Що ми слухали в жовтні. Українські релізи, тужливий Жадан, самокопання Гаги, Бруно Марс, новий сингл Linkin Park і багато осінньої меланхолії

«Син маминої подруги», Space Spice Boy

Дата виходу: 3 жовтня.

Жанр: мінімал-вейв.

Рекомендує: арт-директорка Катерина Бандус.

Я познайомилась з цим гуртом дуже нетипово — на дні народженні мого друга, де зустріла їхнього соліста. Перша пісня, яку я почула, — "Bonjour", вони співають її французькою. Space Spice Boy грає у стилі, який можна описати як суміш інді-попу, електроніки та лоу-фай.

Вони також використовують елементи постіронії і нео-психоделії. Електронні біти, інколи схожі на ретровейв, й атмосферні звуки створюють особливу ауру, яка поєднує легкість і меланхолію. Їхня музика часто іронічна, з текстами, що відгукуються у повсякденному житті, інтернет-культурі та добре резонують з аудиторією — особливо в Києві, де урбаністична тематика і дух часу відіграють значну роль.

У новій пісні Space Spice Boy з іронією співають про конкуренцію і соціальний тиск. Вони висміюють досконалого «сина маминої подруги» і передають роздратування, яке багато хто відчуває. А ще вони з Позняків і часто в текстах згадують рідний район. Тому їм подвійний респект!

"Cancelled" — Mötley Crüe

Дата виходу: 4 жовтня.

Жанр: хард-рок, хеві-метал

Рекомендує: виконавча директорка і «майстер гри на укулеле» Марина Колесниченко.

Mötley Crüe — легендарні хард-рокери з Лос-Анджелесу — повертаються з новим треком "Cancelled", в якому іронізують над сучасною культурою відміни. У пісні відчувається фірмовий стиль гурту: потужний вокал з нотками бунтарства, різкі гітарні рифи й непохитне зухвальство, яким вони завжди були відомі. "Cancelled" звучить як відповідь тим, хто полюбляє прокатити когось на «шакалячому експресі». Привіт, всім «шанувальникам» «Бабеля» у твіттері 🤗.

«Пил», Artistka Chuprynenko

Дата виходу: 4 жовтня.

Жанр: інді.

Рекомендує: перекладачка Ольга Панченко.

Маруся Чуприненко — акторка кіно і Малого театру, відома своїми теплими й ніжними піснями про рідну Херсонщину. У жовтні вона випустила пісню «Пил», яку написала ще під час карантину у 2020 році. Але лірика досі актуальна і потрібна, як ніколи. Маруся розповідає про тепло і любов, щастя в доторках та обіймах і про те, як людині потрібна людина.

"Babys in a Thundercloud", Godspeed You! Black Emperor

Дата виходу: 4 жовтня.

Жанр: построк.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Про Godspeed You! Black Emperor можна написати багато, але в інтересах тих, хто вперше почує цей гурт, краще не писати нічого. Ані про підтекст назв треків чи альбомів, ані про походження, ані про минулі заслуги. Це просто музика без слів, довжелезні багатошарові построкові треки, в яких кожен почує щось своє. Колись пара прогресивних лісабонських священників багато років робила музичний подкаст Radio Etiopia ― «для найкращих грішників цього світу». Треки GY!BE траплятись там нерідко ― почувши їх, ви зрозумієте чому.

«Пустеля», Rohata Zhaba

Дата виходу: 4 жовтня.

Жанр: інді, кантрі-фолк.

Рекомендує: позаштатний журналіст Саша Мʼясищев.

Харківський інді-гурт каже, що його пісні — це подорожі снами рогатої жаби, у яких загубилися різні невідомі істоти. У жовтні чотири яскраві сни зібрали в мініальбом «Від людей для людей». У цьому сні свою сюрреалістичну (як завжди у снах) історію розповідає істота, названа пустелею. У пісні особливо чіпляє плавність музики й голосу, який радше нагадує звук смичкових інструментів. Разом вони так занурюють у свій «сон», що коли пісня закінчується, здається, ніби й сам прокидаєшся після дивного сну, що раптово обірвався.

