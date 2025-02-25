RUSI: Нестача людей, КАБи і погана мотивація — головні проблеми української армії. Але й Росія відчуває війну все більше. Три роки великої війни — у 5 інфографіках

За даними ГУР Міноборони, росіяни залучили до війни проти України близько 600 тисяч військових. Аналітики дослідили та визначили їхню кількість за напрямками. Наприклад, щоб повністю звільнити Курську область, росіяни сконцентрували 70 тисяч людей. Це більше, ніж половина усіх військ, які стоять на півдні України і тримають ділянку фронту від Чорного моря до Донецької області. Так само найбільше військ у росіян там, де тривають найактивніші бойові дії — у Донецькій та Луганській областях.

Нестача людей — одна з головних проблем української армії. Через це військові змушені тримати оборону в надскладних умовах. На позиціях зазвичай чергують по дві-три людини. Це робить їх дуже вразливими: якщо хтось отримає поранення чи загине, то іншому доведеться або проігнорувати це, або займатися евакуацією і втратити позицію.

Особливо складно це в умовах постійних російських обстрілів керованими авіабомбами. Україна досі не знайшла дієвого та масового способу боротися з цією перевагою росіян. Це впливає і на мотивацію військових.

На початку 2024 року Україна мала ще одну проблему — політичні суперечки у США, які заблокували військову допомогу українській армії. Тоді на допомогу прийшли дрони, які забезпечували переважну більшість уражень російських військових та техніки. Безпілотники і зараз залишаються головною ударною силою. Особливо це стосується FPV-дронів. Однак росіяни навчилися з ними боротися — глушити їм зв’язок. Тому під кінець року більшої популярності набули FPV-дрони на оптоволокні.

Найбільших успіхів за рік росіяни здобули у Донецькій області, особливо саме на Донецькому напрямку. Після втрати Авдіївки стабілізувати лінію фронту так і не вдається. Росіяни стабільно просувалися на захід і захопили міста Красногорівка, Мар’їнка, Гірник, Українськ, Селидове, Новогродівка, Курахове та Вугледар. Зараз вони дійшли до околиць міст Покровськ та Мирноград і намагаються їх оточити.

Також у Донецькій області росіяни прорвали оборону біля Горлівки — лінія фронту там не змінювалася з самого початку великої війни. Вони окупували селище Нью-Йорк і майже захопили місто Торецьк. Також тривають бої за місто Часів Яр.

У інших областях росіяни просувалися мінімально. Їхню спробу відкрити новий напрямок на півночі Харківщини швидко зупинили й не дозволили прорватися вглиб області.

Проблеми є й у російській армії. Росія поповнює свої втрати тими, хто добровільно підписує контракти. В армію росіян заманюють великими виплатами, які регулярно зростають. Лише за цей рік середні виплати в Росії за підписання контракту зросли з 500 тисяч рублів ($5 600) до майже 3 мільйонів рублів ($34 000).

Російська економіка теж має проблеми через війну: зростає інфляція, курс рубля, облікова ставка. Але тепер цьому неабияк допомагає й Україна. У Міноборони України розповіли, що 60% бюджету на виробництво безпілотників спрямовують саме на ті, які бʼють по глибоких російських тилах. Кількість цих ударів теж регулярно зростає. Цілями стають військові заводи, склади боєприпасів, нафтобази й нафтопереробні заводи.