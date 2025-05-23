Росіяни накопичили сили на Сумщині, посилили обстріли цивільних і намагаються взяти під контроль ключові дороги. Чи є загроза масштабного прориву?

Російський наступ на Сумщину почався у квітні, коли ЗСУ відійшли з частини території Курської області. Тоді ворог перетнув кордон поблизу села Новеньке, на півночі області. Спершу російські війська захопили Басівку, а далі просунулися в напрямку Локні — села, що розташоване приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону. Локня має пряме сполучення з Юнаківкою, через яку проходить траса Н-07 — ця дорога веде до Курська. Саме там тривають бої за лісосмуги, посадки та польові дороги — ворог намагається закріпитися поблизу транспортної артерії.
За деякими даними, російські війська вже підійшли до Локні й намагаються закріпитися на її околицях. Російські джерела кажуть, що село майже під їхнім контролем, а до Юнаківки залишилося менше ніж 200 метрів. Від траси Н-07, за їхніми словами, вони стоять приблизно за 1,5 кілометра.
«Траса під контролем ворожих безпілотників, і пересуватися там небезпечно, — каже Віталій Біловол, командир мінометного взводу 47 механізованої бригади «Магура». — Ворог завдає ударів по техніці, логістика ускладнена, а проблему з БпЛА, на жаль, поки що не вдалося вирішити. Саме тому цей відрізок — від Юнаківки до кордону — є дуже складним. Та повноцінної дороги там немає, бо вона розбита. Легше їздити по полях і ґрунтових дорогах, ніж по самій трасі. Тож навіть якщо ворог її захопить, це суттєво не вплине на логістику — ні для нас, ні для них».
Крім траси, ціллю ворога можуть бути стратегічні висоти навколо Юнаківки. Якщо їм вдасться їх захопити, це дозволить просунутися далі на схід від села, а також на північ і північний захід — уздовж річки Снагість.
За оцінками українських військових, з квітня російські війська просунулися на 9 кілометрів у напрямку від Новенького до Локні, а також на 6–7 кілометрів у районі Журавки та Біловодів. Між Водолагами та Біловодами противник просунувся приблизно на кілометр і перерізав дорогу між цими селами.
«Коли ми виходили з Курщини наприкінці березня, росіяни вже були в Басівці, — пояснює Віталій Біловол. — Вони намагалися прорватися, начебто доходили до Локні, і, наскільки я розумію, лінія фронту на цих населених пунктах залишилася більш-менш сталою. Ворог продовжує штурмові дії. Більше в них вийшло просунутися зі сторони Біловодів — туди вони фактично підійшли».
На прикордонній ділянці з Курською областю українські підрозділи тримають оборону. Поблизу села Тьоткіно українські сили контролюють до 1,8 км території вздовж річки Сейм, хоча центр і північно-східна частина села залишаються під контролем росіян. Ще один активний напрям — від пункту пропуску «Суджа» до річки Псел: там українські війська, ймовірно, закріпилися приблизно на 1,2 км углиб російської території.
Найбільше російських сил зосереджено в районі між Тьоткіном і Басівкою. Тим часом українські підрозділи укріплюють оборонні позиції вздовж держкордону на Сумщині — про це пишуть також російські регіональні медіа.
У «ідеальному» для росіян сценарії вони можуть прагнути одночасно захопити Юнаківку та вийти на лінію Олексіївка — Яблунівка. Юнаківка для них важлива через трасу Н-07. А Олексіївка й Яблунівка — це інший напрямок, що дозволяє наблизитися до міста з заходу. Щоб атакувати в тому напрямку, росіяни, ймовірно, готують удар з боку селища Троїцьке.
Утім, нині немає підстав вважати, що ворог близький до досягнення своїх цілей. За останній тиждень він просунувся лише на 1,2 км на ділянці фронту шириною до 4 км. Такі темпи і масштаби наступу занадто малі, щоб говорити про прорив.
Двадцятого травня президент Росії Володимир Путін, ймовірно, відвідав Курський напрямок і зустрівся з посадовцями області. За словами аналітиків ISW, ця зустріч була потрібна, щоб виправдати плани Росії захопити Суми та незаконно анексувати область. Також ISW вважає, що Путін прагне використати наступ у Сумській області, щоб тиснути на Україну і вимагати від неї поступок під час майбутніх переговорів, зокрема передачі частини Сумщини.