«Жінка з чорним, як земля, волоссям», Мертвий Півень & Сергій Жадан

Дата виходу: 4 жовтня.

Жанр: фолкрок.

Рекомендує: новинарка Анастасія Могилевець.

Легенди львівського андеграунду 1990-х заколабилися із Сергієм Жаданом. У них народилася меланхолійна балада про давнє невзаємне кохання, що досі болить. Це ідеальний саундтрек для осінньої ностальгії.

"Didnʼt Know Why", Tunng

Дата виходу: 8 жовтня.

Жанр: фолктроніка.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Ще у 2003 році ідея створювати музику з нібито немузичних першоджерел обʼєднала учасників Tunng. Як сміливі шеф-кухарі вишукують у лісах чи горах нові продукти чи ідеї для страв, ці британці шукали серед звуків світу матеріал для своїх треків. Це тріск багаття, брязкіт мушель, стукіт по дошках паркану, шум скелець у дитячому калейдоскопі. Навіть сама назва Tunng імітує звук від удару палицею.

У складі гурту ― талановиті звукорежисери, тож хаос звуків світу вийшло зробити впорядкованим і гармонійним. На нього музиканти наклали містичні, часом ніби взяті із середньовічних манускриптів тексти. Це було сміливо, і перший альбом гурту Motherʼs Daughter and Other Tales став улюбленцем музичних критиків і відвідувачів невеликих клубів.

Tunng вдається однаково яскраво і красиво співати як про суп, так і про смерть ― їй присвячено цілий альбом Dead Club. Свіжий трек "Didnʼt Know Why" полегше ― це «просто» історія про дівчинку, яка ставить багато запитань про те, чому світ такий.

"Sex Drugs Whatever", Vienna Vienna

Дата виходу: 11 жовтня.

Жанр: альтернативний рок

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

У новому синглі Vienna Vienna чудово передає самотність, що виʼїдає зсередини, і тугу за коханою людиною, коли її немає поруч. Це пісня точно для тих, хто не може довго бути на самоті. Сингл дуже енергійний і навіть підбадьорливий, а ще легко запам’ятовується — це для тих, хто любить підспівувати, як я.

"Looking Out For #1", The Offspring

Дата виходу: 11 жовтня.

Жанр: панк-рок, поп-панк.

Рекомендує: новинарка Ольга Березюк.

Каліфорнійці The Offspring відзначились вже одинадцятим альбомом під назвою Supercharged. Головний сингл — трек "Looking Out For #1", який за звучанням і темпом дуже нагадує хіт 2008 року "Youʼre Gonna Go Far Kid", особливо у приспіві. Однак така схожість не дратує, а скоріш занурює у приємну ностальгію. Саме те, що треба, для фанатів олдскульного панк-року, які не надто слідкують за сучасними віяннями музичної моди.

"Maybelle", Ida

Дата виходу: 17 жовтня.

Жанр: інді.

Рекомендує: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Що вийде, якщо зібрати в одній кімнаті виконавця хардкорного панку й авторку дитячих пісень і закохати їх одне в одного? Гурт, відомий в нульові як один з найліричніших нью-йоркських колективів. Пісні Ida поєднують сміливі у своїй відвертості тексти та неочікувані вставки й переходи в музиці, загравання з фолком чи R&B. Вийшло спокійно, тонко і з уважністю до нюансів ― наче покладені на музику тривалі стосунки між людьми.

У 2010-му гурт надовго замовк, але з 2023 року музиканти знов дають концерти й записують нові треки. Цього жовтня вони випустили кілька версій пісні "Maybelle", що вперше зʼявилась в альбомі Will You Find Me 2000 року. Ремастеринг класичної версії знайомить зі світом Ida, наче вітальня з великим затишним будинком.

