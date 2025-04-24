Трамп обіцяв усім great deal, натомість зрадив союзників та вперто ігнорував реальність. Знайомо? Це Афганістан 2020-го. У тому фіаско звинувачують Джо Байдена, але підвалини заклав саме Трамп

Коли Дональд Трамп на початку 2017 року вперше обійняв посаду президента США, було очевидно, що війна в Афганістані пішла небажаним для Вашингтону шляхом. «Талібан», майже знищений у 2001-му, відродився й вів постійні бої з американськими та афганськими військовими. Спроба побудувати сучасну афганську націю з нуля — так званий підхід nation-building — обернувся десятками мільярдів втрачених доларів і лишив по собі пригоршню молодих афганських професіоналів, які не вписувались у сплетіння місцевих племен, регіональних кланів і правил чорного ринку.

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Американські військові йдуть крізь поле опійного маку в провінції Гільменд на півдні Афганістану. «Те, що ми аграрна країна, — оптична ілюзія, — сказав один зі співрозмовників авторів книжки The Afghanistan Papers. — Перша в економіці тут війна, далі йде опіум, тоді сфера послуг і десь далі за ними сільське господарство».

Цивільна афганська влада, яку підтримували США, виявилась неефективною та наскрізь корумпованою. Виробництво опіуму процвітало, а спроби адміністрації Барака Обами перевести фермерів на вирощування фісташок, фініків чи винограду для родзинок зазнали фіаско. У найкращому випадку фермери брали насіння й американські гроші, засівали кілька полів легальними рослинами — і орендували інші поля, на яких сіяли набагато прибутковіший опійний мак. З таких нелегальних доходів живилась мережа «Талібану». «Іноземці, які прибували сюди, читали дорогою в літаку «Ловця повітряних зміїв», вважали себе експертами з Афганістану й нікого не слухали, — казав міністр регіонального розвитку країни з 2002 по 2010 рік Мохаммед Зіа. — Єдине, в чому вони були експертами, то це в бюрократії».

Про те, що війну треба завершувати, казали і Джордж Буш — молодший, і Барак Обама. Питання було в тому, як передати владу місцевим без ганьби для США — щоб режим у Кабулі принаймні не впав одразу. За другої каденції Обами американські військові навчали місцевих афганських, і вже ті брали участь у більшості зіткнень із талібами. Смертність серед військових США досягла мінімального за чотири роки рівня. Ефективність внутрішніх військ поступово зростала, як і надія, що вони зможуть забезпечити стабільність місцевої влади. Цей же підхід військові думали запропонувати й Дональду Трампу. Щоб вплинути на нового президента, на присвячену Афганістану зустріч його запросили в бункер Пентагону під назвою «Танк».

Це спеціальна нарадча кімната без вікон і з заглушеним звʼязком. Усередині — великий глянцевий дубовий стіл, шкіряні крісла у стилі середини минулого століття, картина переговорів 1865 року між президентом Авраамом Лінкольном та трьома тодішніми воєначальниками під назвою «Миротворці». Сучасні воєначальники на чолі з міністром оборони Джимом Меттісом 20 липня 2017 року привели Трампа до «Танка» й переконували його зберегти тодішній вектор роботи США в Афганістані. Його ключовому гаслу «Америка передусім» військові протиставили аргумент, що лідерство США зміцнюється саме в таких міжнародних проєктах. Трамп не зрозумів.

Трамп під час наради в «Танку». U.S. DoD

«Ви — просто купка недоумків та дітей! — кричав він. — Це війна лузерів». Трамп заявив, що командувач американських військ в Афганістані Джон Ніколсон «навряд чи знає, як перемагати — а от я хочу перемоги», — і залишив зустріч.

У Пентагоні зрозуміли, що до Трампа потрібен інший підхід — і врахували помилки. На наступній зустрічі, яка відбулась за кілька місяців, військові звалювали всі поразки в афганській політиці на Барака Обаму. Ось один із прикладів їхньої аргументації: Обама погодився тимчасово збільшити кількість американських військових в Афганістані, але сказав, на який саме період вони прибувають. Тому таліби просто зачаїлись на певний час — щоб атакувати сильніше після того, як американський контингент знову скоротився. Отже, треба таки збільшити кількість військових, але не казати ні скільки їх приїде, ні як довго вони перебуватимуть в Афганістані. Завдяки більшій таємничості операція Пентагону приречена на успіх, казали вони Трампу. І той погодився.

Американські військові в Афганістані. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Американські військові в Афганістані. Getty Images / «Бабель»

Через кілька днів військові на брифінгу розхвалювали Трампа й заявляли, що війна вийшла з глухого кута й завершиться блискучою американською перемогою. Критерій для перемоги був один: відсоток Афганістану, який контролює «Талібан». Рахували його за складною формулою: ішлось не просто про територію, а й про кількість населення на ній. Спеціалісти Пентагону після кожного помітного бою підраховували новий баланс — і на початок 2017-го він становив 64% території, підконтрольної офіційній владі, 12% — під контролем «Талібану» й 24% сірої зони. Якби перший показник виріс до 80% — американці заявили б про перетворення «Талібану» на маргінального гравця, перемогу у війні та виведення своїх військ із країни. От тільки за рік позиції талібів за цим критерієм зміцніли.

Окрім збільшення кількості американських військових в Афганістані, Трамп розпорядився і збільшити кількість авіаударів по позиціях талібів. У 2017-му США скинули на Афганістан утричі більше бомб, ніж роком раніше. Більше бомб означало й більше жертв серед цивільного населення — у середньому по 1 100 протягом перших трьох років президентства Трампа. Наслідок цього — вищий рівень ненависті до США та активне приєднання молоді до «Талібану». Якщо у 2011-му талібів налічувалось близько 25 тисяч, у 2018-му їх було вже 60 тисяч.

Більше талібів — більше сутичок із афганською армією, яка брала основну участь у боях із боку Кабулу. Відповідно, зросла й кількість жертв серед афганських військових — до 40—70 людей на добу. Моральний стан військових гіршав, вони все менше опирались талібам і здавали території.