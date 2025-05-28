Людина, вихована ютубом. Кіпрський розважальний блогер обрався євродепутатом — тепер він критикує Зеленського і НАТО, їздить у Москву і обіцяє реформувати брюссельську бюрократію

Останнє інтерв’ю Фідіаса стало головною темою кіпрських і грецьких медіа. І було воно про Україну. Розмову записав британський блогер і режисер Кейлін Робертсон — від 2022 року він живе в Україні й знімає відео про війну. Записати інтерв’ю його спонукали дві речі: голосування Фідіаса проти резолюції про повернення викрадених українських дітей і його поїздка в Москву під час святкування Дня Перемоги.

На початку травня Фідіас був одним з трьох євродепутатів, які проголосували проти резолюції, де Росію закликали повернути викрадених українських дітей. Після цього він разом з кількома євродепутатами за власні кошти поїхав у Москву — щоб «дати шанс дипломатії». Там він зустрівся з головою Держдуми В’ячеславом Володіним.

Розмова з Робертсоном одразу перетворилася на суперечку, тому що Робертсон звинуватив Фідіаса в поширенні російської пропаганди. Фідіас намагався пояснити свою позицію — наприклад, сказав, що викрадені українські діти можуть «не хотіти повертатися в Україну». І що навіть з агресором потрібно говорити, щоб завершити війну. Бо Туреччина, яка вторглася в його країну, теж агресор — але з нею ведуть мирні перемовини.

Інтервʼю Робертсона з Панайоту в Європейському парламенті. YouTube

На запитання Робертсона, чому Фідіас за три з половиною роки так і не поїхав в Україну, той відповів, що хоче, але боїться. Зараз він намагається організувати таку поїздку, а ще планує записати інтерв’ю з колишнім міністром закордонних справ України. «Моя робота — не подобатися комусь, — каже Фідіас. — Моя робота — діяти відповідно до моїх переконань».

Великій кількості людей він, вочевидь, подобається: за ним стежать 2,7 мільйона підписників в ютубі, пів мільйона в інстаграмі і ще по 200 тисяч в тіктоку та Х.

Фідіас Панайоту народився у 2000 році на Кіпрі в невеликому селі біля столиці Нікосії — за кілька кілометрів від «кордону» з окупованою частиною острова. Після школи та служби в армії у 2019 році він став знімати відео про своє життя.

Щоб зйомки були цікаві, Фідіас вирішив подорожувати. У 2019 році він опинився навіть у Києві — тут скуштував шоколадки Roshen, позаймався спортом у Гідропарку, покатався в метро та навіть «вперше спробував марихуану». Блоги Фідіаса були переважно про його пригоди або ж пранки та челенджі, які він влаштовував з людьми навколо.

Фідіас знімає відео в київському метро. YouTube

Кількість підписників зростала повільно, тому Фідіас переїхав до США, щоб покращити свою англійську та познайомитися з найбільш популярними блогерами світу. Так він потрапив до команди Airrack — американського ютубера Еріка Декера, який знімав багато популярних челенджів. Зараз у нього 16 мільйонів підписників. Фідіас брав участь у відео Декера, але знімав і свої челенджі.

Для свого контенту в ютубі Фідіас очевидно надихався Джеймсом Дональдсоном, більш відомим як MrBeast — найпопулярнішим ютуб-блогером з майже 400 мільйонами підписників. Щоб привернути його увагу, Фідіас зняв челендж, у якому мільйон разів сказав слово MrBeast у прямому ефірі. На це пішло 12 днів, але результат був — MrBeast запросив Фідіаса взяти участь у кількох своїх челенджах.

Фідіас разом з блогером MrBeast. YouTube

Один з найпопулярніших челенджів Фідіаса — обійняти 100 знаменитостей. Так він познайомився зі своїм кумиром Ілоном Маском. Його Фідіас залишив наостанок, коли вже обійняв 99 людей. Щоб зустрітися з Маском, Фідіас жив спочатку біля бази SpaceX, а потім біля офісу твіттера в Сан-Франциско — загалом кілька місяців. Щодня він знімав відео про своє тамтешнє життя і закликав людей допомогти йому зустрітися з Маском. Через два місяці один з його підписників — хлопчик дошкільного віку — зіткнувся з Маском на футбольному матчі в Катарі і вмовив того зустрітися з блогером. Через деякий час із Фідіасом зв’язалася служба безпеки Маска, організувала зустріч — і він нарешті завершив свій челендж.

Фідіас намагається привернути увагу Маска, щоб обійняти його. X (Twitter) / «Бабель» X (Twitter) / «Бабель» Фідіас намагається привернути увагу Маска, щоб обійняти його. X (Twitter) / «Бабель»

На початку 2023 року Фідіас почав створювати не лише розважальний контент. Він запустив окремий канал для жителів Кіпру, а також почав записувати подкасти. Наприклад, Фідіас вирішив поговорити з усіма кандидатами на тогорічних виборах президента Кіпру. Він записав подкасти з 12 із 14 кандидатів — двоє головних фаворитів не погодились. Також Фідіас спілкувався з іншими відомими людьми, такими як британський політик Найджел Фарадж або колишній кікбоксер і блогер Ендрю Тейт. Паралельно він розвивав свій основний канал із челенджами.

