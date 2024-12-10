«Повстанці боролися з деспотом, але й самі не ліберальні демократи». Експерт «Арабської ініціативи реформ» — про Сирію, яка застигла у вакуумі

Сирія — складна країна, там перетинаються інтереси багатьох зовнішніх гравців. Якщо максимально спростити картину: Асад програв, а хто виграв?

Здебільшого це внутрішня перемога. Очевидно, що перемогла сирійська опозиція — коаліція, куди входить група «Хаят Тахрір аш-Шам». Раніше вона була ісламістською, але останнім часом помʼякшила свої погляди, і поки невідомо, як позиціонуватиме себе надалі. Щодо зовнішніх гравців, то поки переможець Туреччина.

Лідер повстанців Ахмад аль Шараа звернувся до армії Асада і попросив військових повернутися в казарми. Діючий Кабінет міністрів буде виконувати свої повноваження до виборів. Опозиція і колишній уряд Асада співпрацюють?

У Сирії премʼєр-міністр не має великої влади, всі повноваження були в руках президента Башара Асада. Днями відбулася перша зустріч, я б сказав, командування повстанців із залишками уряду в Дамаску, щоб обговорити перехідний період. Ми ще не знаємо усіх деталей тієї зустрічі, єдине, що зрозуміло, — повстанці намагаються стабілізувати дуже непросту ситуацію.

За останні 24 години ми бачили, як Ізраїль атакував різні сирійські бази, де армія Асада мала не лише хімічну зброю, а й ракети дальнього радіусу, літаки. Ще є частина Сирії, зокрема прибережні райони, які історично підтримували Асада. Зараз тривають перемовини, щоб повстанці увійшли туди мирно, без убивств через помсту.

Важливо розуміти, що падіння режиму Асадів, який тривав 54 роки, — це потужний землетрус на Близькому Сході. Це як падіння Берлінської стіни, яке створило великий вакуум. Те саме зараз у Сирії. Досі немає ясності, що буде з армією Асада і так далі. Але поки все йде відносно добре.

Династія Асадів правила в Сирії понад 40 років. Зруйнований памʼятник батькові Башара аль Асада — Хафезу аль Асаду, який був президентом з 1971 по 2000 рік. Getty Images / «Бабель»

Опозиція до Асада — це різні військові угруповання з різними поглядами й ідеологіями. Серед них є ті, кого на Заході вважають терористами. Чи зрозуміло, хто може взяти участь у майбутніх виборах? Чи є у цих військових угруповань політичні крила?

Історично протягом 14 років боротьби з Асадом у опозиції було багато лідерів, і зараз важко сказати, хто з них відіграє вирішальну роль у майбутньому. Людина, яка здобула головну військову перемогу, — це лідер «Хаят Тахрір аш-Шам» Абу Мохаммад (він же Ахмад Хусейн аль Шараа). Чи є у нього політичні амбіції, чи він залишиться військовим лідером ― ще треба зʼясувати. Важливо, що поки немає потенційного лідера від цивільного населення, але є багато людей, які могли б зіграти ключову роль.



Лідер угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» Абу Мохаммед аль Джолані (він же Ахмад Хусейн аль Шараа) виступає перед натовпом у мечеті Дамаска після захоплення міста. Getty Images / «Бабель»

Найважливіше зараз — не вибори, а стабілізація ситуації з безпекою. Потрібно створити якусь перехідну військову раду, яка представлятиме різні сили і забезпечить мирний перехід влади.

Поговорімо про ідеологію. Повстанці боролися проти режиму Асада і проти репресій, які він проводив. Вони випускають з тюрем політичних вʼязнів Асада, але в той же час ХТШ на підконтрольних територіях сама атакувала своїх політичних опонентів — журналістів, активістів. Їх не можна назвати прибічниками демократії.

Чесна відповідь — ні, не можна. Вони боролися з деспотом, але й самі не ліберальні демократи. Вони лишаються ісламістським рухом і справді використовували авторитарні практики. Але за останні чотири роки ХТШ змінила свій дискурс і сьогодні ніхто не знає, що насправді у них в голові. Чи вірять вони в те, що в Сирії мають відбутися вільні, відкриті вибори? Треба почекати, але надія є. До того ж, не лише ХТШ повалила режим Асада. Вони — головний військовий фактор, але до них приєдналось багато інших людей, це була снігова лавина. Тож майбутнє вирішуватиме колективна мудрість сирійців.