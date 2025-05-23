Росіяни накопичили сили на Сумщині, посилили обстріли цивільних і намагаються взяти під контроль ключові дороги. Чи є загроза масштабного прориву?

Курський напрямок, 21 травня 2025 року. «Бабель»

Російський наступ на Сумщину почався у квітні, коли ЗСУ відійшли з частини території Курської області. Тоді ворог перетнув кордон поблизу села Новеньке, на півночі області. Спершу російські війська захопили Басівку, а далі просунулися в напрямку Локні — села, що розташоване приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону. Локня має пряме сполучення з Юнаківкою, через яку проходить траса Н-07 — ця дорога веде до Курська. Саме там тривають бої за лісосмуги, посадки та польові дороги — ворог намагається закріпитися поблизу транспортної артерії.

За деякими даними, російські війська вже підійшли до Локні й намагаються закріпитися на її околицях. Російські джерела кажуть, що село майже під їхнім контролем, а до Юнаківки залишилося менше ніж 200 метрів. Від траси Н-07, за їхніми словами, вони стоять приблизно за 1,5 кілометра.

«Траса під контролем ворожих безпілотників, і пересуватися там небезпечно, — каже Віталій Біловол, командир мінометного взводу 47 механізованої бригади «Магура». — Ворог завдає ударів по техніці, логістика ускладнена, а проблему з БпЛА, на жаль, поки що не вдалося вирішити. Саме тому цей відрізок — від Юнаківки до кордону — є дуже складним. Та повноцінної дороги там немає, бо вона розбита. Легше їздити по полях і ґрунтових дорогах, ніж по самій трасі. Тож навіть якщо ворог її захопить, це суттєво не вплине на логістику — ні для нас, ні для них».

Крім траси, ціллю ворога можуть бути стратегічні висоти навколо Юнаківки. Якщо їм вдасться їх захопити, це дозволить просунутися далі на схід від села, а також на північ і північний захід — уздовж річки Снагість.

За оцінками українських військових, з квітня російські війська просунулися на 9 кілометрів у напрямку від Новенького до Локні, а також на 6–7 кілометрів у районі Журавки та Біловодів. Між Водолагами та Біловодами противник просунувся приблизно на кілометр і перерізав дорогу між цими селами.

«Коли ми виходили з Курщини наприкінці березня, росіяни вже були в Басівці, — пояснює Віталій Біловол. — Вони намагалися прорватися, начебто доходили до Локні, і, наскільки я розумію, лінія фронту на цих населених пунктах залишилася більш-менш сталою. Ворог продовжує штурмові дії. Більше в них вийшло просунутися зі сторони Біловодів — туди вони фактично підійшли».

Курський напрямок, 21 травня 2025 року. «Бабель»

На прикордонній ділянці з Курською областю українські підрозділи тримають оборону. Поблизу села Тьоткіно українські сили контролюють до 1,8 км території вздовж річки Сейм, хоча центр і північно-східна частина села залишаються під контролем росіян. Ще один активний напрям — від пункту пропуску «Суджа» до річки Псел: там українські війська, ймовірно, закріпилися приблизно на 1,2 км углиб російської території.

Найбільше російських сил зосереджено в районі між Тьоткіном і Басівкою. Тим часом українські підрозділи укріплюють оборонні позиції вздовж держкордону на Сумщині — про це пишуть також російські регіональні медіа.

У «ідеальному» для росіян сценарії вони можуть прагнути одночасно захопити Юнаківку та вийти на лінію Олексіївка — Яблунівка. Юнаківка для них важлива через трасу Н-07. А Олексіївка й Яблунівка — це інший напрямок, що дозволяє наблизитися до міста з заходу. Щоб атакувати в тому напрямку, росіяни, ймовірно, готують удар з боку селища Троїцьке.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Утім, нині немає підстав вважати, що ворог близький до досягнення своїх цілей. За останній тиждень він просунувся лише на 1,2 км на ділянці фронту шириною до 4 км. Такі темпи і масштаби наступу занадто малі, щоб говорити про прорив.

Двадцятого травня президент Росії Володимир Путін, ймовірно, відвідав Курський напрямок і зустрівся з посадовцями області. За словами аналітиків ISW, ця зустріч була потрібна, щоб виправдати плани Росії захопити Суми та незаконно анексувати область. Також ISW вважає, що Путін прагне використати наступ у Сумській області, щоб тиснути на Україну і вимагати від неї поступок під час майбутніх переговорів, зокрема передачі частини Сумщини.