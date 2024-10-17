Усі про все знали й ніхто нічого не міг зробити. Розслідувач Боб Вудворд розповідає, як провал США в Афганістані, нерішучість Європи та імперські амбіції Путіна призвели до війни — переказуємо книгу War

За президентства Петра Порошенка були періоди, коли Байден дзвонив йому чи не двічі на тиждень. Він постійно натякав, що варто активніше боротися з корупцією. «Петре, ― наводить Вудворд його слова з однієї з тих розмов. ― Я знаю, що це непросто. Розумію, що ваша політика ― це зміїне кодло довкола тебе. Я впевнений, що ти робиш правильні речі. Але [...] нам буде складно зберігати впевненість Заходу у вас... Ти маєш допомогти мені, роблячи правильні речі. Наприклад, реформи в державних закупівлях, у банківській системі, створення нових антикорупційних органів. Варто підштовхувати генпрокурора до активніших дій. А якщо ти цього не робитимеш, тобі буде складно мати підтримку нашого Конгресу, нашого президента, європейців, і росіяни зʼїдять тебе на обід». Радник Байдена з питань національної безпеки у 2014―2017 роках Колін Каль згадує, що іноді завданням Байдена було помирити Порошенка з премʼєр-міністром Арсенієм Яценюком чи «будь-ким, хто був тоді премʼєром». Каль називав підхід Байдена в таких розмовах «консультуванням сімейних пар», а також «щедрі обійми, мʼякі удари». Навесні 2021 року, коли Росія зосередила біля українських кордонів десятки тисяч військових, стало очевидно, що жодна країна не буде перевозити стільки ресурсів до кордону іншої країни без бодай думки використати їх для нападу. Шукаючи способи знизити рівень напруги, у Білому Домі вирішили організувати особисту зустріч Путіна і Байдена, оскільки російський диктатор «дуже високо цінує повагу і власне почуття гідності». Байден запропонував Путіну зустрітись під час їхньої першої телефонної розмови, коли він обійняв посаду президента США. Спочатку Байден взяв жорсткий тон, звинувативши російську владу у втручанні в американські вибори, в отруєнні Олексія Навального, у кібератаках на урядові системи США (зокрема, він згадав російську Службу зовнішньої розвідки як відповідальну за кібератаку SolarWind, через яку стався один з найбільших витоків електронних даних в історії Сполучених Штатів). Він попередив Путіна про нові санкції проти Росії, зокрема про висилку десяти російських дипломатів. ― Це станеться на цьому тижні, і я хочу повідомити про це особисто. Усе через конкретні речі, до яких ви причетні. Я казав, що буде відповідь, й ось ми відповідаємо, ― сказав Байден. Після цього він помʼякшив тон і запропонував Путіну. — Давайте просто сядемо, поговоримо. Ви розкажете про те, що хвилює вас, я ― про те, що турбує мене. Очі в очі, все обговоримо. Путін спершу навіть не повірив. — Чи правильно я розумію, ― сказав він із ноткою подиву в голосі. ― Ви хочете зустрітись і поговорити про всі проблеми в наших взаєминах? Він, безперечно, погодився на цю зустріч. В одній з останніх характеристик Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення аналітики ЦРУ пишуть, що йому найбільше властиві постійне відчуття незахищеності та імперські амбіції. Путін був зациклений на Україні та вважав, що він єдиний, хто може відновити Російську імперію. Серед інших характеристик ― «тонкошкірий», «надзвичайно невпевнений у собі» та «садист». Перед зустріччю з Путіним Байден зібрав радників, щоб вирішити, який російський президент зараз, наскільки він міг змінитись останнім часом, чого може хотіти від переговорів і яка мета масштабних військових маневрів біля українських кордонів. Радники дійшли згоди, що Путін спробує переконати США «віддати» Україну Росії ― перестати допомагати Києву і політично, і військово, і не заважати затягуванню країни в російську зону впливу. Путін кричить на концерті з нагоди річниці анексії Криму. 