84 роки тому німецькі бомбардувальники за одну ніч знищили місто Ковентрі та ледь не поставили на коліна Британію. Історія масштабного авіаудару, якому не зміг завадити Черчилль

Джерела:

Frederick William Winterbotham. The Ultra Secret, 1974.

Edgar Jones. Civilian Morale During the Second World War: Responses to Air Raids Re-examined. Social History of Medicine 17(3):463-479, December 2004.

Karen Farrington. The Blitzed City: The Destruction of Coventry, 1940. Aurum Press, 2015.

Jennifer Harby. The Coventry Blitz: Hysteria, terror and neurosis. ВВС, 13 November 2015.

David McGrory. Coventry's Blitz. Amberley Publishing, 2015.

Frederick Taylor. Coventry: Thursday, 14 November 1940. Bloomsbury Paperbacks, 2017.