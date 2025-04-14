Вдаривши по Сумах, росіяни порушили три основних принципи ведення війни і вчинили воєнний злочин. І не має значення, нагороджували там військових чи ні. Короткий експлейнер

Правила війни прописані в Женевських конвенціях. Під час воєн обидві сторони мають зробити все, щоб постраждало якомога менше цивільних. Є три основних принципи, які мають врахувати військові, щоб їхні дії не кваліфікували як воєнні злочини. Ці принципи повʼязані і розглядати їх треба разом. Всі три росіяни порушили.

Принцип розрізнення. Сторони мають чітко розрізняти військові і цивільні об’єкти. На цивільні нападати заборонено. Цивільний об’єкт може стати законною військовою ціллю, коли ним користуються військові, але тільки в разі, якщо в цей момент вони роблять ефективний внесок у воєнні дії. Простіше кажучи, те, що там відбувається, значно впливає на війну. Про нагородження військових так сказати не можна.

Принцип пропорційності. Здобута в результаті нападу військова перевага повинна переважати над шкодою, якої завдали цивільним людям і обʼєктам. Російське Міністерство оборони спробувало переконати, що цього принципу Росія дотрималась і вразила командування ОТУ «Сіверськ» — щонайменше 60 військових. Насправді кілька джерел «Бабеля» в ЗСУ та органах безпеки заявили, що свої наради ОТУ ні в день удару, ні до цього в місці влучання ракет не проводило. Відомо лише про смерть командира 27 бригади Юрія Юли. Притому загинуло 35 цивільних.

Принцип обережності. Сторона нападу повинна максимально ретельно обирати зброю, щоб звести до мінімуму шкоду для цивільного населення. Для своєї атаки росіяни використали балістичну ракету з касетним боєприпасом. Завдання такої зброї — вбити і поранити якнайбільше людей в зоні ураження. Ба більше, росіяни вкотре використали заборонену тактику подвійного удару — ракети прилетіли з різницею в декілька хвилин, коли на допомогу постраждалим від першої ракети прийшли люди.