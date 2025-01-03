Редакція «Бабеля» обирає 10 улюблених українських альбомів. Підсумки 2024

“La Dame Blanche”, Schmalgauzen

4 пісні, жанри — кабаре, джаз. Вийшов у лютому.

Радить журналістка Софія Коротуненко.

Що нам сподобалось. Члени гурту цікаві й колоритні, а їхні пісні — вишукані. Якщо заплющити очі, можна уявити театральну виставу. Найкраща пісня альбому — «Айстри», бо вона ніби торкається душі й доводить до сліз. Альбоми у записі не зрівняються з їхніми живими виступами, обов’язково сходіть на концерт Schmalgauzen. Вони дійсно можуть співати і роблять це щоразу.

“trashhouttttttt”, jockii druce

7 пісень, жанр — хіп-хоп. Вийшов у лютому.

Радить позаштатний журналіст Саша Мʼясищев.

Що нам сподобалось. Цей альбом «Жоского Дрюса» вразив своєю щирістю. У ньому Дрюс (тобто Андрій) простими словами рефлексує про момент, в якому перебувають українці. Про те, як війна «паяє» нас і змушує їсти одне одного, про те, як на людину тисне ризик «суспільного» осуду і що з усім цим робити. Це загадка, як пісні Дрюса стають такими популярними без жодного промо й активної роботи в соцмережах. Напевно, все завдяки максимальній відвертості — люди це відчувають.

«Сонь, ти спиш?», Nikow

10 пісень, жанри — електроніка, хіп-хоп. Вийшов у квітні.

Радить артдиректорка Катерина Бандус.

Що нам сподобалось. Це поєднання мʼякого вокалу і делікатної електроніки. Вона ненавʼязлива, але глибока — наче саундтрек до тихої ночі, коли світ завмирає і ти залишаєшся наодинці зі своїми думками. Тексти поетичні, у них — рефлексія, невисловлені думки й спроби зрозуміти те, що іноді складно описати словами.

«Їде дах», Клавдія Петрівна

8 пісень, жанр — поп. Вийшов у серпні.

Радить журналістка Софія Коротуненко.

Що нам сподобалось. Відкриття цього року — Клавдія Петрівна. У неї неймовірний голос, яскравий сценічний образ та артистичні виступи. Тексти її пісень вишукані, як твори українських класиків, якими надихається співачка. А назва альбому — описує стан багатьох цього року. Юним дівчатам непросто підкорювати цей світ, тому стрімкий розвиток Клавдії Петрівни захоплює ще більше.

«Акустичний альбом», «Тонка»

11 пісень, жанр — інтеліджент поп. Вийшов у вересні.

Радить керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Що нам сподобалось. Пісні до цього альбому зʼявились у різні роки, але їх обʼєднали нові аранжування й участь саксофоніста Григорія Паршина і гітариста Євгена Пугачова. Це профі міжнародного рівня. Тексти влучно й тонко порушують універсальні теми ― від затертого відчуття буднів у дорослому житті в «Тримай мене» до його принад у «Стежці». А ще не треба робити знижку на те, що це «своє», українська музика — чудова.

«8 роздумів», OTOY

8 пісень, жанр — реп. Вийшов у вересні.

Радить новинарка Ірина Перепечко.

Що нам сподобалось. Слухати цей альбом — це ніби спілкуватися до ранку з давнім другом. Ви не можете наговоритися, бо розумієте, як багато у вас спільного, зокрема проблеми і виклики. Так і з цим альбомом — OTOY влучно й правдиво висловив те, що відчувають чимало українців. Кожен трек альбому вартий уваги. Це чудовий мікс роздумів, прекрасного інструменталу і ритму.

«Завтра», «ДК Енергетик»

8 пісень, жанр — постпанк. Вийшов у вересні.

Радить позаштатний журналіст Олексій Ярмоленко.

Що нам сподобалось. Один із головних проривів року — «ДК Енергетик». Четверта пісня нового альбому «Ластівка» точно зможе посісти місце серед головних пісень гурту. А ще загальний вайб «ДК Енергетик» резонує із загальною ситуацією в Україні.

“Ost Radio”, офіційний плейліст S.T.A.L.K.E.R. 2

120 пісень, жанри — постпанк, рок, електропоп, інді-рок, реп, фолк. Вийшов у листопаді.

Радить виконавча директорка Марина Колесніченко.

Що нам сподобалось. Нарешті вийшов S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, і він вражає не лише своїм сюжетом, графікою і компіляцією шейдерів, але й музикою. Тут багато українських треків, які відібрала студія Geisha Ninja Samurai. Уявіть: ви пробираєтеся крізь закинуті будівлі, а з пошарпаного радіоприймача лунає то меланхолійний голос Паліндрома, то драйвовий речитатив ТНМК, то гіпнотичний індастріал-нойз від «Діти інженерів». Від глибокого фолку Zwyntar до вибухового інді-року The Unsleeping, від щемливих балад SadSvit до бунтарського стьобу «хейтспіч» — кожен трек, як артефакт, знайдений у Зоні. 120 пісень, понад сім годин музики — вистачить, щоб дійти від Залісся до Кордону. Але памʼятайте: у Зоні не все так, як здається на перший погляд.

«Рукокрила», Кажанна

7 пісень, жанри — поп, інді. Вийшов у грудні.

Радить артдиректорка Катерина Бандус.

Що нам сподобалось. Цей альбом про прийняття, біль і звільнення. Це справжній вир емоцій. У ньому є все — від ліричних роздумів до сміливого експерименту зі звуком. Цей альбом поєднує щось особисте і близьке кожному, хто хоч раз шукав себе в хаосі сучасного світу. Текст простий, але кожне слово відгукується у серці.

«Сніг», Jerry Heil

Перша пісня альбому, жанр — поп. Вийшла у грудні.

Радить журналістка Оксана Коваленко.

Що нам сподобалось. «Сніг» — перший трек із нового повноформатного альбому, який вийде цієї зими. Це сміливі рішення, несподівані колаборації та відверті рядки, а кожен трек співачка називає «сповіддю одного з її архетипів». Для фанатів Яни на «Бабелі» є її великий профайл.