"APT.", Rosé & Бруно Марс

Дата виходу: 18 жовтня.

Жанр: поп.

Рекомендує: журналістка Софія Коротуненко.

Rosé — учасниця південнокорейського гурту BlackPink. Зараз дівчата займаються сольними карʼєрами та нарешті випускають пісні, що відображають саме їх, а не лейбл BlackPink. APT — корейська алкогольна гра, якої Rosé навчила Бруно на одній з вечірок. А потім вони записали про це класну пісню. Її приспів надовго застрягає в голові — саме так має робити справжня поп-пісня.

Архівні українські треки 1970—1990-х у збірці «Аж гай гуде», Євген Гудзь

Дата виходу: 18 жовтня.

Жанр: фолк, рок, джаз та електроніка.

Рекомендує: фінансова менеджерка Галина Гордієнко.

У збірці 18 різноманітних треків, які українці випустили у 1970—1990-х роках. Ця компіляція показує, як розвивався музичний пейзаж України завдяки рідкісним записам фолку, року, джазу та електроніки. Ми з чоловіком — шанувальники гурту Gogol Bordello, їхній хедлайнер Євген Гудзь — автор цієї збірки. Нам подобається, як гурт використовує автентичні українські інструменти. І в цій збірці Гудзь нам нарешті розказав, звідки бере натхнення.

«Люцерна», LATEXFAUNA

Дата виходу: 18 жовтня.

Жанр: bedroom pop.

Рекомендує: заступник головної редакторки Гліб Гусєв.

Це дуже приємна за звучанням попса з доволі цікаво зробленими текстами — у них поєднуються суржик і висока лексика. Загалом їхні пісні — це як прогулянка в інший вимір, де всі радісні й мають майбутнє. Одинадцятого жовтня «Бабель» сходив на концерт групи, невеличкий фоторепортаж є в нашому інстаграмі.

«Жити», The Unsleeping

Дата виходу: 18 жовтня.

Жанр: альтернативний рок.

Рекомендує: позаштатний журналіст Саша Мʼясищев.

Київський гурт, який насамперед відомий за піснею "Ptaha Fred", останні два роки випускав сингли. Нарешті він зібрав їх у мініальбом «Пиріжок з любов’ю, злістю». У чотирьох піснях відображено чотири психоемоційні фази: реалізм, пошук комфорту, «попайка» і самоіронічний стоїцизм. «Жити» оповідає само про реалізм: ранковий холод, втому, шлях маршруткою на роботу — і в усьому цьому відчувається розчарування життям і нездійснені мрії. Попри сум, пісня дуже легка і наче протікає повз вуха. Вона ніби створена, щоб виходити з дому сонними, холодними й меланхолійними осінніми ранками.

"Leftover", Aircraft

Дата виходу: 18 жовтня.

Жанр: електроніка, синті-поп, дрім-поп.

Рекомендує: новинарка Саша Амру, виконавча директорка і «майстер гри на укулеле» Марина Колесниченко.

Нішевий київський дрім-поп виконавець Aircraft — Деніел Меркулов — випустив свій сьомий лонгплей "Evidence", над яким працював майже п’ять років. Aircraft каже, що це його найтриваліший проєкт.

Марині Колесниченко найбільше звучить "Tonight" — другий трек в альбомі, що вирізняється м’яким звучанням синтезаторів і ритмічними бітом. Це ідеальний простір для роздумів під час вечірньої прогулянки містом.

А Саша Амру виділяє "Leftover" — напрочуд динамічний трек для меланхолійного і трохи out of this world Меркулова. На відміну від більшості його попередніх синглів, які відправляють у подорож внутрішнім світом, цей навпаки змушує вийти з дому і закохатися в те, що навколо.

