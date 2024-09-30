FT: Ізраїль майже 20 років збирав дані, щоб ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу

Ізраїльська розвідка майже 20 років збирала дані, щоб ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу. Після трьох невдалих спроб у 2006 році під час Другої ліванської війни Ізраїль змінив методи роботи і почав збирати величезні обсяги даних про бійців угруповання.

Про це пише Financial Times.

Один авіаудар просто не влучив — лідер «Хезболли» незадовго до цього покинув місце, по якому завдали удару. Ще два рази бомби не змогли пробити бетонні укріплення підземного бункера, де переховувався Насралла.

Після невдалих замахів на Насраллу ізраїльська розвідка переформатувала свою роботу. Колишній старший офіцер розвідки Мірі Ейсін каже, що на «Хезболлу» почали дивитися в ширшому ракурсі, враховуючи її політичні амбіції та зростаючі звʼязки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, а також стосунки Хасана Насралли з президентом Сирії Башаром Асадом.

Крім того, управління військової розвідки Ізраїлю Аман і його підрозділ радіотехнічної розвідки 8200 почали збирати величезні обсяги даних про бойовиків «Хезболли» на північному кордоні Ізраїлю — їх ставало дедалі більше.

Тож Ізраїль значно розширив свою агентуру, щоб спостерігати за «Хезболлою». Цьому також сприяла участь «Хезболли» у військовому конфлікті в Сирії в 2012 році, куди бійці угруповання вирушили, щоб допомогти президенту Башару Асаду придушити збройне повстання.

Через війну в Сирії сили «Хезболли» зростали, а вербування нових членів зробило її більш вразливою для проникнення ізраїльських шпигунів. Крім того, одним із джерел інформації стали некрологи, які «Хезболла» публікує у форматі «плакатів мучеників». З них можна було дізнатися, в якому місті жив загиблий, і зʼясувати коло його спілкування за постами користувачів соцмереж, які публікували ці некрологи.

Іншим джерелом даних стали похорони бойовиків, які, як пише FT, виводили з тіні вищих керівників угруповання — нехай і ненадовго. У результаті в ізраїльської розвідки склалася відносно повна картина, що описує розклад сил усередині «Хезболли» — хто відповідав за операції, хто отримав підвищення, хто щойно повернувся з поїздки.

Водночас еволюціонували й технічні можливості — зʼявилися розвідувальні супутники, більш «розумні» дрони, а ще хакери дозволили ізраїльській розвідці збирати терабайти даних про угруповання. Їх обробкою займається спеціальний підрозділ 9900. Він, зокрема, пише алгоритми, що дають змогу помітити найменші зміни в низці зображень — наприклад, появу вибухового пристрою на узбіччі дороги або бетонної арматури, що вказує на наявність підземного бункера.

Також Ізраїль збирає дані про бойовиків «Хезболли». Ідентифікувати їх можна за допомогою даних з безпілотника, що пролетів над головою, або записів зі зламаної камери спостереження — використовується навіть голос, записаний через мікрофон пульта дистанційного керування сучасного телевізора. Після ідентифікації щоденні схеми переміщень бойовика угруповання потрапляють у велику базу даних. Інформація може надходити з різних пристроїв — включно з, наприклад, мобільним телефоном дружини або одометром автомобіля.

Будь-яке порушення рутини стає сигналом тривоги для офіцера ізраїльської розвідки. Цей метод дозволив Ізраїлю, наприклад, ідентифікувати командирів середньої ланки невеликих протитанкових загонів на кордоні. У якийсь момент Ізраїль відстежував переміщення окремих командирів, щоб дізнатися, чи не відкликали їх напередодні через раптову атаку на Ізраїль.

Так Ізраїль зібрав величезну кількість інформації про угруповання, яку використав після нападу ХАМАС 7 жовтня 2003 року — відтоді Ізраїль та «Хезболла» постійно атакують одне одного.

Ізраїльські військові літаки неодноразово вилітали для того, щоб бомбити місце, де, як вирахувала розвідка, перебував Хасан Насралла. Однак, за словами одного з ізраїльських чиновників, рейд скасували після того, як цього вимагав Білий дім.

Уже 27 вересня 2024 року Ізраїль знову зміг встановити місцезнаходження Насралли. Тод він прямував на зустріч високопоставлених лідерів «Хізбалли» та іранського командувача операціями КВІР. Ізраїльські військові відстежили Насраллу до бункера, збудованого під комплексом будівель, і скинули на те місце понад 80 бомб.

Премʼєр-мініср Ізраїль Біньямін Нетаньягу цього дня був у Нью-Йорку — виступав на Генеральній асамблеї ООН. Про операцію з убивства Насралли він дізнався ще до своєї промови. Після повідомлень про удар Армії оборони Ізраїлю по передмістю Бейрута Нетаньягу перервав брифінг із журналістами, а незабаром вилетів до Ізраїлю, скоротивши свій візит до США.

Згодом смерть Насралли підтвердила Армія оборони Ізраїлю, а пізніше про це заявила «Хезболла».

Що передувало

27 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ударила по штаб-квартирі ліванського угруповання «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті. Спершу Ізраїль офіційно не казав, чи був лідер бойовиків Хасан Насралла ціллю атаки і чи був він присутній на обʼєкті під час атаки.

Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили загибель Насралли. ЦАХАЛ стверджує, що атака відбулася саме тоді, коли вище командування «Хезболли» було у штаб-квартирі та «здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю».

Хасан Насралла помер у віці 64 років. Він очолював «Хезболлу» 32 роки — з 1992-го. Під керівництвом Насралли «Хезболла» неодноразово завдавала ракетних ударів по території Ізраїлю, а у 2006-му напад на ізраїльських військових став причиною лівано-ізраїльської війни.