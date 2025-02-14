«Тепер це світ Трампа й Путіна». За один день США, здається, визначили долю України і змінили архітектуру безпеки в Європі. Ось як на це реагує світ

«Протягом трьох років він був у центрі кімнати. Тепер неясно навіть, чи він у правильній кімнаті», — так починається аналітичний матеріал CNN про підсумки вчорашніх переговорів Трампа й Путіна. «Він», про якого йдеться в цитаті, — Володимир Зеленський. «Зеленський був тотемною фігурою спільної відповіді Заходу загарбницькій, автократичній Росії. Його присутність, подібно до [премʼєр-міністра Великої Британії часів Другої світової Вінстона] Черчилля, цементувала моральну опозицію країн Європи до очільника Кремля, — ідеться у статті. — Але тепер його вагу зменшили до співрозмовника не Трампа, а міністра фінансів США, і темою розмови були в основному фінансові питання».

Вдень новий очільник американського Пентагону Піт Хегсет сказав, що Україні годі сподіватись на членство в НАТО, повернення всіх загарбаних росіянами територій та американських миротворців на українській землі. І якщо перші два факти для України більш-менш зрозумілі, то на участь військових США у миротворчій місії Зеленський відверто сподівався, днями заявивши, що без них про ефективність миротворчого контингенту не йтиметься. Під вечір Трамп заявив, що дав старт розмовам про мир в Україні душевним діалогом із Путіним. «Іще до того, як Володимир Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб знов підняти питання щодо захисту Сполученими Штатами української незалежності, доля його країни, схоже, вже визначена», — пише Bloomberg, тоді як The Atlantic взагалі називає свій матеріал «День, коли завершилась війна в Україні». Так, бої ще можуть тривати — як і російські обстріли української інфраструктури й українські атаки по російських стратегічних обʼєктах. Але те, як закінчиться війна, через нову позицію Штатів загалом уже зрозуміло.

Формально українські посадовці реагують стримано, Зеленський називає розмову із Трампом конструктивною. Але The Washinпton Post вдалося отримати неформальну реакцію українських військових та експертів. Так, один український офіцер на умовах анонімності назвав події середи найбільшим розчаруванням через дії США. «Ваші політики втратили гідність, — сказав він виданню. — Зрада України після Афганістану спричинить катастрофічні наслідки для сприйняття Америки у світі».

Український військовий аналітик Микола Бєлєсков у коментарі WP був іще відвертішим. «Росія забере все, що їй дозволять узяти, а тоді порушить усі домовленості. Я просто не можу зрозуміти, чому люди готові повторити ту ж помилку — вгамовувати [Росію] за наш рахунок, — сказав він виданню. — Ми бачимо тріумф стратегічної недалекоглядності ціною України, і це жахливо».

CNN спробувало пояснити, чому Трамп вирішив говорити передовсім із Путіним. Бо для останнього вторгнення в Україну — це питання його особистого виживання, політичного спадку й балансу сил у світі. Для Трампа ж це війна, яку треба якнайшвидше закінчити. І для досягнення цієї цілі говорити треба саме з російським диктатором, а не із Зеленським.