Фідіас бере інтервʼю в Ендрю Тейта. YouTube

У політику Фідіас вирішив піти у 2024 році. Про своє рішення він повідомив на одному з кіпрських шоу — у кросівках, шортах, піджаку і трьох краватках. Згодом Фідіас зробив це вже більш офіційно — в костюмі й поруч із батьком, кіпрським священником. Фідіас наголосив, що йде в Європарламент як незалежний кандидат. Та і взагалі, в політиці він не розбирається, але обов’язково навчиться. Своїм пріоритетом Фідіас називав освіту — він хотів скасувати іспити й заохочувати саморозвиток. А ще розповідав про важливість штучного інтелекту, соціальних мереж і криптовалют. Інші партії сприймали кандидатуру Фідіаса як жарт, а його рейтинги перед виборами були низькими.

Його успіх на виборах назвали «фактором Фідіаса». Все тому, що він саме втрапив у запити виборців на нові обличчя в політиці. Цей тренд був помітний ще у 2023 році, коли головними фаворитами президентських виборів у країні стали кандидати, які балотувалися не від партій. Кампанія Фідіаса привернула увагу кіпріотів до виборів у Європарламент, що зазвичай не були популярними. Якщо на двох попередніх голосування явка виборців становила 43—44%, то цього разу — цілих 58%.

Фідіас подає заявку на участь у виборах в Європарламенті разом зі своїм батьком — місцевим священником, квітень 2024 року. gov.cy

Фідіас не витрачав грошей на телевізійну чи зовнішню рекламу, а лише створював контент для соцмереж. Одного разу він пробіг 80 кілометрів між двома кіпрськими містами, щоб змусити молодих виборців зареєструватися на вибори — і лише того дня це зробили понад дві тисячі людей. Завдяки своїй антисистемній риториці Фідіас зміг мобілізувати молодь прийти на вибори і проголосувати за нього — він отримав 40% голосів серед виборців 18—24 років і 28% голосів серед виборців 25—34 років. Із загальним результатом 19% голосів Фідіас посів третє місце і всього кілька відсотків програв традиційним кіпрським партіям, яким уже понад 50 років.

Успіх Фідіаса не пройшов повз увагу багатьох світових медіа — про нього писали і в Європі, і за кордоном. У своїх соцмережах він публікував короткі відео про те, як працює Європарламент та які рішення там ухвалюють. Фідіас також пропонує своїм підписникам обирати, як йому голосувати. Наприклад, чи треба було підтримувати призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії.

Після того, як Фідіас став євродепутатом, він часто почав згадувати війну в Україні у своїх відео. З одного боку — він проти військової та фінансової підтримки України. З іншого боку — він також закликає інші країни припинити військову підтримку Росії. З одного боку — він визнає, що Росія агресор, вона вторглася в Україну та окупувала її території. З іншого — каже, що причиною російського вторгнення у 2022 році було розширення НАТО.

Ситуацію у своїй країні — Кіпрі — Фідіас часто згадує в контексті України. Історично острів перебував то під владою турків, то під владою греків, тому саме з них і складається населення Кіпру. Після здобуття незалежності від Великої Британії у 1960 році там постійно виникали конфлікти між турками і греками, що зрештою призвели до вторгнення Туреччини в 1974 році та окупації частини острова. Фідіас часто критикує ЄС за недостатню увагу до цієї проблеми, тоді як більшість зусиль спрямовані на Україну, яка навіть не є членом Євросоюзу. До того ж із Туреччиною ЄС продовжує домовлятися й мати відносини, тоді як з Росією — ні.

Фідіас на зустрічі з головою Держдуми Росії Вʼячеславом Володіним, травень 2025 року. X (Twitter) / «Бабель»

Фідіас не має ані політичної освіти (або будь-якої освіти), ані досвіду в політиці. Свої погляди він, вочевидь, запозичує в людей, з якими записує подкасти — наприклад, у американського економіста Джеффрі Сакса. У розмові з Фідіасом Сакс звинувачує НАТО у війні в Україні — бо після розпаду СРСР та об’єднання Німеччини «воно обіцяло не розширюватися на схід».

Після обрання Фідіаса євродепутатом Ілон Маск знову звернув на нього увагу. Він почав репостити відео Фідіаса та всіляко його розхвалювати. Особливо — коли Фідіас критикував Євросоюз за «цензуру».

Тема регулювання соцмереж — одна з головних у контенті Фідіаса. Він каже, що в епоху соцмереж виборці отримали можливість безпосередньо керувати політиками. Фідіас навіть створив застосунок, щоб його аудиторія сама обирала, як йому голосувати в Європарламенті.

А поки що Фідіас намагається придумати, як же виправити європейських політиків. Він навіть знає, хто їх зіпсував — Нікколо Макіавеллі, який у своєму трактаті «Державець» писав, що політик має бути жорсткий, хитрий і досягати цілей за всяку ціну. Фідіасу хотілося б, щоб політики більше сповідували погляди філософа Арістотеля, який закликав працювати на спільне благо всіх людей. Останнє, що вигадав Фідіас, — як полагодити голосування в Європарламенті. Ось його рецепт: потрібно дозволити депутатам Європарламенту подавати поправки до законопроєктів анонімно — тоді депутати будуть голосувати, керуючись своїми принципами, а не настановами партій.

«Бабель» слідкуватиме за кар’єрою Фідіаса.

