Російська армія — за 20 кілометрів від Сум: вона наступає і вражає місто все більш небезпечною зброєю. «Бабель» зібрав усе, що відомо про просування росіян у регіоні

Курський напрямок, 5 червня 2025 року.

На Сумщині противник наступає на кількох ділянках фронту. Найактивніше — на відрізку між Костянтинівкою та Андріївкою, де за кілька діб росіяни просунулися майже на 6 кілометрів. Російські війська наступають із півночі — від державного кордону вздовж лінії Костянтинівка — Локня, що проходить паралельно з кордоном, але вглиб області. Ця лінія фронту має довжину близько 18 кілометрів і дозволяє ворогу створити плацдарм для наступу на Суми та важливі логістичні маршрути. Загальна глибина просування в прикордонній зоні — 8–9 кілометрів.

Вздовж ділянки між тимчасово окупованими селами та населеними пунктами, що залишаються під контролем Сил оборони, простягається так звана сіра зона, шириною до 3 кілометрів.

Зараз важкі бої тривають за Кіндратівку. Ворог намагається закріпитися в північній частині села, масово використовуючи FPV-дрони для розвідки і коригування вогню, а також штурмові піхотні групи. За деякими даними, українські сили найближчим часом можуть залишити населений пункт. Водночас російські джерела кажуть, що Кіндратівка вже під їхнім контролем.

До сусіднього села Хотінь противнику залишилося близько 5 кілометрів. Якщо ворог захопить це село, зможе вести розвідку і обстріли дронами по дорогах із Сум до західних районів області, а також по дорозі, що веде від Хотіні до траси Н-07.

Тривають бої й за висоти в прикордонній зоні — біля Юнаківки та на підступах до Хотіні. Ці висоти теж дають ворогу можливість краще бачити й контролювати дороги, що ведуть до Сум. Якщо він захопить ці позиції й підведе більше людей та техніки, зможе ефективніше наступати на саме місто.

Окрім сухопутного наступу, Росія почала застосовувати по Сумах та регіону FPV-дрони з волоконно-оптичним керуванням. Це ускладнює їх перехоплення та підвищує точність ударів, що робить оборону міста і прилеглих територій більш складною.

Українські бійці запускають безпілотник для повітряної розвідки, травень 2025 року. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Українські бійці запускають безпілотник для повітряної розвідки, травень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Складною залишається ситуація в районі Олексіївки, де ворог зосередив значні сили та веде повільні, але системні штурмові дії. Його мета — вийти на лінію Олексіївка — Яблунівка, щоб узяти під вогневий контроль важливі дороги до Сум із південного заходу. Це ускладнить постачання, перекидання техніки та особового складу. Водночас ЗСУ утримують Новомиколаївку і район південніше лінії Водолага — Біловоди, що гальмує просування ворога на цій ділянці.

У районі селища Андріївка тривають бої. За неофіційною інформацією, ворог вже міг увійти в селище, однак ситуація залишається змінною — ЗСУ продовжують чинити опір.

На північному фланзі ворог наступає на Яблунівку. Бої тривають у межах селища — противник тисне з півночі та сходу. Якщо він захопить Яблунівку, зможе перекрити дорогу, якою українські війська доставляють підкріплення до Юнаківки. ЗСУ проводять контратаки на північних околицях, щоб зупинити ворога. Російські воєнкори теж пишуть, що між Яблунівкою і Юнаківкою штурмові підрозділи РФ ведуть бої за висоти, намагаючись прорватися до траси Н-07.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

На південь від Олешні ЗСУ відбили спробу ворога прорватися в напрямку села Садки. У результаті контратаки частина ворожих сил відійшла назад за державний кордон на 250—300 метрів.

Водночас російські війська здійснили новий прорив і зайняли території біля села Олександрія, що на північному сході Сумщини, безпосередньо біля кордону з Росією. Це посилює обстріли та тиск на прикордонні села з північного напрямку, але зараз не становить загрози оточення або глибокого прориву в тил.