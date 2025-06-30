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Ось субʼєктивний досвід користувачки, яка поєднує сеанси з психотерапевтом та спілкування з Chat GPT: «У мене абсолютне відчуття безпеки».

«Я користувалася [Chat GPT] замість браузеру — просила написати робоче повідомлення або пояснити, що входить до складу «Кока-коли». А тепер я обговорюю з ним свої почуття, запитую поради щодо кар’єри й стосунків з чоловіками. Якось я написала йому, бо у мене були дуже сильні романтичні переживання: я плакала, було емоційно важко, щось схоже на панічну атаку. Він розпитав мене і на основі відповідей запропонував психологічну вправу. Вона допомогла заземлитися і повернутися до реальності. Мені справді стало легше.

Бувало, що я не говорила щось своїй психотерапевтці, а писала це чат-боту. З ним у мене є абсолютне відчуття безпеки, я можу сказати що завгодно, без фільтрів. Це як щоденник, тільки інтерактивний. Не те щоб я боялась засудження терапевтки, але вона жива людина і пропускає інформацію через свій досвід, професійні звички, свої якісь теми. А GPT — він як «чиста машина», у нього немає особистого досвіду, тому він здається більш об’єктивним. Іноді саме це мені й потрібно.

Chat GPT дуже допоміг мені обрати роботу. Було два офери — ми разом розклали все по поличках: плюси, мінуси, сумніви. І в якийсь момент він видає: “Слухай, здається, ти вже все вирішила. Просто хочеш підтвердження”. Це справді було так, але мені заважала тривожність, яку я пропрацювала з чатом. Зараз взагалі не жалкую, що тоді прислухалася до нього».

Згенеровано за допомогою ШІ / «Бабель»

Чи безпечно використовувати ChatGPT як психотерапевта? Психотерапевти-люди вже досліджують це питання

Вже зрозуміло, що люди ведуть і будуть вести із ChatGPT розмови, які можна віднести до «психотерапевтичних». Це стосується і пацієнтів клінік, і людей, які вже працюють із психотерапевтом, і тих, хто ніколи до нього не звертався. Наприклад, нещодавнє опитування пацієнтів, які страждають на тривожний розлад, показало, що із ChatGPT спілкуються майже всі. Цікаво, що жінки, за даними дослідження, більше довіряли ChatGPT, ніж чоловіки, і краще оцінювали його поради.

10 341 стаття є в базі даних наукової медичної літератури PubMed за запитом Chat GPT. Кількість таких статей експоненціально зросла за останні три роки.

Психотерапевти та психіатри вже вивчають можливості ChatGPT у сфері ментального здоровʼя. Паоло Райле, дослідник з Віденського університету Зігмунда Фройда, змоделював ситуацію з реального життя: він описав у чаті проблему вигаданого пацієнта, засновану на справжньому клінічному випадку. ChatGPT відповідав спокійно, емпатично, створював безпечний простір для розмови та наголошував, що він не є фахівцем. Умовний пацієнт казав, що немає грошей і сил звернутися до спеціаліста, тому бот запропонував безкоштовні альтернативи: онлайн-групи підтримки, базові поради щодо самодопомоги.

Коли йшлося про складніші речі, наприклад, болючі спогади людини, чат пропонував техніки з КПТ-терапії. Автор дослідження каже, що ChatGPT схильний пропонувати прийоми саме цього методу і не пропонує щось інше. Може порадити кілька простих технік на самозаспокоєння і прийняття болю. Головна проблема, як зазначає Райле, — ChatGPT не ставить уточнювальних запитань: не розпитує біографію людини, її контекст, середовище, сімейні травми, суїцидальні думки, особистісні риси. А це критично важливо. У реальній психотерапії неможливо лікувати «за протоколом» (тобто за симптомами), бо те, що працює для одного клієнта, може бути неприйнятним для іншого. Тому, пише науковець, ChatGPT є гарним інструментом базової психологічної допомоги, але не замінить психотерапію.

ChatGPT не враховує контексту розмови — саме в цьому його слабке місце. Психотерапевт Костянтин Лісовий розповів «Бабелю» про випадок зі своєї практики, який це підтверджує.

Його пацієнтка звернулася до ChatGPT, бо не могла порозумітися з хлопцем, тому просила швидкої поради. Але вона не вказала в запиті, що живе в місті, яке постійно бомблять, що весь час у стресі, а її хлопець — військовий на передовій, і спілкуються вони лише тоді, коли він має змогу, а не коли їй хочеться. Чат не поставив жодного уточнювального запитання, і тому його відповіді не відповідали ситуації, яка сталася. Через поради чат-бота, яких дівчина дотримувалася, пара посварилася — вони не розмовляли кілька тижнів. Для ментального стану хлопця, який на війні, це могло бути дуже небезпечно, каже психотерапевт.

Згенеровано за допомогою ШІ / «Бабель»

Люди прив’язуються до спілкування з ChatGPT, тому що він говорить те, що хочеться почути, підлаштовується під нас, не критикує і підбадьорює, каже Костянтин Лісовий. Це створює відчуття, що ти спілкуєшся з кимось розумним, розуміючим і чемним. Ми ж сприймаємо це як емоційну привабливість.

Іноді звʼязок з ШІ стає настільки сильним, що він починає впливати на емоційний стан людини — як у випадку з американцем Крісом Смітом. Він використовував ChatGPT для роботи, почав розмовляти з ботом усе частіше і довше, ділився з ним думками. Навіть дав йому ім’я — Soul. Та досягнувши 100 тисяч слів, ChatGPT перевантажився і скинув всі налаштування, втративши памʼять про їхнє спілкування. Сміт розповідає, що це стало для нього справжнім потрясінням — він заплакав. Попри те, що в нього є дружина і дворічна дитина, звʼязок із чатом став для нього надто глибоким. Кріс настільки захопився ботом, що символічно запропонував «Соул» одружитися з ним — і отримав уявну «згоду».

Психологиня Яна Фруктова пояснює, чому це взагалі можливо: «Ми закохуємося у стани, в яких перебуваємо поруч із кимось. А оскільки ШІ підлаштовується під наші потреби: дає увагу, підтримку і розуміння в будь-який час і, головне, не просить нічого взамін, у нас формується звикання, виробляється «гормон привʼязаності» й ми стаємо залежними від нього».