ЦАХАЛ почав операцію проти «Хезболли» в Лівані, ліквідував її впливових керівників і ватажка Хасана Насраллу. Що відбувається? Розповідаємо коротко, що кажуть аналітики

Ізраїль ліквідував лідера бойовиків Хасана Насраллу, вдаривши по штаб-квартирі угруповання в столиці Лівану. Насралла очолював «Хезболлу» з 1992 року — після того, як попередній лідер Аббас аль Мусаві помер під час ізраїльського авіаудару.

Насралла казав, що пріоритет «Хезболли» — боротися з Ізраїлем. У 2000 році ісламісти витіснили війська Ізраїлю з південного Лівану, у 2006-му — відбили ізраїльський наступ. Після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року Насралла підтримав бойовиків і наказав обстрілювати Ізраїль «на знак солідарності».

Насралла значно посилив боєздатність «Хезболли» — під його проводом вона контролювала значну частину Лівану. Організація також перетворилася на політичну партію — її члени є в кожному скликанні ліванського парламенту з 1992 року. У 2020 році, за підрахунком аналітиків, в організації було близько двадцяти тисяч бойовиків.

У вересні Ізраїль ліквідував впливових керівників ісламістів. Ось їхні імена Алі Каракі — командувач південного фронту.

Ібрагім Хусейн Джазіні — керівник підрозділу безпеки.

Самір Тауфік Діба — «давня довірена особа» Насралли.

Абед аль Амір Мухаммад Сабліні — керівник нарощування сил «Хезболли».

Алі Нааф Аюба — координатор вогневих сил.

Ібрагім Акіл — командувач «Сил Радван» (спецпризначенців «Хезболли»).

Абу Хасан Самір — керівник навчального підрозділу «Сил Радван».

Фатех Шериф — командувач ХАМАС у Лівані.

Новим керівником «Хезболли» став Хашим Сафі ад-Дін — двоюрідний брат Насралли, якого США визнало терористом у 2017 році. Він член «Хезболли» з 1982 року, обіймав різні керівні посади, наприклад, управляв фінансами і брав участь у Раді джихаду, що керує військовими операціями угруповання.

Його син одружений із Зейнаб Сулеймані, донькою Касейма Сулеймані — колишнього командувача підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції «Аль-Кудс», який проводив операції за кордоном. Сулеймані помер під час американської авіаатаки у 2020 році. Його вважали одним із найвпливовіших людей Ірану.

Сафі ад-Дін керуватиме «Хезболлою» у найважчі для неї часи, кажуть аналітики. Армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжуватиме нищити командирів групи. Однією із цілей може бути Мохаммед аль Кавтарані — представник «Хезболли» в Іраку, який керує шиїтським ополченням у країні після смерті Сулеймані.

Аналітики Atlantic Council кажуть — вбивство керівників і лідера «Хезболли» показало, що ізраїльська розвідка глибоко проникла в «Хезболлу» і значно посилила свою мережу в Лівані. Щоб ліквідувати Насраллу, їм було потрібне його точне місцеперебування в режимі реального часу.

Ісламська Республіка навряд чи зреагує на смерть Насралли. Аналітики вважають, що іранці, найімовірніше, не підтримають лідера країни Аятоллу Алі Хаменеї, якщо він помститься за ватажка «Хезболли». До того ж це втягне Іран у відкритий конфлікт зі США.

Наземний наступ Ізраїлю на Ліван неминучий, каже колишній заступник командувача ЦАХАЛ у Газі Амір Авіві. Він вважає, що «Хезболла» ослаблена настільки, що керівництво Ізраїлю планує, наскільки глибоко мають зайти війська в Ліван.

За його словами, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант виступив перед піхотними і танковими бригадами, де заявив, що Ізраїль готується воювати на території Лівану, використовуючи піхоту, танки, кораблі й авіацію.

Водночас інший високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що країна сподівається уникнути наземного вторгнення. Проте Ізраїль нарощує свої сили на півночі.

У ніч з 30 жовтня на 1 вересня війська Ізраїлю почали масштабну операцію на півдні Лівану — щоб «захистити громадян Ізраїлю і повернути їх у домівки на півночі». Армія оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ почав операцію «Північні стріли» — «обмежені і цілеспрямовані рейди» проти військових об’єктів та інфраструктури «Хезболли» у прикордонних селах Лівану. Вони діятимуть за планом, за яким солдати тренувались протягом останніх місяців.

Напередодні вторгнення журналісти The New York Times писали про колони армійських вантажівок та десятки танків, бронетехніки, броньованих бульдозерів та військових автівок Humvee в ізраїльському місті Кірʼят-Шмона, що на прикордонні.

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III заявив, що підтримує операцію Ізраїлю в Лівані — щоб знищити військові об’єкти «Хезболли». США також надіслали «кілька тисяч» військових на Близький Схід. Вони допоможуть захистити Ізраїль і посилять безпеку 40 тисяч американських військових, що вже перебувають у регіоні.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх каже, що уряд також передасть декілька винищувачів, щоб посилити авіацію США. The New York Times пише, що уряд може передати винищувачі F-15, F-16 і F-22, а також військові літаки A-10.

Попри численні атаки «Хезболла» зберегла військовий потенціал. Організація заявила, що продовжить військову операцію на підтримку Гази й захищатиме Ліван. Al Jeneera пише, що «Хезболла» завдала п’ять ракетних ударів по півночі Ізраїлю, після того, як підтвердила смерть Насралли.

Аналітик Томас Ворік припускає, що найближчими днями «Хезболла» запустить сотні або навіть тисячі ракет по Ізраїлю у відповідь на вбивство їхнього лідера та вищого керівництва. І це буде набагато важчим викликом для протиповітряної оборони Ізраїлю, ніж атака Ірану у квітні 2024 року.

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