Британський суд вирішив, що чоловік — це статевозрілий самець людини. На честь цього Джоан Роулінг курить сигару на своїй яхті, актори «Гаррі Поттера» протестують, а твіттер обурюється. Що?

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Пʼять років тому «Бабель» опублікував перший великий матеріал про письменницю Джоан Роулінг. Тоді, влітку 2020 року, Роулінг висміяла у своєму твіттері вислів «люди, що менструюють» — і тим самим обрала сторону у великій публічній сварці. Конфліктували дві групи активістів: ті, хто боролися за права жінок (насамперед гомосексуальних жінок), і ті, хто боролися за права трансгендерних людей.

Словосполучення «люди, які менструюють» пʼять років тому тільки входило в ужиток. Воно було частиною нового, «прогресивного» лексикону. Автори лексикону хотіли, щоб мова відображала досягнення в боротьбі за права меншин, у цьому випадку — людей, які здійснили транс-перехід.

Саме поняття трансгендерного переходу на той час встигло змінитися. Приблизно до 2010-х років воно передбачало гормональну терапію і пластичні операції на статевих органах. Однак до 2020-го року поняття переходу розмилося. Наприклад, у Великій Британії транс-жінками стали вважати біологічних чоловіків, які отримали спеціальний «гендерний сертифікат», але не приймали гормони і не зверталися до хірургів.

Джоан Роулінг уже кілька років стежила за трансгендерною тематикою. В її баченні новий лексикон був ознакою утискання жінок — знову з боку чоловіків. Коли біологічні чоловіки наполягали на тому, що вони можуть бути справжніми жінками — вони відмовляли жінкам у їхньому специфічному, доступному тільки їм досвіді. Крім того, вони нівелювали концепцію лесбійського кохання.

Публікуючи свій іронічний твіт, вона розуміла, що він спричине ненависть транс-активістів, але, як каже, «не могла промовчати». Вона наполягала на тому, що біологічний чоловік не може називатися жінкою тільки тому, що він змінив зміст відповідної графи в паспорті. Тим самим вона захищала права жінок — так Роулінг пояснювала свою позицію.

Слідом за твітом вона опублікувала есей, де пояснювала свою точку зору і розповідала про те, що пережила насильство від руки чоловіка. Роулінг затаврували як трансфобку і спробували «скасувати». Її зреклися Емма Стоун, Деніел Редкліфф і Руперт Грінт — виконавці трьох головних ролей, що в буквальному сенсі виросли на її екранізаціях.

Джоан Роулінг, Руперт Грінт, Деніел Редкліфф і Емма Стоун на британській премʼєрі першої екранізації «Гаррі Поттера», Лондон, 2001 рік. Dave Benett / Getty Images

Минуло пʼять років. Світ пережив пандемію і нове технологічне зрушення, повʼязане з появою AI. Америка обрала Дональда Трампа, прибрала Дональда Трампа, повернула Дональда Трампа. Путін зламав систему європейської колективної безпеки, а ХАМАС — крихку стабільність Близького Сходу.

Весь цей час у західних медіа «трансгендерні» дебати то холонули, то спалахували знову.

Чи правильно говорити, що трансгендерні жінки — це справжні жінки? Чи можуть вони користуватися жіночими роздягальнями в спортзалах? Якщо їх засудили за злочини — у яких колоніях вони мають відбувати термін, чоловічих чи жіночих? Чи можуть вони виступати в жіночих спортивних лігах? Чи пристойно й далі любити книги про Гаррі Поттера, якщо твіттер і мейнстримні медіа стверджують, що її авторка завдає шкоди транс-людям?

Почавши з обговорення того, які існують гендерні ідентичності, активісти врешті-решт дійшли до суперечки про біологічну стать. Чи справді існують лише дві біологічні статі? Чи біологічна стать — це «спектр» значень на великій шкалі між «чоловічністю» і «жіночністю»?

Суперечки про це припали на пік «культури цькування». Активісти з обох боків наполягали, що їхні ідеологічні противники ставлять під загрозу чиєсь життя. Якщо ж ти віриш, що твій опонент несе загрозу життю — у боротьбі проти нього дозволені брудні прийоми. Транс-активісти, наприклад, опублікували домашню адресу Джоан Роулінг в Единбурзі. Їй багато разів надсилали погрози поштою.

Хоча все це безпосередньо не стосуються того, що відбувається в Україні, суперечка між двома групами активістів у Великій Британії є показовою. Обидві сторони декларують, що борються за права людини. По обидва боки можна побачити академічних дослідників, публічних інтелектуалів, журналістів, політиків. Частина з них готова слухати аргументи іншої сторони і сумніватися у своїй правоті (Джоан Роулінг — одна з них: це зрозуміло з її інтерв’ю в подкасті The Witch Trials of J. K. Rowling). Будь-хто з них може відкрити довідник з біології. Там, де суперечка про мораль переходить у суперечку про правила суспільного життя, — вони можуть вирішити її в британському суді.

Чи можуть вони досягти компромісу з якого-небудь питання? Наприклад, з питання про те, скільки біологічних статей існує в реальності?