Серед фаворитів також треки "Tonight", "Normcore" і "Another Dimension". У них Aircraft не зраджує власного особливого стилю. Химерна, неземна, ефірна, космічна — перші слова, які спадають на думку, коли описуєш музику Aircraft. І ці треки точно змусять вас левітувати.

"NOID", Tyler the Creator

Дата виходу: 21 жовтня.

Жанр: гаражний рок, експериментальний хіп-хоп, психоделічний рок, нео-соул.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Tyler the Creator не дарма обрав собі такий псевдонім. Кожен його трек звучить так, ніби в листі до Санта Клауса він прохав навчити його бути хорошим, але випадково написав God замість good. Пісня "Noid" розповідає про відчуття, яке більшості з нас не дуже знайоме, — про параною відомої людини. Це коли тобі здається, що навіть дідусь-продавець, який вже віджив своє і цікавиться лише щотижневими кросвордами в газеті, дивиться на тебе «якось не так» — ніби навіть він тебе впізнає. Пісня відновлює нервові клітини, які пошкодила Росія, а кліп — зір (навіть -2, як у мене) без лазерної операції.

"Over Each Other", Linkin Park

Дата виходу: 24 жовтня.

Жанр: альтернативний метал.

Рекомендує: новинарка Ірина Перепечко

Минулого місяця Linkin Park повернулися після семирічної перерви, а наприкінці цього випустили третю пісню з новою вокалісткою Емілі Армстронг. Цей трек — шедевр, починаючи з музики, тексту, історії та відео. Послухайте пісню та обов’язково подивіться кліп. Це так чудово, що просто розбиває серце.

"Get it", Yurii Retrograde

Дата виходу: 25 жовтня.

Жанр: соул, R&B.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця.

Ретроградний Юра знов підкорює українських слухачів раптовим релізом. Вокал у пісні хвилястий, як і його волосся. Він змушує ваш мозок неначе прокотитись легенькими хвилями Київського моря. Після пісні «Туди-сюди» Юра прийняв той факт, що «i can fix him» працює тільки в фільмах Netflix, s вирішив відрефлексувати на цю тему.

"Disease", Lady Gaga

Дата виходу: 25 жовтня.

Жанр: електро-поп, дарк поп, арт-поп, денс-поп.

Рекомендує: дизайнерка Анастасія Лисиця, журналістка Софія Коротуненко.

У новому хіті Гага повертається до жанру dark pop і «бореться з внутрішніми демонами». В екстравагантному кліпі, над яким працювала українська режисерка Таню Муіньо, вона бореться зі своїми хворобливими й моторошними клонами. Наша дизайнерка Настя настільки кайфує від цієї пісні, що не може підібрати слів. Тому просто радить відео, яке точно все пояснить.

"Ravenous Planet", Labyrinthus Stellarum

Дата виходу: 28 жовтня.

Жанр: космічний блек-метал.

Рекомендує: виконавча директорка і «майстер гри на укулеле» Марина Колесниченко.

Labyrinthus Stellarum — одеський гурт, заснований у 2021 році, який надихається шведським Lustre й австралійським Mesarthim. "Ravenous Planet" — новий сингл з майбутнього альбому Rift in Reality, який має вийти наприкінці зими 2025 року. Це дуже незвичний жанр для української андеграуд-сцени. Тут й агресивні гітарні рифи, й ефірні синтезатори, і максимально містичне космічне звучання. Водночас і тривожить, і захоплює. Щоб ще глибше зануритися в глибини космічної порожнечі, раджу послухати гурт у лайві — 22 листопада вони гратимуть у Львові.

"Start Point", Submotion Orchestra

Дата виходу: 28 жовтня.

Жанр: електроніка.

Рекомендує: відеограф Рома Камко.

Submotion Orchestra — англійський гурт, заснований у 2009 році. У своїй творчості вони поєднують глибоку електроніку, джаз, соул та ембієнт-даунтемпо. Їхня музика допомагає розслабитись і просто відчути спокій від приємної мелодії.



