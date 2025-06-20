ЗСУ стримують росіян за кілька кілометрів від Дніпропетровщини. Деякі джерела кажуть, що противник уже перейшов адмінмежу. Що відбувається насправді?

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Чи справді російські війська вже на території Дніпропетровської області? Якщо дуже коротко — ні. Вони вже кілька разів підходили до її межі, але жодного разу не змогли закріпитися на її території. Навіть коли противнику вдавалося прориватися в область малими групами, без підкріплення він не міг утримати позиції чи розвинути наступ.

У 2025 році ситуація загострилася з боку Донеччини: ворог підійшов менш ніж на два кілометри до адміністративного кордону області. Утім, це не сталось в один момент: така близькість фронту зберігається ще з весни. Нині ворог штурмує активніше — основні бойові дії тривають на захід від Покровська.

Наступ на саме місто Покровськ значно сповільнився. Безперервні штурми тривають по всій ділянці фронту від Лисівки до Удачного, проте ситуація залишається під контролем українських Сил оборони.

Наступ на Дніпропетровщину, 18 червня 2025 року. «Бабель»

Найміцніша лінія оборони ЗСУ зосереджена в районі селища Удачне — там російські війська не просуваються з початку квітня. Зараз ворог активізувався поблизу, особливо на південь від Удачного. Противник використовує мотоцикли й скутери, щоб швидко підходити до українських позицій, і значно збільшив кількість піхотних атак великими групами.

— там російські війська не просуваються з початку квітня. Зараз ворог активізувався поблизу, особливо на південь від Удачного. Противник використовує мотоцикли й скутери, щоб швидко підходити до українських позицій, і значно збільшив кількість піхотних атак великими групами. У районі Котлиного, що східніше від Удачного, українські сили утримують позиції та проводять зачистку як у самому населеному пункті, так і в прилеглій шахті . На цій ділянці фронту суттєвих просувань ворога не було з квітня.

та проводять зачистку як у самому населеному пункті, так і в . На цій ділянці фронту суттєвих просувань ворога не було з квітня. Ворог продовжує атаки в районах сіл Новосергіївка та Новомиколаївка , які, попри близькість противника ще з весни, залишаються під контролем українських військ .

, які, попри близькість противника ще з весни, залишаються . Противник посилює тиск на оперативно важливу «кишеню» між Горіховим та Олексіївкою — за оцінками деяких військових експертів, це фактично останній опорний пункт у межиріччі перед адмінкордоном Дніпропетровської області.

— за оцінками деяких військових експертів, це фактично останній опорний пункт у межиріччі перед адмінкордоном Дніпропетровської області. Російські сили намагаються вийти на трасу Дачне — Новопавлівка (Т-0428), щоб перерізати шляхи постачання на південь. Російські «військові кореспонденти» пишуть, що до цієї дороги їм залишилося менше ніж пʼять кілометрів.

Наступ на Дніпропетровщину, 18 червня 2025 року. «Бабель»