Чисте місто», де головним фігурантом був Денис Комарницький. У 2023-му він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ, дійшов до фінального етапу, але посади не отримав.

Конкурсна комісія розпитувала Олександра Цивінського про його майно — але коротко. Вона попросила його пояснити, як він отримав дисциплінарне стягнення. Головні питання стосувалися його родини.

Youtube / КабМін

Цивінський одружений із 2004 року і має двох синів — 17 і 12 років. Комісія розпитувала його про членів родини, адже старший син зараз перебуває у Великій Британії. Цивінський пояснив, що у лютому 2022-го вони з дружиною залишилися в Києві, але дітей вирішили евакуювати за кордон. Молодший поїхав до Великої Британії влітку 2022 року, а старший приєднався до нього на початку 2023-го. Молодшого сина вони вирішили забрати в Київ пів року тому. Старший перебуває на всіх військових обліках і зараз навчається в коледжі. «Далі він прийматиме рішення про повернення», — сказав Цивінський.

Ще одне питання до Цивінського стосувалося 100 тисяч гривень матеріальної допомоги, які він отримав у 2020 році. Він пояснив, що в 2014-му добровольцем пішов в АТО, а коли повернувся — звернувся в Львівську міськраду, яка видавала цю допомогу. Оформлення документів зайняло кілька років, тому що він жив на два міста — Київ та Львів.

Дружина Цивінського — Мар’яна — психолог і судовий експерт, проводить експертизи у кримінальних провадженнях (за даними «Бабеля», вона входить до колегії поліграфологів). Під час співбесіди комісія запитувала про можливий конфлікт інтересів, оскільки його дружина співпрацює як судовий експерт зокрема і з НАБУ. Цивінський запевнив, що ані він сам, ані його підрозділ не залучають її до проваджень. «Іноді її викликає Бюро, іноді — адвокати, у справах, повʼязаних із НАБУ», ― сказав він, і додав, що його дружина не співпрацює з БЕБ.

Колегія поліграфологів України

У 2023 році Олександр Цивінський закінчив аспірантуру Львівського держуніверситету внутрішніх справ і здобув докторський ступінь. Він вступив в аспірантуру у 2019 році, у 2022 році пішов воювати, повернувся з Сил оборони і тоді захистив докторську. Комісія поцікавилася, чи використовував він без посилання роботи інших науковців. Як розповів Цивінський, його дисертацію перевірили на плагіат, порушень не виявили, а за результатами його досліджень — змінили «нормативку», яка регулює економічні експертизи.

Медіа писали про те, що батько Олександра Цивінського живе в Росії. За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після 1991 року залишився у Росії, де нині може отримувати пенсію. Під час останньої співбесіди комісія не запитувала Цивінського про батька — але це питання ставили на попередніх конкурсах. Тоді він казав, що з 2014 року зідзвонюється з батьком хіба один-два рази на рік. В усіх наявних у нього та родичів документах зазначене українське громадянство батька.

За роботою комісії спостерігали громадські організації: вони попередили, що СБУ та уряд навмисно зривають конкурс — за допомогою спецперевірки (але прямих доказів цього немає)

Кожен кандидат на посаду директора БЕБ має пройти спецперевірку. У березні комісія попросила секретаріат Кабінету міністрів перевірити 16 фіналістів. Далі секретаріат уряду розіслав запити до СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства освіти і науки. Перевіряли, зокрема, військовий облік і дотримання правил доступу до державної таємниці.

До середини квітня майже всі відповіді надійшли, затримувалась лише Служба безпеки. У середині квітня комісія попросила СБУ поквапитись і надати будь-яку іншу інформацію, необхідну для оцінки доброчесності кандидатів. А 15 травня уряд повідомив: усі 16 кандидатів успішно пройшли перевірку. Тому співбесіди запланували на 8 червня. До цієї дати конкурсанти вже пройшли всі попередні етапи конкурсу. Залишалася тільки співбесіда з членами комісії.

Пʼятого червня комісія отримала лист від СБУ з проханням дати більше часу (документ був датований 24 травня). За дивним збігом обставин саме 5 червня на сайті із сумнівною репутацією «Стопкор» з’явилася інформація про те, що батько одного з фіналістів ― Олександра Скомарова ― має російський паспорт. Цього ж дня програма «Схеми» випустила розслідування про іншого фіналіста — Віктора Дубовика.

Тоді комісія попросила СБУ завершити перевірку вчасно, щоб можна було розпочати співбесіди. Але 7 червня троє членів комісії, делеговані урядом, запропонували перенести співбесіди, поки не надійде відповідь від СБУ. Іноземні члени комісії були проти, але не змогли завадити — урядові представники просто не прийшли на засідання. Саме тоді громадські активісти звинуватили членів комісії від уряду та СБУ у зриві конкурсу. За їхніми словами, вони роблять це за вказівкою заступника голови ОП Олега Татарова — але ніяких прямих доказів того немає.

Десятого червня СБУ відповіла комісії, що через велику війну не може перевіряти зв’язки з Росією швидко. Служба зазначила, що троє фіналістів мають звʼязки з державою-агресором, тому їй потрібен час для ретельної перевірки. Тож комісія призначила фінальні співбесіди на 21—23 червня.

Однак 24 червня СБУ надіслала комісії ще одного листа. Служба повідомила, що досі перевіряє кандидатів, що троє з них мають звʼязки з Росією і що вона не виключає, що їй доведеться перевіряти кандидатів на поліграфі. Члени комісії пояснили, що йдеться про Олександра Цивінського, Віктора Дубовика та Олександра Скомарова. Попри це комісія проголосувала — і обрала Олександра Цивінського. Далі його має затвердити прем’єр-міністр — але остаточне призначення керівника БЕБ усе ще під питанням.