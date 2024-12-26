У 2024 році подкасти остаточно посунули «традиційні медіа». Ось найцікавіші розмови: про космос, розлучення, вибори, Римську імперію, багатство, літературу і війну

Найкращий історичний подкаст ведуть Том Голланд і Домінік Сендбрук

З-поміж усіх чоловіків, які регулярно думають про Римську імперію, два британські історики роблять це найцікавіше: вголос і під запис. Випускник Оксфорду Том Голланд і професор Королівського коледжу Лондону Домінік Сендбрук запустили історичний подкаст The Rest is History чотири роки тому, під час ковідного локдауну. За чотири роки по тому це один з найпопулярніших і найприбутковіших подкастів у світі: у них понад десять мільйонів слухачів і 45 тисяч передплатників. Голланд і Сендбрук обговорюють усе на світі: достовірність «Гри престолів», найкращі бороди британських монархів, любов Наполеона до пафосних промов. Ось, наприклад, один з найпопулярніших випусків цього року — про те, чому Перша світова війна була неминучою.

Комік Фелікс Редька і пропагандист української історії Євген Мурза ведуть подкаст із Суджі

Це, можливо, найкрутіше, що сталося в українському подкастингу цього року. На третій тиждень Курської операції «комік + історик» записали подкаст про історію міста Суджа безпосередньо із Суджанського краєзнавчого музею. На символічному рівні цей подкаст добре римується з відомим знімком, де американська фотографка Лі Міллер приймає ванну в квартирі Гітлера. А ще це просто цікава розмова про історію зросійщеного козацього міста.

Журналістка розмовляє про тектонічний рух американської політики з видатним техно-капіталістом Кремнієвої долини

Один з найкращих (якщо не найкращий) подкаст про американську політику веде журналістка Барі Вайс. Чотири роки тому, у розпал американської культурної революції, вона звільнилася з The New York Times і заснувала власне медіа. Гроші на нього вона взяла, зокрема, у Марка Андріссена — одного з найяскравіших американських венчурних капіталістів. З ним вона і записала подкаст про президентські вибори.

Вундеркінд Андріссен народився в небагатій сімʼї з глибинки, пробився до Кремнієвої долини, заснував і продав кілька технологічних компаній, інвестував у десяток «єдинорогів», роками голосував за демократичних політиків, а цього року відкрито підтримав Дональда Трампа і пожертвував гроші на його кампанію. Зробив він це після зустрічі з представниками адміністрації Байдена у Вашингтоні: за його словами, посадовці заявили, що планують жорстоко цензурувати штучний інтелект. Андріссен був винагороджений. Тепер він один з багатьох десятків бізнесменів, яких Трамп запрошує в «Мар-а-Лаго».

Не можна сказати, що в подкасті Барі намагається приперти його до стінки; це дружня розмова. Важливо, що ця розмова жива: про цензуру в соцмережах, американських олігархів, Дональда Трампа та Ілона Маска, про те, як змінюються американські культура і політика. Андріссен — відомий техно-оптиміст, він вірить, що шлях у світле майбутнє вкаже штучний інтелект. Тож, ось розвага для найдопитливіших: попросіть ChatGPT прочитати його нещодавній маніфест про важливість технологічного прогресу і капіталізму та запитайте його, у чому Андріссен помиляється.

Джефф Безос розповідає Лексу Фрідману про те, як космічні кораблі борознять простори Всесвіту

У наборі великих американських подкастів хтось займає нішу комедійного шоу, хтось — підсумкової аналітичної програми, а подкаст Лекса Фрідмана — це корпоративний пресреліз. Голови великих американських корпорацій приходять до нього, щоб докладно і неквапливо розповісти про свою величність, поки ведучий перебуває перед мікрофоном у стані, схожому на коматозний. Джефф Безос, наприклад, прийшов, щоб розповісти про свою космічну компанію Blue Origin.

