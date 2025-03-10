11 березня Україна і США говоритимуть про війну і мир. Це останній шанс чи насправді його немає? Головне про переговори в Саудівській Аравії

Хто приїде на переговори. З американського боку — представник США на Близькому Сході Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і радник з національної безпеки Майк Волтц. Віткофф — давній друг Трампа, якому той доручив вести переговори з Росією. На початку лютого він три з половиною години говорив з Володимиром Путіним у Москві й «розвивав з ним дружні взаємини». Невдовзі після цього, 18 лютого, американська делегація і російські дипломати зустрілись у Саудівській Аравії.

Українську делегацію очолить керівник ОП Андрій Єрмак. Разом з ним будуть його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга й міністр оборони Рустем Умєров. До Саудівської Аравії також приїде президент Володимир Зеленський — він не братиме участі в перемовинах, але зустрінеться з принцом країни Мохаммедом бін Салманом у столиці Ер-Ріяді.

Українській делегації до переговорів допомагала готуватись Велика Британія. За даними The Sunday Times, радник британського прем’єра Кіра Стармера Джонатан Пауелл приїхав в Україну на вихідних, 8—9 березня, щоб підготувати Зеленського і його команду. Він також спілкувався з Майклом Волтцом і наполягав, що США мають відновити обмін розвідувальними даними з Україною. Це питання Стармер також обговорював з Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Андрій Єрмак на зустрічі з Джонатаном Пауеллом у Києві, 8 березня 2025 року. Telegram

Україна запропонує Росії частково зупинити вогонь, пише Financial Times. Йдеться про удари далекобійними ракетами та безпілотниками і про бойові дії в Чорному морі. Також Україна готова підписати вже погоджену угоду про рідкоземельні метали. Джерела Economist вважають, так Україна спробує довести, що готова до співпраці із США. Раніше Дональд Трамп казав, що Україна не хоче миру і що мати справу з Росією йому легше.

Співрозмовники Economist припускають, що Україна вимагатиме від США гарантій безпеки, але навряд чи їх отримає. В переліку «мирних» є пропозиції, яких українці не готові прийняти, — вибори, визнання окупованих територій російськими і заборона озброюватись.

Мета американської делегації — пересвідчитись, що Україна готова поступитися територіями заради «реалістичного миру». Про поступки, до яких Штати спонукають Росію, досі нічого невідомо. Навпаки, джерела Bloomberg повідомляють, що радники Трампа вже пропонують помʼякшити обмеження на ціну російської нафти, яке у 2022 році ввели Євросоюз і країни G7. Неназваний український дипломат прогнозує, що США змусять Україну зайти за власні «червоні лінії» й піти на поступки ще до початку «серйозних переговорів» з Росією.

За словами Трампа, цього тижня американська делегація зустрінеться і з російськими дипломатами. Росія це заперечує. Хто саме мав брати участь в американсько-російських переговорах — невідомо.

Трамп на зустрічі з журналістами 9 березня 2025 року. Він розповідає, що американці зустрінуться з дипломатами і з України, і з Росії. І після цього мають бути «досить непогані результати». YouTube

Росія готова до перемирʼя, але на своїх умовах, повідомляють джерела Bloomberg. Кремль проти військ НАТО в Україні і проти європейських миротворців. Але Путін не заперечує проти військових з «нейтрального в конфлікті» Китаю. Колишній спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер вважає, що Росія перекрутить будь-яку пропозицію перемирʼя собі на користь.

Якщо переговори в Саудівській Аравії проваляться, США подвоять тиск на Україну і нав’яжуть їй «усе, про що домовляться з Росією», розповіли Economist анонімні українські посадовці. Вони вважають, що перемовини в Саудівській Аравії — останній шанс поліпшити відносини з американською стороною.

Трамп вважає, що Україна підпише перемирʼя, бо не має вибору. А Росія — через причини, відомі лише йому одному. На зустрічі з журналістами 6 березня Трамп заявив, що «рішуче розглядає» нові санкції та мита проти Росії, але досі не запровадив жодних.