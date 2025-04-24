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Трамп обіцяв усім great deal, натомість зрадив союзників та вперто ігнорував реальність. Знайомо? Це Афганістан 2020-го. У тому фіаско звинувачують Джо Байдена, але підвалини заклав саме Трамп

Автор:
Антон Семиженко
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Трамп обіцяв усім great deal, натомість зрадив союзників та вперто ігнорував реальність. Знайомо? Це Афганістан 2020-го. У тому фіаско звинувачують Джо Байдена, але підвалини заклав саме Трамп

Дональд Трамп виступає перед американськими військовими на базі Баграм під Кабулом 28 листопада 2019 року. Це був неанонсований візит із нагоди Дня подяки.

Getty Images / «Бабель»

У серпні 2021-го «Талібан» відновив контроль над Афганістаном, а проамериканський уряд здався майже без бою ― це було ганебне завершення майже 20-річної операції США у країні, на яку Вашингтон витратив $2,3 трильйона. У хаотичному згортанні американського військового контингенту в Афганістані звинувачують Джо Байдена, але підвалини для цього заклав Дональд Трамп під час першого терміну. Саме за його правління таліби збільшили підконтрольну територію та почали активно вербувати людей, а США уклали з ними угоду в обхід офіційної афганської влади. Коли «Талібан» почав знищувати урядові війська, США нічого не зробили. Що не завадило Трампу назвати домовленості про долю Афганістану чудовою угодою. Оглядач «Бабеля» Антон Семиженко дослідив миротворчі потуги Трампа в Афганістані, прочитавши десятки статей і кілька книжок: ця історія показує, що звичка Трампа ігнорувати інтереси партнерів і заплющувати очі на жорстокість вчорашніх ворогів із ним давно.

Коли Дональд Трамп на початку 2017 року вперше обійняв посаду президента США, було очевидно, що війна в Афганістані пішла небажаним для Вашингтону шляхом. «Талібан», майже знищений у 2001-му, відродився й вів постійні бої з американськими та афганськими військовими. Спроба побудувати сучасну афганську націю з нуля — так званий підхід nation-building — обернувся десятками мільярдів втрачених доларів і лишив по собі пригоршню молодих афганських професіоналів, які не вписувались у сплетіння місцевих племен, регіональних кланів і правил чорного ринку.

Американські військові йдуть крізь поле опійного маку в провінції Гільменд на півдні Афганістану. «Те, що ми аграрна країна, — оптична ілюзія, — сказав один зі співрозмовників авторів книжки The Afghanistan Papers. — Перша в економіці тут війна, далі йде опіум, тоді сфера послуг і десь далі за ними сільське господарство».

Американські військові йдуть крізь поле опійного маку в провінції Гільменд на півдні Афганістану. «Те, що ми аграрна країна, — оптична ілюзія, — сказав один зі співрозмовників авторів книжки The Afghanistan Papers. — Перша в економіці тут війна, далі йде опіум, тоді сфера послуг і десь далі за ними сільське господарство».

Getty Images / «Бабель»

Цивільна афганська влада, яку підтримували США, виявилась неефективною та наскрізь корумпованою. Виробництво опіуму процвітало, а спроби адміністрації Барака Обами перевести фермерів на вирощування фісташок, фініків чи винограду для родзинок зазнали фіаско. У найкращому випадку фермери брали насіння й американські гроші, засівали кілька полів легальними рослинами — і орендували інші поля, на яких сіяли набагато прибутковіший опійний мак. З таких нелегальних доходів живилась мережа «Талібану». «Іноземці, які прибували сюди, читали дорогою в літаку «Ловця повітряних зміїв», вважали себе експертами з Афганістану й нікого не слухали, — казав міністр регіонального розвитку країни з 2002 по 2010 рік Мохаммед Зіа. — Єдине, в чому вони були експертами, то це в бюрократії».

Про те, що війну треба завершувати, казали і Джордж Буш — молодший, і Барак Обама. Питання було в тому, як передати владу місцевим без ганьби для США — щоб режим у Кабулі принаймні не впав одразу. За другої каденції Обами американські військові навчали місцевих афганських, і вже ті брали участь у більшості зіткнень із талібами. Смертність серед військових США досягла мінімального за чотири роки рівня. Ефективність внутрішніх військ поступово зростала, як і надія, що вони зможуть забезпечити стабільність місцевої влади. Цей же підхід військові думали запропонувати й Дональду Трампу. Щоб вплинути на нового президента, на присвячену Афганістану зустріч його запросили в бункер Пентагону під назвою «Танк».