Три тижні тому, 16 квітня, Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення, знакове для «трансгендерного» питання. Суд розбирав, що означають слова «жінка» і «чоловік» у британському праві. Припустімо, закон говорить, що приватні компанії повинні дотримуватися квоти жінок у раді директорів. Чи може за цією квотою пройти транс-жінка (тобто біологічний чоловік)?

«Так» — відповідав на це питання уряд Шотландії. Це оскаржувала шотландська громадська організація For Women Scotland: вона вважала, що тим самим уряд дискримінує жінок. Джоан Роулінг пожертвувала організації £70 тисяч. Кілька років уряд і ГО судилися в шотландських судах, і згодом дійшли до Верховного суду в Лондоні. Суд постановив, що слова «жінка» і «чоловік» у законодавстві означають біологічну стать. Ба більше — в одному з розділів рішення суду прямо зазначено, що закон визнає «тільки дві статі, людина може бути або чоловіком, або жінкою».

В день суду активісти For Women Scotland провели малочисельну акцію підтримки біля будівлі Верховного суду в Лондоні. Жінка тримає в руках плакат, на якому написано «Жінки — це статевозрілі самки людини», Лондон, 16 квітня. Getty Images / «Бабель» Тисячі транс-активістів вийшли на акцію протесту проти рішення суду. Учасник тримає в руках плакат, на якому написано «Мій батько — жінка. Живіть із цим!», Лондон, 19 квітня. Getty Images / «Бабель» В день суду активісти For Women Scotland провели малочисельну акцію підтримки біля будівлі Верховного суду в Лондоні. Жінка тримає в руках плакат, на якому написано «Жінки — це статевозрілі самки людини», Лондон, 16 квітня. Тисячі транс-активістів вийшли на акцію протесту проти рішення суду. Учасник тримає в руках плакат, на якому написано «Мій батько — жінка. Живіть із цим!», Лондон, 19 квітня. Getty Images / «Бабель»

Того ж тижня тисячі транс-активістів вийшли на демонстрацію протесту в центрі Лондону. Як завжди буває на подібних демонстраціях, вони принесли саморобні плакати з написами різного ступеня дотепності. Деякі із цих плакатів проклинали Джоан Роулінг та її книги. На одному її називали відьмою і закликали спалити.

Джоан Роулінг, своєю чергою, опублікувала кілька урочистих твітів. У першому вона виклала фотографію, де курить сигару, і підписала: «Люблю, коли задумане виходить». У коментарях до нього — сотні прокльонів. Очевидно, що додатковим подразником стало те, що Роулінг сфотографувалася на борту своєї 90-метрової яхти. Заробивши на «поттеріані» понад мільярд фунтів, вона є фінансово найуспішнішою авторкою в історії письменства.

В наступні дні Джоан Роулінг продовжила тролити транс-активістів. «Для тих, хто зрадів з того, що я курю косяк: це сигара. Навіть якби вона на честь свята вирішила ідентифікувати себе як косяк, вона б однаково залишилася сигарою». «Якби я знала, як сильно можу роз'ятрити сигарою озлоблених мізогіністів, я б викурила шість». J.K. Rowling / X Ролуінг відповідає ведучому, який питає, чи не турбує її, що вона «в команді Трампа». «Ми мали вибирати між тюрмами, в яких чоловіки-ґвалтівники сиділи разом із жінками, винищенням суто жіночих просторів, вкупі з шелтерами для безпритульних і жертв згвалтувань — і знанням, що ми поділяємо єдину думку Дональда Трампа. Я задоволена своїм вибором». J.K. Rowling / X В наступні дні Джоан Роулінг продовжила тролити транс-активістів. «Для тих, хто зрадів з того, що я курю косяк: це сигара. Навіть якби вона на честь свята вирішила ідентифікувати себе як косяк, вона б однаково залишилася сигарою». «Якби я знала, як сильно можу роз'ятрити сигарою озлоблених мізогіністів, я б викурила шість». Ролуінг відповідає ведучому, який питає, чи не турбує її, що вона «в команді Трампа». «Ми мали вибирати між тюрмами, в яких чоловіки-ґвалтівники сиділи разом із жінками, винищенням суто жіночих просторів, вкупі з шелтерами для безпритульних і жертв згвалтувань — і знанням, що ми поділяємо єдину думку Дональда Трампа. Я задоволена своїм вибором». J.K. Rowling / X

Так скільки ж біологічних статей існує в людини, і чи можуть дві сторони домовитися із цього приводу? Верховний суд Великої Британії вказує, по суті, що стать людини визначається за типом статевих клітин, які повинні вироблятися її статевими органами. Оскільки типів статевих клітин налічується тільки два — статей у людини існує тільки дві.

Першого травня проти рішення суду виступили британські актори, сценаристи і продюсери. Вони опублікували відкритий лист, де цитують фразу про «тільки дві статі» і кажуть, що вона «підриває реальність, яку проживають» транс-люди. Серед тих, хто його підписав, є й актори, які знімалися в екранізаціях книжок Джоан Роулінг, — Едді Редмейн і Емма Вотсон.

Судячи з усього, тепер на Сполучене Королівство чекає безліч дрібних приватних розглядів про те, які права транс-жінки можуть реалізувати на практиці. Чи зможуть вони й далі виступати в жіночих спортивних лігах? Організатори найближчого Лондонського марафону вже заявили, що транс-жінки зможуть зареєструватися як жінки.