Він зухвало порушує дрес-код, вимагає санкцій для Росії і змінює усталені норми. І ні, це не Зеленський. Знайомтесь — рок-зірка шахів і великий бунтар Магнус Карлсен. Головне з профайлу Spiegel

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Коли Магнус Карлсен уперше спробував зіграти в шахи, йому не сподобалось. Батько, сам любитель шахів, познайомив хлопчика з грою, коли тому було пʼять. Правила ходу фігур він запамʼятав швидко, але те, як вони взаємодіють на шаховій дошці, спочатку не осягнув ― і втратив інтерес до гри. У нього тоді вистачало інших захоплень: із двох років він збирав складні пазли, у чотири склав набір Lego для дорослих підлітків, а в пʼять уже памʼятав назви, столиці, прапори та кількість населення всіх країн світу. Шахи на цьому тлі програвали.

Генрік Карлсен з раннього дитинства Магнуса проводив з ним багато часу. Разом вони грали в футбол, катались на лижах. «Магнус в усьому був дуже змагальним, — згадує батько. — І міг зберігати зосередженість кілька годин поспіль». Twitter

Але інша річ ― коли це конкуренція із сестрою. Еллен, на півтора роки старша за Магнуса, теж захоплювалась шахами ― і запропонувала йому позмагатись. Так усе й пішло, а вже за кілька років хлопець, ввійшовши у смак, брав шахову дошку на прогулянки, щоб на природі позмагатись сам із собою.

У 9 років Магнус переміг на норвезькому чемпіонаті з шахів для дітей до 11 років. Йому явно подобалось змагатися з іншими ― але не подобалось слідувати заведеним в індустрії правилам. Коли викладач гуртка з шахів задав Карлсену домашнє завдання, той одразу відповів, що не буде його виконувати. Просто не хоче. На дозвіллі він «ковтав» один шаховий задачник за іншим, але тому, що сам цього хотів, а не тому, що хтось сказав це зробити.

9-річний Карлсен. Twitter

Найбільше на успішність Карлсена вплинули не якийсь підручник, курс чи людина, а подорож. У 2003-му, коли Магнусу було 12, його батько Генрік нарешті зміг втілити свою давню мрію: звільнився з роботи в нафтовій промисловості, придбав будинок на колесах і вирушив із сімʼєю в кількамісячну подорож Європою. Він забрав зі школи Магнуса і трьох його сестер ― і навчав їх сам. Карлсени побували у Зальцбургу, Афінах, Римі, Магнус час від часу брав участь у місцевих шахових турнірах. І помітно дорослішав: усі зауважили, як можливість не прокидатись рано до школи й постійно бачити нове вплинули на хлопця. Він зрозумів, чим хотів би займатись далі та як.

Магнус із Генріком. Батьки чемпіона теж стали по-своєму знаменитими — наприклад, вони давали інтервʼю The Wall Street Journal про те, як виховати такого гравця. twitter

Уже наступної весни 13-річний Магнус сидів перед шаховим столом у Рейкʼявіку, чекаючи на багаторічну зірку шахів, гросмейстера Гаррі Каспарова. Із самого початку матчу Карлсен пішов в атаку, змушуючи Каспарова захищатись, відступаючи. Гросмейстер почав протирати спітніле лице долонею, тоді як хлопець спокійно стояв, похитуючись вперед-назад і тримаючи руки в кишенях. Зрештою, Магнус припустився невеликої помилки, Каспаров нею скористався, і гравці домовились про нічию. Це була сенсація: гуру шахів ледь не програв підлітку. За кілька тижнів Магнус зробив іще один крок до слави ― перемігши в турнірі, він став гросмейстером.

Відео про поєдинок між Карлсеном і Каспаровим.

Медіа називали Карлсена Моцартом від шахів: він грав настільки ж віртуозно, як австрійський композитор створював музику. У 19 років хлопець очолив рейтинг шахістів світу ― рекордно малий вік для такого статусу. У 2010-му Карлсен міг стати чемпіоном світу, але завадив конфлікт із міжнародною шаховою федерацією ФІДЕ. Магнус критикував її за часту зміну правил і дивні критерії успішності ― заявив, що відмовляється брати участь в її турнірах. Він таки отримає титул чемпіона за три роки (турнір проходив в Індії, батько хлопця супроводжував його й досі згадує «надзвичайну суміш запахів, звуків і напруженої атмосфери»), згодом чотири рази захистить його і здобуде 13 перемог у світових турнірах зі швидких та блискавичних шахів.

Стиль гри Магнуса ― це поєднання двох особливостей, яке той же Каспаров назвав «летальним». Перша ― це інтенсивне, стрімке ведення гри, як у легенди шахів середини минулого століття Боббі Фішера. А друга ― це використання кожної фігури з максимальним корисним ефектом, як у радянського шахіста Анатолія Карпова. «Разом це схоже на витискання води по краплі з кожного каменя ― по 60, 70, 80 разів».

Більшість суперників такої напруги не витримують. Одна з найвідоміших ігор Магнуса, яка це демонструє, ― шосте змагання на Чемпіонаті світу 2021 року. Опонент норвежця, росіянин Ян Непомнящий протримався майже вісім годин ― доки на 130-му ході не припустився помилки. Ця гра на 136 ходів стала найдовшою в історії чемпіонату.