Це спеціальна нарадча кімната без вікон і з заглушеним звʼязком. Усередині — великий глянцевий дубовий стіл, шкіряні крісла у стилі середини минулого століття, картина переговорів 1865 року між президентом Авраамом Лінкольном та трьома тодішніми воєначальниками під назвою «Миротворці». Сучасні воєначальники на чолі з міністром оборони Джимом Меттісом 20 липня 2017 року привели Трампа до «Танка» й переконували його зберегти тодішній вектор роботи США в Афганістані. Його ключовому гаслу «Америка передусім» військові протиставили аргумент, що лідерство США зміцнюється саме в таких міжнародних проєктах. Трамп не зрозумів.

Трамп під час наради в «Танку».

Трамп під час наради в «Танку».

U.S. DoD

«Ви — просто купка недоумків та дітей! — кричав він. — Це війна лузерів». Трамп заявив, що командувач американських військ в Афганістані Джон Ніколсон «навряд чи знає, як перемагати — а от я хочу перемоги», — і залишив зустріч.

У Пентагоні зрозуміли, що до Трампа потрібен інший підхід — і врахували помилки. На наступній зустрічі, яка відбулась за кілька місяців, військові звалювали всі поразки в афганській політиці на Барака Обаму. Ось один із прикладів їхньої аргументації: Обама погодився тимчасово збільшити кількість американських військових в Афганістані, але сказав, на який саме період вони прибувають. Тому таліби просто зачаїлись на певний час — щоб атакувати сильніше після того, як американський контингент знову скоротився. Отже, треба таки збільшити кількість військових, але не казати ні скільки їх приїде, ні як довго вони перебуватимуть в Афганістані. Завдяки більшій таємничості операція Пентагону приречена на успіх, казали вони Трампу. І той погодився.

Американські військові в Афганістані.

Американські військові в Афганістані.

Getty Images / «Бабель»

Через кілька днів військові на брифінгу розхвалювали Трампа й заявляли, що війна вийшла з глухого кута й завершиться блискучою американською перемогою. Критерій для перемоги був один: відсоток Афганістану, який контролює «Талібан». Рахували його за складною формулою: ішлось не просто про територію, а й про кількість населення на ній. Спеціалісти Пентагону після кожного помітного бою підраховували новий баланс — і на початок 2017-го він становив 64% території, підконтрольної офіційній владі, 12% — під контролем «Талібану» й 24% сірої зони. Якби перший показник виріс до 80% — американці заявили б про перетворення «Талібану» на маргінального гравця, перемогу у війні та виведення своїх військ із країни. От тільки за рік позиції талібів за цим критерієм зміцніли.

Окрім збільшення кількості американських військових в Афганістані, Трамп розпорядився і збільшити кількість авіаударів по позиціях талібів. У 2017-му США скинули на Афганістан утричі більше бомб, ніж роком раніше. Більше бомб означало й більше жертв серед цивільного населення — у середньому по 1 100 протягом перших трьох років президентства Трампа. Наслідок цього — вищий рівень ненависті до США та активне приєднання молоді до «Талібану». Якщо у 2011-му талібів налічувалось близько 25 тисяч, у 2018-му їх було вже 60 тисяч.

Більше талібів — більше сутичок із афганською армією, яка брала основну участь у боях із боку Кабулу. Відповідно, зросла й кількість жертв серед афганських військових — до 40—70 людей на добу. Моральний стан військових гіршав, вони все менше опирались талібам і здавали території.

Афганець тримає книжки Корану в мечеті імама Замана в Кабулі після вибуху терориста-смертника, 21 жовтня 2017 року.

Афганець тримає книжки Корану в мечеті імама Замана в Кабулі після вибуху терориста-смертника, 21 жовтня 2017 року.

Getty Images / «Бабель»

Влітку 2018-го керівник американського контингенту в країні Джон Ніколсон заявив, що попередній критерій — який відсоток країни контролює влада — вже нерелевантний. Ключовий показник тепер — готовність талібів до переговорів із Вашингтоном. Які насправді тоді вже почались.

Неофіційні контакти між американцями й талібами відбувались із середини 2018-го — найчастіше в пʼятизірковому катарському готелі, у безпосередній близькості від засмаглих відпочивальників у басейні та від бару з дорогим алкоголем. Сторони обговорювали участь «Талібану» в управлінні Афганістаном. На той момент американці визнали, що цей рух помітно відрізняється від тієї ж «Аль-Каїди», за яку в Афганістані тоді воювали в основному чужинці-араби й кілька маргінальних місцевих груп. «Талібан» представляв численну верству афганців, зокрема серед пуштунів, найбільшого етносу країни. Одним із варіантів вирішення конфлікту була легалізація талібів, їхнє перетворення на політичну партію та інтеграція в афганську владу — але цей варіант радикально відкидало тодішнє керівництво країни в Кабулі. Тому його Трамп до переговорів не залучив.

