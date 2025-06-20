ЗСУ стримують росіян за кілька кілометрів від Дніпропетровщини. Деякі джерела кажуть, що противник уже перейшов адмінмежу. Що відбувається насправді?

Чи справді російські війська вже на території Дніпропетровської області? Якщо дуже коротко — ні. Вони вже кілька разів підходили до її межі, але жодного разу не змогли закріпитися на її території. Навіть коли противнику вдавалося прориватися в область малими групами, без підкріплення він не міг утримати позиції чи розвинути наступ.
У 2025 році ситуація загострилася з боку Донеччини: ворог підійшов менш ніж на два кілометри до адміністративного кордону області. Утім, це не сталось в один момент: така близькість фронту зберігається ще з весни. Нині ворог штурмує активніше — основні бойові дії тривають на захід від Покровська.
Наступ на саме місто Покровськ значно сповільнився. Безперервні штурми тривають по всій ділянці фронту від Лисівки до Удачного, проте ситуація залишається під контролем українських Сил оборони.
- Найміцніша лінія оборони ЗСУ зосереджена в районі селища Удачне — там російські війська не просуваються з початку квітня. Зараз ворог активізувався поблизу, особливо на південь від Удачного. Противник використовує мотоцикли й скутери, щоб швидко підходити до українських позицій, і значно збільшив кількість піхотних атак великими групами.
- У районі Котлиного, що східніше від Удачного, українські сили утримують позиції та проводять зачистку як у самому населеному пункті, так і в прилеглій шахті. На цій ділянці фронту суттєвих просувань ворога не було з квітня.
- Ворог продовжує атаки в районах сіл Новосергіївка та Новомиколаївка, які, попри близькість противника ще з весни, залишаються під контролем українських військ.
- Противник посилює тиск на оперативно важливу «кишеню» між Горіховим та Олексіївкою — за оцінками деяких військових експертів, це фактично останній опорний пункт у межиріччі перед адмінкордоном Дніпропетровської області.
- Російські сили намагаються вийти на трасу Дачне — Новопавлівка (Т-0428), щоб перерізати шляхи постачання на південь. Російські «військові кореспонденти» пишуть, що до цієї дороги їм залишилося менше ніж пʼять кілометрів.
- Найскладніша ситуація — у районі села Запоріжжя. За останній тиждень ворог просунувся там більш ніж на пʼять кілометрів, особливо на ділянці між селами Одрадне і Багатир. За деякими даними, противник контролює східну частину села і продовжує наступ з півдня.
- За півтора кілометра від Запоріжжя розташований важливий район — умовний трикутник селищ Ялта — Філія — Грушівське, де сходяться три річки: Солона, Вовча та Мокрі Яли. Через це місцевість має велике оперативно-тактичне значення. Від трикутника російські війська зможуть наступати і на північ, і на захід, зокрема в напрямку Межової або до траси Павлоград — Покровськ (автошлях E50). Зупинити їх буде важко, бо рельєф за межами трикутника важко обороняти.
- Деякі військові оглядачі вважають, що в напрямку Запоріжжя українським військам, ймовірно, доведеться залишити частину території біля річки Вовча і відступити до рубежу між Новопавлівкою та Піддубним.
- Російські війська посилили обстріли в напрямках селищ Мирне, Піддубне та Толстой, що може свідчити про підготовку до нових атак. Ворог застосовує точну артилерію і скидає боєприпаси з безпілотників у районі Мирного, де українські захисники тримають оборону. У відповідь українські підрозділи ведуть вогонь по ворожих позиціях у лісах на схід від Мирного і в районі села Комар, яке, ймовірно, вже контролює ворог.