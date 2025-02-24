За день до війни: Росія концентрує війська, Захід шукає компромісу, на Зеленського готують замах. Почитайте реконструкцію подій січня ― лютого 2022 року на основі трьох ґрунтовних книжок

Перше січня

Ветерани добровольчих батальйонів, що служили на Донбасі, готуються до вторгнення. Колишній боєць полку «Азов» Костянтин Немічев, який очолює Харківський комітет оборони, переконує журналістів, що за три години може розгорнути понад тисячу бійців.

Закон, який заново створює Територіальну оборону, вступив у силу. Цивільні волонтери починають підготовку під керівництвом професійних військових. Процес іде повільно. Добровольці слухають курси з тактичної медицини і стріляють по деревʼяних муляжах. Їх небагато, і вони здаються неготовими до бою.

Вишкіл територіальної оборони, який проводив Штаб оборони Харківщини. Instagram Instagram Instagram Вишкіл територіальної оборони, який проводив Штаб оборони Харківщини. Instagram

Дев’яте січня

Російські дипломати вимагають, щоб країни НАТО вивели свої війська зі Східної Європи. Наприкінці грудня президент США Джо Байден у телефонній розмові обіцяє лідеру Росії Володимиру Путіну вислухати його «безпекові занепокоєння» й обговорити майбутнє Північноатлантичного альянсу, щоб відтермінувати вторгнення в Україну.

Росіяни відкидають ідею переговорів. Вони вимагають від США письмової гарантії, що Україна ніколи не вступить в Альянс, а «війська НАТО зберуть речі й повернуться туди, де були в 1997 році». Американці їм відмовляють і погрожують санкціями.

Переговори США з Росією в Женеві, січень 2022 року. armyinform.com.ua / «Бабель»

Через загрозу санкцій ціна на нафту різко зростає, а вартість гривні та рейтинг президента Зеленського падають. Український уряд зосереджується на головних внутрішніх проблемах — економіці, інфляції і цінах на енергоносії. Ризик вторгнення Росії до цього списку не входить.

Пʼятий президент України Петро Порошенко, якому напередодні оголосили підозру в державній зраді, говорить, що Зеленський переслідує своїх політичних опонентів. Західні посадовці прохають не поглиблювати політичний розкол у країні, коли біля її кордону стоять понад 150 тисяч російських військових. Зеленський їх не слухає.

Середина січня

Директор ЦРУ Вільям Бернс попереджає Зеленського, що Росія вторгнеться «за лічені тижні». Він говорить про російських агентів, які могли проникнути в українські спецслужби, і ділиться даними американської розвідки. Російські війська перетнуть білорусько-український кордон і захоплять вантажний аеропорт у Гостомелі. Він стане плацдармом, куди росіяни військово-транспортними літаками доставлятимуть солдатів і бронетехніку. Вони візьмуть Київ. Зеленського вбʼють спецпризначенці. Росіяни повалять уряд і встановлять проросійський режим.

Директор ЦРУ Вільям Бернс на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, 2024 рік. Twitter

Згодом, 24 лютого, штурм аеропорту заскочить українських військових зненацька, попри попередження Бернса. Багато підрозділів з цього району перекинули на схід, звідки уряд очікував наступ. Через брак людей і боєприпасів українці спочатку відступлять.

Зеленський вирішує, що американські прогнози перебільшені. Про це йому також кажуть європейські лідери, які спілкуються з Путіним. Він прохає Бернса припинити говорити про можливий напад Росії відкрито, бо це «шкодить українській економіці».

Зеленський думає, що Росії не вистачить солдат для окупації столиці. До того ж нищити обстрілами Київ, який Путін нібито захищає і називає «матірʼю міст руських», може лише божевільний. Зеленський таким Путіна не вважає. Лідер Росії холоднокровний, обачний й озлоблений, але точно не здатний на геноцид, думає Зеленський. Він також вірить, що росіяни протестуватимуть, якщо почнеться вторгнення.

Голова ГУР Кирило Буданов згодом пояснить журналісту Ярославу Трофімову, чому українці й американці сприймали загрозу нападу по-різному. Розвідка США перехоплювала повідомлення російських високопосадовців — вони знали, що доповідали Путіну генерали. А українці користувались джерелами в нижчих ешелонах війська і знали, що Путіну брешуть.

«Зберігайте спокій і відвідайте Україну сьогодні». Цей плакат 27 січня 2022 року опублікувала громадська спілка, яка популяризує туризм в Україні. У підписі до плакату автор запевняє, що в Україні безпечно. visitukraine.today

Дев’ятнадцяте січня

Байден каже на пресконференції: якщо вторгнення Росії буде «незначним», світові лідери сперечатимуться, що робити, а що — ні. Його слова викликають плутанину серед союзників. Зеленський пише у Twitter, що не існує «незначних вторгнень і жертв». Радник Байдена Джейк Салліван терміново дзвонить керівництву девʼяти країн, що входять у східний фланг НАТО, і Японії та запевняє, що позиція США не змінилась. Байдену доводиться пояснити, що будь-яке вторгнення російських військ на українську територію — агресія.

