2 вересня під Ізюмом згоріла половина села Студенок, майже всі мешканці виїхали. Чорний репортаж про людей, які за ніч втратили все

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На перехресті вулиць Артема і Пушкіна в селі стоїть багато машин рятувальників, з багатьох дворів іде густий дим. У повітрі — міцний запах диму чи навіть згорілої вщент каші. На один зі знищених вогнем будинків із розпачем дивиться жінка у хустці. Її звати Лідія Олександрівна. Жінка міцно тримає на ланцюгу свого пса на імʼя Букет. Він гавкає і ричить на всіх, хто підходить до жінки й дому.

— Чому не ідете їсти? — каже до жінки волонтерка організації World Central Kitchen.

— Мені не хочеться. Не можу. На старості літ без хати лишитися, — відповідає Лідія Олександрівна і додає: — Сьогодні день народження.

Дім, який 2 вересня втратила Лідія, ще в 1928 році побудував її дід — тоді народився її батько. За 96 років біля нього опиниться пожежник середнього віку, який заливатиме залишки будинку сильним струменем води. За 10 хвилин він закінчує, від цегли продовжує йти густий дим і жар.

Згорілий будинок і підвал у Студенку. Георгій Іванченко / «Бабель»

Лідія Олександрівна — корінна студенчанка. Вона вчилась у Словʼянському педінституті, повернулася в село, стала вчителькою молодших класів. Троє підлітків, яких вона вчила, підходять до неї навіть зараз.

— Хлопці, а школа ціла? Слава богу. Бо не буде школи — пропаде село, — каже вчителька.

Жінці важко зібратися з думками, коли треба говорити про пожежу. Коли вогонь у селі тільки починав вирувати, Лідія Олександрівна разом з чоловіком закривала на зиму помідори й огірки. Раптово вона почула вибух, а вогонь був уже близько до дому. Того ж дня на телефон їй прийшло повідомлення про те, що в центрі Студенка чекає автобус, що евакуює їх в Оскіл. Вона поїхала разом з чоловіком і мамою, не взявши майже нічого.

Уже вранці 3 вересня жінка повернулась. Дім згорів ущент. У пожежі загинули двоє її собак, семеро кошенят і понад 50 курей. Згоріли й каченята, що зʼявилися лише два дні тому. Вона пояснює, що частина курей задихнулись від диму, а частина згоріли живцем. У пожежі вижили лише пес Букет та коти Василина і Мішаня.

Лідія Олександрівна та її пес Букет. Георгій Іванченко / «Бабель»

— Мамці оце 88 год, я боюсь їй фотографії посилать, — каже Лідія. З-за будинку вона дістає чорне й сильно обвуглене тіло курки. Жінка складає тіла тварин в одну купу. У будинку також згоріли вірші, які вона писала. Частина з них були про війну.

Лідія показує, що лишилось від її подвірʼя. На землі біля її будинку — згоріла картопля та чорні діжки зі згорілою кукурудзою. Біля них у купі цегли — кілька нерозірваних газових балонів. Далі у дворі — згорілі баклажани і груша, висохлі плоди кизилу. Вцілілі лише помідори й огірки. Жінка пропонує скуштувати їх і взяти із собою.

Тепер Лідія Олександрівна з чоловіком житимуть у сусідів, які мають вільний будинок. Раніше вона пережила тут і російську окупацію, й обстріли, що прийшлись просто її вулицею. Вона згадує, як у червні 2022-го народився її кіт Мішаня. Тоді до її будинку приходили росіяни, наставляли зброю на її собаку, а вона ховала кота в кишені.

— Мене з ним потім кореспонденти сфотографували, і всі побачили, що я жива. Бо в сусідню хату був прильот, і сказали, що ми загинули.