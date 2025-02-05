Київ розвиває співпрацю з Лондоном. В Україну приїхав голова британського МЗС, Верховна Рада ратифікувала договір про будівництво ремонтних баз для військової техніки

Велика Британія — один з найстабільніших партнерів Києва. Хоча з лютого 2022-го у країні змінився вже четвертий премʼєр-міністр, а влада перейшла від консерваторів до лейбористів, військова підтримка України залишається незмінною. Також це одна з найбагатших країн Європи, ВВП якої поступається лише німецькому. Крім того, у Британії досить розвинений ВПК — з виробництвами компаній на кшталт Lockheed Martin, BAE Systems, THALES і Northrop Grumman.

Взаємодія між Україною та Британією ― зразкова за глибиною. Торік 12 січня Київ і Лондон уклали безпекову угоду, яка передбачає обмін розвідданими, співпрацю в медичній, навчальній та військово-промисловій сферах протягом десяти років. Менше ніж місяць тому, 16 січня, країни уклали Угоду про сторічне партнерство ― першу в своєму роді. Вона передбачає, зокрема, партнерство в галузі морської безпеки, посилення співпраці в торгівлі, енергетиці, санкціях, інформаційній безпеці та міграційних заходах. Щорічно до 2031 року Британія має надавати Україні військової допомоги на суму від £3 мільярдів, допомагати з наданням Києву винищувачів F-16. Також документ зазначає можливість розміщення в Україні британських військових баз. Незадовго до ухвалення цього документу в Британії озвучували можливість відправити в Україну контингент ― для тренування ЗСУ.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач сил оборони України Валерій Залужний під час візиту Ламмі до Києва. Getty Images / «Бабель»

Тепер ці домовленості деталізуються. Учора, 4 лютого, Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною і Великою Британією про співпрацю в оборонній сфері. Фактично йдеться про надання Україні щонайменше £2 мільярдів. Ці гроші мають піти на створення ремонтних баз для військової техніки ― і загалом на «створення промислової бази, що дозволить Україні відновити свою територіальну цілісність». Гроші Київ отримає у вигляді кредитів, які треба буде повернути протягом 15 років. Від 20% робіт і товарів мають надати британські компанії, йдеться в документі (додаток 1, pdf).

Сьогодні керівник МЗС Британії Девід Ламмі прибув до Києва ― обговорити деталі розвитку партнерства. Серед іншого, він заявив, що Британія виділяє £55 мільйонів на проєкти в енергетиці, закупівлю українського зерна для Сирії та соціальну підтримку. Україна ж нагадала про потребу вкладатись в українські технології далекобійної зброї. «Пріоритет ― виробництво дронів, які відіграють важливу роль у сучасних бойових операціях. Я закликав британську сторону масштабувати інвестиції в українське виробництво зброї і я переконаний в позитивному реагуванні», ― сказав на зустрічі з Ламмі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ламмі у відповідь пообіцяв, що Британія зосередить увагу на розвитку української системи ППО та розширенні програми навчань для українських військових Interflex. За два роки ― до літа 2024-го ― за цією програмою на британських військових базах підготували понад 40 тисяч українських бійців.

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