Президент США доручає Блінкену поговорити з росіянами про їхні «безпекові занепокоєння». «Якщо є хоча б 0,1% шанс стримати [російську агресію], воно того варте», — каже він. Байден досі шукає компромісу.

Сенатори на пресконференції, де уряд США закликає підтримати Україну, 19 січня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Зеленський у відеозверненні закликає українців не панікувати. Він радить заспокоїтись і не вірити чуткам, бо Росія навмисно сіє паніку, щоб залякати людей і віднадити інвесторів. Він переконує, що українська армія до всього готова.

Кінець січня

21 січня Блінкен зустрічається з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у швейцарській Женеві. Він каже, що США знають про підготовку до повномасштабного вторгнення, і пропонує «заспокоїти ситуацію». Наприклад, вирішити «безпекове занепокоєння» Росії — не розміщувати ядерну або далекобійну зброю поблизу українсько-російського кордону.

Майже всю зустріч Лавров демонстративно мовчить. Коли вони залишаються віч-на-віч, Блінкен прохає пояснити, що насправді відбувається. Лавров сухо заперечує підготовку до вторгнення. Згодом американська розвідка дізнається, що він лише частково знав про плани Путіна.

Ентоні Блінкен на зустрічі із Сергієм Лавровим. Getty Images / «Бабель»

НАТО готується захищати країни Альянсу у Східній Європі. США переводять у стан підвищеної бойової готовності понад 8 500 військових, авіацію і судна НАТО. Американські й європейські дипломати їдуть з України. Зеленський болісно на це реагує. «Це не «Титанік», — каже він на зустрічі з журналістами. Президент вважає, що дії росіян — це лише психологічний тиск.

Восьме лютого

Почались військові навчання «Заметіль 2022». Насправді це прикриття, щоб підготуватись до війни, потайки перемістити війська і замаскувати зброю: літаки, танки, бронетехніку і зенітні комплекси. Україна зібрала приблизно 110 тисяч військових: 45 тисяч — на передовій на сході, решта тренуються відбивати російські атаки.

Навчання «Заметіль 2022». cg.gov.ua cg.gov.ua cg.gov.ua Навчання «Заметіль 2022». cg.gov.ua

У Чернігові зібрались військові, щоб спланувати оборону області. Це командири Територіальної оборони, відставний генерал-майор Сергій Кривонос, військовий Максим Конашевич та інші учасники бойових дій на Донбасі. Вони готуються до російських артилерійського і ракетного обстрілів критичної інфраструктури. «Навіть якщо керівництво країни накаже здатися, ми не здамося. Кожен розраховує лише на себе, друзів, сімʼю і побратимів», — каже Конашевич.

Одинадцяте і дванадцяте лютого

Наказ Путіна про вторгнення може надійти за лічені «тижні, дні чи години». Росіяни блокують Чорне море, облаштовують польові шпиталі вздовж кордону, поповнюють запаси крові, привозять мобільні морги та ще більше військової техніки. Салліван на брифінгу в Білому домі закликає всіх громадян США негайно виїхати з України протягом двох діб. Він каже, що американські війська не воюватимуть в Україні та не евакуюватимуть людей із зони бойових дій, щоб не повторити досвід Афганістану.

Техніка Росії на білорусько-українському кордоні. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Олександр Лукашенко приїхав на спільні «навчання» Росії і Білорусі, 17 лютого 2022 року. Getty Images / «Бабель» Техніка Росії на білорусько-українському кордоні. Олександр Лукашенко приїхав на спільні «навчання» Росії і Білорусі, 17 лютого 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Президент Франції Емманюель Макрон щодня телефонує Путіну. Він вірить, що може переконати його не нападати на Україну. Перед і після кожної розмови він телефонує Байдену.

— Путін дав мені слово, що вторгнення не буде, — каже Макрон після одного із дзвінків.

— Я відкритий до подальших переговорів із Путіним, якщо ти думаєш, що ми можемо його стримати, — відповідає Байден і додає: — Особисто я вважаю, що він уже ухвалив рішення про вторгнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорює перші результати «Заметілі 2022» — він розчарований. Він «годину кричить» на нараді в Генштабі. Базові маневри, які імітували російські атаки, виявили серйозні недоліки в обороні України. Залужний вірить, що Росія може вторгнутися будь-якої хвилини. Війську бракує боєприпасів, пального, уніформи та бронежилетів.

Середина лютого

Захід передає військову допомогу на $1,5 мільярда. Так, США надсилають 1 300 тонн спорядження, Велика Британія — майже 2 тисячі протитанкових ракет NLAW, 30 елітних військових, які навчатимуть ними користуватись, бронежилети, шоломи й бойові черевики. Союзники також передають велику партію зброї з Болгарії, яку мали використати війська США для операції в Афганістані.