18 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Переговори президента Трампа з Путіним нерідко відбувались без радників чи міністрів ― лише за участі перекладачів. Був навіть випадок, коли Трамп наказав знищити після розмови перекладацькі нотатки. Натомість Байден відмовлявся говорити віч-на-віч, на зустрічі 16 червня 2021 року у Швейцарії його супроводжував держсекретар Ентоні Блінкен, а Путіна ― Сергій Лавров. У книжці відтворено частину діалогу між президентами. Ключовою темою була кібербезпека: незадовго до зустрічі атаки зазнали важливий для східної частини США нафтопровід і найбільший американський виробник мʼяса. За даними Білого Дому, за атаками стояли росіяни. ― Уявіть себе на моєму місці, з усіма цими атаками на інфраструктуру, ― сказав Байден. ― Уявіть, якби щось схоже сталося з вашою нафтовою інфраструктурою. ― Так, це було б відчутно, ― відповів Путін. І швидко спробував змінити тему. ― А чому ви залишаєте Афганістан? ― А ви чому залишили? ― відбив питання Байден, апелюючи до 1989 року, коли радянський контингент після 10 років залишив цю країну. ― Афганістан ― це кладовище імперій. Про Україну на тій зустрічі майже не говорили. Кожна сторона озвучила свої звичні позиції. Згодом у Білому домі шкодували: можливо, саме тоді, на останній зустрічі Байдена з Путіним перед повномасштабним вторгненням, варто було поговорити про Україну більше? Згодом у літаку додому Байден сказав Блінкену, що зрозумів Путіна краще. І що він навряд чи змінить свою поведінку. «Буде складно», ― сказав тоді американський президент. Переговори Байдена і Путіна у Швейцарії в червні 2021 року. Getty Images / «Бабель» У липні 2021 року Путін опублікував великий «історичний» текст, де проголошував українців, росіян і білорусів одним народом. Він писав, що «Київ ― мати міст руських», а «створення етнічної української держави можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення проти нас». Першою думкою радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана після прочитання цього опусу було: «Ковід». Ішлося про ізоляцію Путіна через пандемію коронавірусу: три роки він спілкувався вживу переважно з вузьким колом ультранаціоналістів. «Бажання захопити Україну стало його лихоманковим маренням», — пише про наслідок Вудворд. Росіяни демонстрували західним партнерам України свої можливості, у Києві теж. Вудворд розповідає про британського адмірала морського флоту Тіма Вудса, який з 2016 року допомагав українській армії переходити на стандарти НАТО. Разом з дружиною, офіцеркою британської розвідки, і маленькою донькою вони жили в українській столиці. Не раз у їхньому помешканні бували непрохані гості. Так, якось увечері донька розкидала на підлозі вітальні великі шматки дитячої головоломки. Виснажені батьки не стали прибирати та пішли спати. Наступного ранку дружина Вудса побачила всі 30 елементів головоломки бездоганно складеними. В інші дні вони натрапляли на перевернуті догори дригом домашні підсвічники чи завʼязані по-іншому шнурівки на чоботах. Усе це було методами психологічного тиску ― мовляв, росіяни поряд і здатні багато на що. «Нас це не бентежило, ― каже про це Вудс. ― Навпаки, веселило». Вони з дружиною старались не обговорювати чутливі теми вдома, припускаючи, що квартира прослуховується і, можливо, має приховану систему відеоспостереження. У середині 2021-го США отримали розвіддані про те, що Росія планує напасти на Україну. Джо Байден визначив для Білого дому кілька пріоритетів. Перший ― не ввʼязуватись у пряму війну з Росією. Другий ― не допустити такого ж фіаско, як в Афганістані, коли позбавлена західної підтримки велика армія майже без бою здалася ворогу, у тому випадку ― талібам. Тому вже наприкінці літа 2021 року Київ без значного розголосу отримав партію військової допомоги. Тоді вона вимірювалась десятками мільйонів доларів. Допомогу Штати надавали не через НАТО, а безпосередньо. Це було частиною розрахунку: не провокувати росіян активністю Північноатлантичного альянсу, бо саме в ньому вони вбачали найбільшу загрозу для себе. «Вступ України до НАТО є найяскравішою з усіх червоних ліній для російської еліти, не лише для Путіна. За понад два з половиною роки розмов із ключовими російськими гравцями ― від кулаків у темних закутках Кремля до найгостріших лібералів-критиків Путіна ―я ще не знайшов нікого, хто б розглядав Україну в НАТО як щось інше, ніж прямий виклик російським інтересам», ― іще в 2008-му повідомляв своїх колег Білл Бернс, тодішній посол США в Москві, а згодом директор ЦРУ. Коли Володимир Зеленський 1 вересня 2021 року вперше зустрівся з Джо Байденом, він тиснув на американського президента, аби той допоміг Україні пошвидше отримати членство в НАТО. Обіцяти це в короткостроковій перспективі Білий дім не був готовий.

