Що ми слухали в січні. Трохи іноземного року і багато української музики: Schmalgauzen, «Курган», Yarmak, «Лівінгстон» і наш улюбленець серед фіналістів Нацвідбору на «Євробачення»

“DtMF”, Bad Bunny

Дата виходу: 5 січня.

Жанр: хіп-хоп, реп.

Радить: журналістка Олександра Опанасенко.

Bad Bunny поєднав сучасний біт з традиційними мелодіями, щоб створити гармонію між минулим і сучасністю. Співак згадує своє минуле, за яким сумує, особистісне зростання і чуйні моменти, які він прожив з близькими. Його голос чудово передає емоції втрати й ностальгії. А ще ця пісня — зізнання артиста в любові до батьківщини — Пуерто-Рико — з її хаосом на вулицях, злочинністю і шумом.

“U Werenʼt Here I Really Miss You” (Slowed and Reverb), H1TD0WN

Дата виходу: 7 січня

Жанр: Lo-Fi House.

Радить: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Перше правило електронної музики: slowed та speed up завжди краще за оригінальну версію. Таку версію “U Werenʼt Here I Really Miss You” довелось чекати шість років, але вона точно того варта.

«Темна вода», «Лівінгстон»

Дата виходу: 13 січня.

Жанр: інді.

Радить: журналістка Софія Коротуненко.

Київський дует (вокаліст Андрій Пантюх та віолончеліст Гліб Іванов) випустив сингл після перерви в півтора року. Слова пісні Андрій написав ще під час пандемії COVID-19, але через повномасштабне вторгення робота над нею призупинилась. У 2025 році світ нарешті почув «Темну воду». У ній звучить не тільки віолончель, але й дует скрипок і альт. Про що ця пісня? Андрій радить з’ясувати це самостійно, бо в кожній композиції можна знайти щось своє.

«Чорнодення», «Курган»

Дата виходу: 13 січня.

Жанр: хіп-хоп.

Рекомендує: позаштатний автор Саша Мʼясищев

Учасник хіп-хоп-гурту «Курган&Агрегат» і колишній військовий Євген Володченко випустив один з небагатьох сольних треків. Він — про втрату, землю, чорні маки та рани, що залишаються. Слово «чорнодення» Євген придумав, коли після боїв і служби в підрозділі Kraken лікувався в психіатричній лікарні. Саме це слово тоді описувало його довколишню реальність. Це одна з найвідвертіших і найсильніших пісень, які вийшли в останні місяці.

“My sea”, MOLODI

Дата виходу: 23 січня.

Жанр: поп.

Радить: позаштатний журналіст Олексій Ярмоленко.

Багато українських виконавців випустили в січні нові пісні, бо беруть участь у Нацвідборі на «Євробачення». З переліку пісень запам’яталась пісня юного і маловідомого гурту MOLODI. Ці хлопці з Маріуполя, вони співають про «своє море, яке зараз хвилюють чужі вітри». Текст якісний, ритм надовго затинає в голові. Ця пісня вийшла у форматі «Євробачення», у ній є все, що треба для хорошої поп-музики.

“White Noiz”, Yarmak і Akira Yamaoka

Дата виходу: 23 січня

Жанр: ембіент, метал.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Саундтреки з гри Silent Hill — завжди ідеальний супровід до туманної осені та зими. Чи могли ви уявити, що український виконавець Yarmak заколабиться з японським композитором, щоб перетворити ігрові саундтреки на метал? Ні? Тоді слухайте і кайфуйте від соковитого поєднання знайомої електронної мелодії з бас-гітарою.

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», Schmalgauzen

Дата виходу: 23 січня.

Жанр: джаз.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Гурт Schmalgauzen взяв участь у проєкті співачки Тіни Кароль «Дім звукозапису». У ньому вона відроджує забуті українські пісні та вірші. Хлопці у своєму стилі виконали вірш Івана Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» 1886 року. Вийшло вишукано, милозвучно й емоційно. Вони чудово передали печаль від кохання без взаємності, про яку писав Франко.

“Saccharine”, Violent Vira

Дата виходу: 24 січня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Violent Vira — американський рок-гурт, який став популярним завдяки хітам “I Donʼt Care” і “God Complex”. Їхня нова пісня про тих, хто відчайдушно жадає схвалення й готовий заради цього на все. Вам запам’ятаються не тільки слова, а й сильний голос вокалістки, від якого перехоплює подих.

“God Save The Queens”, Vienna Vienna

Дата виходу: 31 січня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Vienna Vienna вміє зачаровувати голосом, мелодією і ритмом. Його січневий реліз не став вийнятком, трек вийшов енергійним і запальним. Він чудово підійде для ранкових пробіжок, тренувань у залі або швидкої ходи, коли запізнюєшся.

«Дорога», Schmalgauzen

Дата виходу: 31 січня.

Жанр: кабаре.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

«Дорога» відрізняється від декількох останніх релізів гурту — мелодія більш швидка й енергійна. Вона нагадує найпопулярніші пісні гурту, завдяки яким про них дізналися фанати — «Танго» і «Джесіка». У вокалістів Schmalgauzen прекрасні голоси. Ця пісня точно чудово звучатиме не тільки в запису, а й наживо.

