Богдан «Тавр» Кротевич дав інтерв’ю каналу «Бомбардир». Він критикує головнокомандувача Олександра Сирського та розповідає невідомі подробиці контрнаступу 2023 року

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Богдан Кротевич розповідає про роль 33 ОМБр та її командира Дмитра Рюмшина під час невдалого контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ почався на початку червня 2023 року. Загалом у ньому (за даними RUSI) брали участь 12 бригад, згруповані у корпуси. Головним напрямком стала дуга Оріхів — Токмак — Мелітополь. Серед інших бригад на ньому мали наступати 33 ОМБр та 47 ОМБр «Магура». Бригада «Азов» на цьому напрямку стояла в обороні, і щоб дійти до лінії бойового зіткнення, 33 ОМБр мала пройти крізь її порядки.

Злагодження не відбулося — тому що командування 33 бригади не приїхало в штаб «Азову», а коли Богдан Кротевич спробував потрапити на нараду штабу корпусу — його не пустили. У перші дні контрнаступу 33 бригада замість того, щоб пройти крізь порядки «Азову», відкрила по них вогонь із танків, артилерії й мінометів. Коли вона все ж таки пройшла через їхні порядки, то не змогла подолати лінію бойового зіткнення й кинула в «сірій зоні» західну техніку: танки Leopard та бронетранспортери YPR. Генеральний штаб заборонив «Азову» її забирати, і вже за тиждень техніку знищила російська артилерія.

За словами Богдана Кротевича, командував 33 бригадою під час контрнаступу полковник Дмитро Рюмшин. Після того як контрнаступ провалився, Дмитра Рюмшина призначили командувати спершу 47 бригадою, а потім 155 бригадою. Зараз він заарештований і перебуває під слідством. Його звинувачують у тому, що він не відреагував на СЗЧ його бійців під час навчання у Франції.