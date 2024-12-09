Відколи Ватикан править Україною, скільки Єрмак заплатив журналістам Time і як Путіну позбутися чорної карти? Іронічний тест «Бабеля» про теорії псевдоекспертів, яких слухають українці (і не лише вони)

Українські медіа та ютуб-канали зробили конспірологів головними аналітиками країни з усіх питань. Наприклад, журналіст Дмитро Гордон відкрив світові «однокурсника Путіна» Юрія Швеця, який вигадує факти та змови проти українського народу. В ефірі журналістки Наталії Мосейчук псевдополітолог Михайло Чаплига розповідав про «глобальний договорняк», а «канадський експерт» Фікрет Шабанов — про «світові еліти», що таємно керують планетою. У 2024 році конспірологи регулярно зʼявлялись на ютуб-каналах «Фабрика новин», «Сейчас» й у колишніх ведучих телеканалів, які в Україні заборонили як проросійські. Це ютуб-канали Politeca, «Александр Шелест», Apasov, «Вышка», «Дикий live» і «Лана тут». Багато з псевдоекспертів також мають власні проєкти на ютубі. Інтерв’ю з ними збирають сотні тисяч, а іноді й мільйони переглядів. Ми обрали найдивовижніші та найсмішніші заяви конспірологів. Довіртесь інтуїції, прислухайтесь до голосів у своїй голові та спробуйте вгадати, хто насправді керує світом й особисто вами, — у нетрадиційному тесті «Бабеля».