Атмосфера готелю, де відбувались переговори між США й Талібаном.

Атмосфера готелю, де відбувались переговори між США й Талібаном.

Ritz-Carlton Hotel

Головне, чого хотіли від «Талібану» США, — щоб Афганістан не становив для американців терористичної загрози й щоб країна не втратила керованість, ще глибше скотившись у хаос війни. Формально таліби погоджувались, однак не проминали нагоди показати зуби. Наприклад, 18 жовтня, через кілька тижнів після того, як американський контингент в Афганістані очолив Остін Міллер, відбулась його зустріч із керівництвом провінції Кандагар. Коли американці вже поверталися до гелікоптера, по них відкрив вогонь один із охоронців керівника провінції — його вивели на летовище з ящиком гранатів як символічним подарунком для делегації, той впустив ящик, підняв автомат Калашникова й почав стріляти. «Талібан» оперативно взяв на себе відповідальність за скоєне, оприлюднивши відео, де охоронець тренується в одному з їхніх таборів у Пакистані. Теракт мав показати, наскільки ненадійною є офіційна афганська влада. Міллер відбувся без ушкоджень, керівника провінції поранило, а керівники поліції та спецслужб Кандагару загинули.

Це лише підштовхувало втомленого Трампа швидше вийти з «війни лузерів». У вересні 2019-го він таємно запропонував керівництву талібів зустрітися в американській президентській резиденції Кемп-Девід і підписати меморандум про примирення. Президент Афганістану Ашраф Гані мав би бути свідком події. Але і він, і таліби відмовились від пропозиції, сприйнявши її як пафосну церемонію без реального змісту. Коли про намір Трампа запросити в символічно важливе для США місце представників організації, яку Вашингтон визнав терористичною, дізнались преса й Конгрес, Трамп відмовився від події й назвав угоду з «Талібаном» «мертвою». Насправді переговори тривали.

Керівник обʼєднаних штабів Марк Міллі, керівник американського контингенту в Афганістані Остін Міллер та Дональд Трамп на військовій базі Баграм 28 листопада 2019 року.

Керівник обʼєднаних штабів Марк Міллі, керівник американського контингенту в Афганістані Остін Міллер та Дональд Трамп на військовій базі Баграм 28 листопада 2019 року.

U.S. DoD

Наприкінці лютого 2020 року США й «Талібан» дійшли остаточної згоди. Вашингтон скорочує свій військовий контингент і знімає з «Талібану» економічні санкції. Таліби гарантують, що на підконтрольній їм території не буде «Аль-Каїди», а самі вони не плануватимуть терактів проти американців. Також «Талібан» не атакує американських військових в Афганістані та починає переговори з офіційною владою країни. Домовленості отримали назву «Угода в Досі» — за назвою столиці Катару, де проходила більшість зустрічей.

Угода наблизила мир між талібами й США, але насильства в Афганістані стало більше: частіше стали гинути афганські військові. Президент Ашраф Гані таки почав переговори з талібами восени 2020-го — фактично від безвиході.

Становище Афганістану, яке постійно погіршувалось, уже мало обходило Трампа. Більшість інформації про війну засекретили, і до американської публіки дані про бої та жертви доходили з паузами й частково. Військові розуміли, що «Талібан» не сприймає афганську владу всерйоз і налаштований знищити її — а з нею і всі досягнення Афганістану в сфері прав жінок чи громадянського суспільства. Вони пропонували Трампу знову збільшити контингент військових і бути жорсткішим щодо талібів. Однак той, навпаки, під кінець свого терміну зменшив контингент до 2 500 бійців — проти 14 тисяч у 2017 році. На той момент «Талібан» уже контролював близько половини Афганістану. За сім місяців він майже без спротиву захопить Кабул.

Бойовики «Талібану» на американській військовій автівці Humvee в Кабулі після фактичного захоплення влади, 31 серпня 2021 року.
Прапори «Талібану» роздають під будівлею посольства США в Афганістані, 26 серпня 2021 року.
Транспортний літак відправляється з міжнародного аеропорту Кабулу, тоді як сотні афганців чекають на можливу евакуацію до США, 23 серпня 2021 року.

Бойовики «Талібану» на американській військовій автівці Humvee в Кабулі після фактичного захоплення влади, 31 серпня 2021 року. Прапори «Талібану» роздають під будівлею посольства США в Афганістані, 26 серпня 2021 року. Транспортний літак відправляється з міжнародного аеропорту Кабулу, тоді як сотні афганців чекають на можливу евакуацію до США, 23 серпня 2021 року.

Getty Images / «Бабель»