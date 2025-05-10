Що подивитися у вихідні. Сімейна комедія з Вінсом Воном, продовження серіалів «Покерфейс» і «Зевсова кров», тревел-шоу з коміком Конаном О’Браєном і гарна документалка про життя восьминогів

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Сімейна комедія «Бабуні»

Про що фільм. Джо Скаравелла — американець з італійським корінням, що важко переживає втрату матері. Впоратись із цим йому допомагає приготування домашні страв за родинними рецептами. Невдовзі Джо звільняється з ненависної роботи, щоб відкрити сімейний італійський ресторан на честь своєї матері. Кухарі там — чотири темпераментні італійські бабусі, які готуватимуть страви своїх родин. Роботі ресторану стане на заваді не лише корумповані чиновники з департаменту охорони здоров’я, а й упертість бабусь, що постійно сперечаються на кухні.

Nonnas / Netflix / режисер — Стівен Чбоскі / у головних ролях — Вінс Вон, Сьюзен Серендон, Лоррейн Бракко / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що сценарист вдало з’єднав всі сюжетні лінії й написав цікаві й щирі діалоги, хоча більшість з них банальні. Оглядач Collider пише, що акторський склад чудовий. На його думку, найцікавіші персонажі — бабусі, але Вінс Вон теж вартий уваги, бо вперше за довгий час грає невластиву йому роль — м’якого і не саркастичного персонажа.

Детективний серіал «Покерфейс» — другий сезон

Про що серіал. Чарлі — офіціантка в казино, вона має надприродну інтуїцію й одразу бачить, коли людина бреше. Бос Чарлі використовує її здібності для своїх махінацій. Зрештою вона тікає, а навздогін за нею вирушає голова служби безпеки казино Кліфф Легранд. Кожний епізод — це окремий злочин, що трапляється на шляху Чарлі. Другий сезон продовжує сюжетну лінію першого, в епізодах гратимуть і зіркові голлівудські актори: Джанкарло Еспозіто й Синтія Еріво. Детективний елемент серіалу побудований за зразком «Коломбо» — глядач від самого початку знає, хто злочинець, а інтрига в тому, як саме Чарлі виведе його на чисту воду.

Poker Face / Peacock / шоуранер — Раян Джонсон / у головних ролях — Наташа Лайонн, Джозеф Гордон-Левітт, Бенджамін Бретт, Стефані Сюй, Девід Кастанеда / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що головна героїня досі харизматична і Наташа Лайонн чудово її грає, але більшість епізодів передбачувані, бо Чарлі розкриває злочини за одним шаблоном. Оглядач Collider каже, що другий сезон не такий кумедний і захопливий, як перший, але все ще якісно зрежисований, має дотепний сценарій, і актори чудово грають— особливо в шостому епізоді, що його оглядач називає найкращим.

Анімаційний серіал «Зевсова кров» — третій сезон

Про що серіал. Через війну між давньогрецькими богами і титанами Землю заполонили моторошні демони. Молодий грек на ім’я Герон раптом дізнається, що він напівкровок, його батько — Зевс, і саме він має перемогти усіх демонів, щоб врятувати людство й Олімп. Його головний супротивник — ватажок демонів Серафим. Герону доведеться не тільки швидко опанувати нові здібності, а й уникнути чисельних сутичок з богами. Наприклад, з розгніваною дружиною Зевса Герою, яка хоче помститися черговій позашлюбній чоловіковій дитині. Третій сезон — фінал серіалу.

Blood of Zeus / Netflix / шоуранери — Чарлі й Влас Парлапанідеси / озвучують головні ролі — Дерек Філліпс, Джейсон О’Мара, Клаудія Крістіан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що анімація вражає — бійки, персонажі та їхні рухи виглядають блискуче. Але деякі сюжетні лінії закінчуются поспішно, бо Netflix скоротив серіал з п’яти сезонів до трьох. Оглядач Den of Geek каже, що «божествений» фінал серіалу задовільнив очікування фанатів.

Комедійне тревел-шоу «Конан О’Браєн мусить піти» — другий сезон

Про що серіал. Популярний американський комік Конан О’Браєн подорожує світом і зустрічається з місцевими — його фанатами або друзями, з якими він колись працював. У другому сезоні комік намагається передати колорит Іспанії, Нової Зеландії та Австрії. Він знайомиться з місцевою культурою, кухнею та визначними памʼятками — і весь час потрапляє в кумедні ситуації. Перший сезон серіалу виграв престижну кінопремію «Еммі».

Conan O'Brien Must Go / HBO Max / шоуранер — Майк Свіні / ведучий — Конан О’Браєн / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що це одне з найкращих сучасних тревел-шоу і Конан О’Браєн чудово поєднує хаотичні й кумедні витівки та щирі сцени про місцеву культуру. Оглядач Exclaim! каже, що другий сезон цікавий і заходи, на яких опиняється комік, досі вражають, але новим випускам бракує глибшого занурення в місцеву культуру.

Документальний серіал «Восьминіг!»

Про що серіал. Британська акторка Фібі Воллер-Брідж розповідає про життєвий цикл восьминога гігантського, що мешкає в Тихому океані. Для цього вона взяла інтерв’ю в американської морської біологині Дженні Гофмайстер і відомого італійського дослідника восьминогів П’єра Амодіо. Про життя тварин також розповідає кінооператор Луїс Ламар, який годинами стежить за восьминогами й потрапляє в чимало пригод, щоб отримати найкращі кадри.

Octopus! / Amazon Prime / шоуранерка — Ніхаріка Десаї / ведуча — Фібі Воллер-Брідж / тривалість — 2 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що кадри з восьминогами вражають, а Воллер-Брідж цікаво ламає четверту стіну і добре доповнює оповідь жартами. Оглядач The Wall Street Journal пише, що документалка захоплива й водночас дотепна — і саме таким, на його думку, має бути освітній контент.

Документалка «Британія і “Бліц”»

Про що фільм. Авторка документалки відновила архівні кадри й аудіозаписи та поговорила з очевидцями операції «Бліц», яку Німеччина почала проти Британії у 1940 році. Спершу головною мішенню німців став Лондон, який після 7 вересня 1940 року бомбили 57 днів і ночей поспіль. Згодом Німеччина нищила інші британські міста, як-от промислове місто Ковентрі в центральній Англії. «Бабель» у деталях розповідав, як німецькі бомбардувальники намагались підірвати моральний дух Британії. Документалка — поєднання людських історій тих, хто вижив під час бомбардувань. Наприклад, Річарда Голсгроува, який у 17 років гасив пожежі в Лондоні, та Едіт Гіп — їй був 21 рік, коли вона працювала в повітряних силах і керувала операціями британських винищувачів.

Britain and the Blitz / Netflix / режисерка — Елла Райт / тривалість — 1 година 17 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Decider пише, що документалка зворушлива й висвітлює історичні події під новим кутом завдяки історіям очевидців. Оглядач Irish Independent каже, що «Британія і “Бліц”» вирізняється з-поміж інших документалок про цей історичний період: авторка доповнила кадри звуковими ефектами й архівними записами радіоефірів.