За всього нашого скептичного ставлення до ведучого, це захоплива розповідь. Безос, наприклад, описує багаторазовий посадковий модуль для місячної програми НАСА і логіку будівництва першої місячної колонії (потрібно почати з автономної фабрики сонячних панелей). Чекаємо на перший запуск його важкої ракети New Glenn, який мав відбутися 2024 року, але не відбувся.

Найцікавіша розмова про здоров’я і самопочуття — з професоркою психології Гарвардського університету

Професорка психології Елен Лангер прославилася 15 років тому, коли провела експеримент «проти годинникової стрілки»: група піддослідних «помолодшала» після того, як деякий час прожила у змодельованому середовищі своєї молодості. У подкасті вона розповідає про свою останню книжку The Mindful Body ― про те, що функціональна активність людського організму невіддільна від мислення, а тому неможливо лікувати тіло і водночас не звертати уваги на те, що відбувається в голові. Простіше кажучи, вона обіцяє, що змінюючи мислення, можна змінювати й свій фізичний стан.

Розмови з нейробіологом Петром Чорноморцем про те, як (майже) повноцінно жити під час війни: перша, друга, третя, четверта

До 2024 року кандидат біологічних наук Петро Чорноморець був відомий, напевно, тільки тим, хто цікавився передовою українською освітою: він співавтор освітньої системи демократичної школи «Майбутні», один з ключових «Змінотворців», викладач KMBS. Цього року він набув статусу гуру усвідомленого життя під час війни — цілком заслужено. Неможливо гівняно жити й при цьому добре почуватися — Петро Чорноморець наголошує на цьому в кожному публічному виступі. Та одразу дає стратегії поведінки, що базуються на нейробіології та етології: як впоратися з гнівом і втомою, як налагодити сон, на що витрачати обмежений запас волі, як попри все бути щасливим. На ці теми він розмірковує в подкасті колишньої телевізійної ведучої Юлії Бориско.

Професор Скотт Гелловей розповідає про успішний успіх — і при цьому не дратує

У хорі медійних бізнесменів, що розповідають публіці, як розбагатіти, професор маркетингу в бізнес-школі Нью-Йоркського університету Скотт Гелловей — це голос здорового глузду. З-поміж усіх гуру успішного успіху він єдиний, хто не дратує. Напевно, насамперед тому, що тверезо дивиться на власний успіх: він усвідомлює, що в багатьох найважливіших аспектах йому пощастило. Та, крім удачі, у нього була й стратегія: «не йти за мрією», відкладати гроші, забути про life/work balance та ішачити як проклятий, диверсифікувати активи. У 2024 році він оформив її в книгу і прийшов гостем у дюжину подкастів.

Нью-Йоркський адвокат з розлучень розповідає, що він дізнався про людей за 25 років практики

Залишайтеся собою. Дайте партнеру бути собою. Не замітайте нічого під килим. Говоріть про проблеми. Надавайте знаки уваги та приязні. Усе, що адвокат Джеймс Секстон розповідає про правила щасливого сімейного життя, вкладається в рамки здорового глузду. Напевно, річ у тім, як саме він про нього розповідає — експресивно, обнадійливо і з гумором. Якщо в любов і щасливий шлюб продовжує вірити людина, яка 25 років займається розлученнями, у нас немає причин у них не вірити.

Літературний критик Євген Стасиневич і стендап-комік Сергій Чирков розмовляють про війну в літературі

Двоє ведучих літературного подкасту «Запах слова» ідеально розподілили ролі. Критик Євген Стасиневич, який лякає своєю ерудицією, розмірковує про літературу як знавець. Талановитий український комік Сергій Чирков розмірковує про неї ж як читач. У цьому випуску вони гуляють простором світової літератури від Гомера до Василя Слапчука, від Олеся Гончара до Мартіна Еміса — й обговорюють, як проживання війни вплинуло на те, якими очима вони читають книжки про війну.