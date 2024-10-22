GOGOLFEST під КАБами. Великий фоторепортаж «Бабеля» з фестивалю сучасного мистецтва в укритті та підземному паркінгу

Уперше від початку повномасштабного вторгнення відбувся фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST. Він пройшов у Запоріжжі з 18 по 20 жовтня і відкрився музичною виставою про Маріуполь. У місто приїхали DakhTrio, «Пиріг і Батіг», «ЩукаРиба», Андрій Бармалій, Renie Cares — музиканти, що грають фолк, панк-рок, інді-рок. На другий день фестивалю російська авіація скинула на місто два КАБи: вони зруйнували приватний будинок, торговельний центр, автомийку і поранили вісім людей. Оскільки Запоріжжя обстрілюють регулярно, музична й театральна програми «Гогольфесту» пройшли в укриттях. За завданням «Бабеля» його відвідав фотограф Дмитро Смольєнко. Ось що він побачив.