Зеленський та Байден на зустрічі 1 вересня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

У жовтні 2021-го США дізнались деталі майбутнього нападу: як саме Росія своїм 175-тисячним контингентом планує захопити великі українські міста. Байден зібрав своїх військових радників на нараду, під кінець якої сказав: «Ісусе Христе! Тепер я маю справу ще й зі спробою Росії проковтнути Україну?» З огляду на доволі невеликий контингент росіян, більшість союзників України очікували лише невеликої воєнної операції ― найімовірніше, на сході країни. Із тих, хто був переконаний у масштабному намірі росіян, був тодішній британський премʼєр Борис Джонсон. Розвідка Обʼєднаного Королівства теж повідомляла про готовність Кремля атакувати. Джонсон навіть говорив про це з Путіним, намагаючись переконати його, що «в осяжному майбутньому» Україну в НАТО не приймуть. «Що таке осяжне майбутнє? Коли це? Наступного місяця?» ― відповів на це Путін. Після телефонної розмови з ним Джонсон назвав російського диктатора «дрібним, байдужим і нікчемним». У Білому домі вирішили, що варто поговорити з Путіним ― і очевидно було, що він вдовольниться лише кимось із ключових американських посадовців. У листопаді 2021 року в Москву полетів директор ЦРУ Білл Бернс, якого Байден називав «головним путінологом» своєї команди. Він планував розповісти, що США детально відомі плани вторгнення і що американці не стоятимуть осторонь. Також Бернс привіз персонального листа від Байдена з аналогічним змістом. Утім, зустрітися з Путіним особисто не вдалося: через спалах ковіду в Москві він жив у закритій резиденції в Сочі та звʼязався з Бернсом телефоном. Путін вислухав, що США відомо про плани Росії захопити Україну. Бернс сказав, що у відповідь Вашингтон згуртує Захід довкола України та накладе на Росію значні економічні санкції. — Рівень наслідків для вас буде зовсім інакшим, ніж те, що ви відчули 2014 року, [анексувавши Крим і напавши на Донбас], ― сказав Бернс. ― Ми ізолюємо вас дипломатично і допоможемо Україні захистити себе. Вислухавши його, Путін відповів своєю звичайною мантрою про те, що Україна не має права на існування. — Україна слабка і розділена. Це несправжня країна. Російські інтереси вимагають контролю над її кроками, ― відповів російський диктатор. Спілкуючись із росіянами, Білл Бернс відчув, наскільки їм додало впевненості в собі фіаско США в Афганістані. Якщо армія, яку Захід підтримував десятиліттями, так легко здала країну талібам, то чому в Україні буде по-іншому? Дорогою додому керівник ЦРУ написав Джо Байдену таємне повідомлення про те, що його очікування від Росії лише погіршились. Невдовзі американці поділились своєю інформацією та очікуваннями з керівництвом України. На саміті ООН з питань клімату із Зеленським поговорив Джейк Салліван. Міністр оборони США Ллойд Остін спілкувався з тодішнім міністром оборони України Олексієм Резніковим. Ті оцінили загрози скептично. «Таке ж зосередження військ вже було навесні. І що отримав Путін? Два дзвінки від Байдена і зустріч у Швейцарії?» ― опонував Резніков. На його думку, росіяни робили це заради гарантій того, що Україну не приймуть до НАТО. Міністр оборони США Ллойд Остін з українським колегою Олексієм Резніковим у Пентагоні. 18 листопада 2021 року. Getty Images / «Бабель» Байден відправив віцепрезидентку Камалу Гарріс передати інформацію про російське вторгнення президенту Франції. Вона розповіла про наміри Путіна Емманюелю Макрону і додала: «Росіяни переконані, що Європа проковтне все це». Макрон пообіцяв працювати над реакцією європейців, посилити військову присутність НАТО в Румунії та Польщі й додав, що «слабка ланка» в цій ситуації не Франція, а Німеччина, яка залежить від росіян економічно, зокрема через «Північний потік». Щоб подолати скепсис союзників щодо планів Путіна напасти на Україну, США розсекретили частину розвідданих і поділилися ними з партнерами. Це зменшувало можливості Росії брехати. «Він [Путін] постійно бреше, а західним лідерам важко це так сприймати», ― казала тоді на нарадах директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс. Байден наказав їй щотижня, а іноді й щодня ділитись із союзниками та партнерами розвіданими, а частину з них одразу робити публічними. «Якщо ви це зробите, Росія зазнає величезних втрат, — сказав президент Байден Путіну під час їхньої розмови о десятій ранку 7 грудня 2021 року. — Ми це забезпечимо». Вони обговорювали вимоги, які Росія висунула НАТО. Запити Путіна були максималістськими, він не хотів обговорювати жодні реальні безпекові домовленості. Тож Байден спробував звернутися до спільної історії та нагадав Путіну, що під час Холодної війни США і Радянський Союз несли особливу відповідальність за безпеку світу. Їхні попередники уникали прямої війни. Джейк Салліван та його заступник Джон Файнер слухали розмову. Файнер був здивований: він завжди вважав Путіна бандитом, але зараз той поводився спокійно. Путін розмовляв радше як адвокат: він доводив, що Росія є потерпілою стороною і що США та Європі потрібно розглянути його скарги.

Путін спілкується з Байденом із резиденції в Сочі 7 грудня 2021 року. Getty Images / «Бабель»