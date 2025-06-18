До опалювального сезону ще чотири місяці, але «Нафтогаз» уже має вирішувати головну проблему: у сховищах замало газу. Чи будемо ми замерзати взимку? — «Бабель» спитав трьох експертів

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Щоб спокійно пройти зиму, Україна завжди заздалегідь накопичує запаси газу в підземних сховищах. Для цього використовують два джерела: власний видобуток і імпорт з Європи. Для того щоб опалювальний сезон минув без перебоїв, у ПСГ потрібно мати щонайменше 14 мільярдів кубометрів газу.

До великої війни понад 60% запасів накопичували завдяки власному видобутку, а решту докуповували на європейських ринках або брали з резервів у підземних сховищах, каже експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. У 2022 році споживання природного газу впало приблизно на третину, але власний видобуток залишався на високому рівні. На початку цього року ситуація була відносно нормальною: скільки споживали газу, стільки й добували. Але в лютому через російські атаки по газовій інфраструктурі Україна втратила майже половину власних ресурсів. Вперше за останні 11 років підземні сховища газу виявилися майже порожніми.

Російські атаки — це лише одна з причин, чому нам зараз не вистачає газу. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснює, що Україні варто було почати імпортувати газ раніше, а не жити лише за рахунок резервів. За його словами, попередній голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов вважав, що країні не потрібно купувати газ за кордоном, бо власного видобутку вистачає. Запаси, зроблені у 2021 році, розраховували на мирний час, але через війну споживання газу впало. Те, що планували використати за рік, вийшло розтягнути майже до кінця 2024-го. При цьому компанія не поповнила сховища.

У травні цього року керівництво «Нафтогазу» змінилося — компанію очолив Сергій Корецький. Його команда має швидко знайти гроші на імпорт газу та встигнути поповнити сховища до 1 листопада.

Керівник НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Facebook

«Нафтогаз» уже залучив близько 410 мільйонів євро гранту від уряду Норвегії і 270 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) — це гроші на закупівлю 1 мільярда кубометрів газу. Але й цього недостатньо: потрібно знайти ще близько 1,5—2 мільярда доларів. Точні суми та умови домовленостей ні уряд, ні компанія «Нафтогаз» на момент публікації статті не розголошують. Але вони запевняють, що працюють над новими фінансовими угодами.

В Україну газ зараз імпортують переважно через Польщу, Словаччину, Угорщину, Молдову та Румунію, кажуть в Асоціації газовидобувних компаній. Зазвичай газ купують на великих європейських ринках або безпосередньо у виробників, а потім доставляють до України через газопроводи, що проходять через ці країни.

У червні цього року Україна підписала угоду з Польщею, щоб подвоїти обсяг газу, який можна імпортувати через польський газопровід, розповідає Андріан Прокіп. Ми заздалегідь резервуємо частину газопроводу, щоб у будь-який момент могли швидко і без проблем імпортувати газ. Польський маршрут важливий для нас і є одним із головних шляхів постачання, зокрема і скрапленого газу (LNG), який привозять із різних країн світу.

Керівник НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький та генеральний директор польської компанії ORLEN Іренеуш Фонфара підписали меморандум про співпрацю, 29 травня 2025 року. Facebook

Також Україна домовилася про новий маршрут — так званий вертикальний газовий коридор, або ще його називають «трансбалканським». Газ піде з Греції, де розташовані LNG-термінали, через Болгарію, Румунію та Молдову — в Україну. Це спільний проєкт кількох країн, який має забезпечити доставку зрідженого газу з півдня Європи до Центральної та Східної. Але, за словами Андріана Прокопа, поставки газу за цим маршрутом іще не розпочалися.

Відновити повноцінний видобуток власного газу складно, але це залишається пріоритетом для державних і приватних підприємств, — запевняють в Асоціації газовидобувних компаній України. За перші чотири місяці 2025 року «Укргазвидобування» запустило 24 нові свердловини, а загалом усі видобувники, державні і приватні підприємства, розпочали бурити близько 55 свердловин. Це рекордні показники для нашої країни, каже виконавчий директор Асоціації Артем Петренко.

Зустріч із представниками газовидобувних компаній, 5 червня 2025 року. Facebook

На те, щоб збільшити власний видобуток газу хоча б на 10—15%, може піти від трьох до п’яти років — за відсутності обстрілів, каже Олександр Харченко.

Найгірший сценарій найближчої зими — Україні забракне грошей, щоб купити газ за кордоном. Тоді доведеться економити: менше газу використовуватимуть для виробництва електрики, а температура в квартирах може впасти до 16—18 градусів, що незвично для більшості українців, але є нормальною європейською практикою. Головний ризик зараз — непередбачуваність обстрілів з боку Росії. Експерти, з якими поспілкувався «Бабель», кажуть, що зима, без сумніву, буде складною — але без апокаліптичних сценаріїв.