Зеленський просить парламент ратифікувати Римський статут. Кажуть, після цього українських військових почнуть судити в Гаазі. Це правда? Ні, не почнуть! Пояснюємо чому

Після ратифікації статуту українських військових зможуть судити в МКС?

Ні, бо МКС може це робити вже десять років. Адже 25 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, Верховна Рада прийняла заяву до МКС, якою визнала його юрисдикцію на всій території щодо подій після 21 листопада 2013 року, тобто від початку Євромайдану. Тоді це стосувалося лише злочинів проти людяності.

У лютому 2015-го, після того як Росія розпочала війну проти України і анексувала Крим, парламент розширив юрисдикцію МКС і на воєнні злочини. Юрисдикція не мала жодних обмежень — під неї підпадали всі, хто коїв найтяжчі міжнародні злочини на території України, зокрема українські військові, вище командування і високопосадовці.

Тобто після ратифікації для українських військових нічого не зміниться?

Якраз навпаки. Україна планує ратифікувати статут з однією обмовкою: протягом семи років з моменту ратифікації МКС не матиме юрисдикції над громадянами України.

Тобто українських військових і високопосадовців сім років не можна буде покарати за злочини?

Знову ні. МКС — не єдина судова інстанція. Він розслідує злочини громадян, яких відмовляються судити в них на батьківщині. Україна намагається дотримуватися міжнародного гуманітарного права — зокрема через це з 2014 року МКС не видав жодного ордера на арешт українців. Якщо порушення трапляються, їх розглядають місцеві суди, як, наприклад, це було з колишнім добровольчим спецпідрозділом «Торнадо». Його бійців затримали і звинуватили у вбивствах, зґвалтуваннях і тортурах. У червні 2015 року батальйон розформували.

Крім того, навіть якщо протягом семи років Міжнародний кримінальний суд не зможе переслідувати українських військових, у низці країн діє принцип універсальної юрисдикції. Він дозволяє державам розслідувати воєнні злочини, скоєні будь-де і будь-ким.

Ми 24 роки жили без ратифікації статуту, навіщо це зараз?

Ця вимога є в Угоді про асоціацію з ЄС. Якщо Україна хоче в Євросоюз, статут треба ратифікувати.

Крім зобовʼязань перед МКС, які Україна взяла на себе в 2014 році , після ратифікації країна нарешті отримає і права. Наприклад, зможе впливати на вибір суддів і прокурора МКС, сама зможе висувати свого суддю, голосуватиме за бюджет суду, впливатиме на зміни в Римський статут, якщо їх ініціюють. Все це дозволить ефективніше співпрацювати з МКС у розслідуваннях злочинів росіян.

, після ратифікації країна нарешті отримає і права. Наприклад, зможе впливати на вибір суддів і прокурора МКС, сама зможе висувати свого суддю, голосуватиме за бюджет суду, впливатиме на зміни в Римський статут, якщо їх ініціюють. Все це дозволить ефективніше співпрацювати з МКС у розслідуваннях злочинів росіян. Щоб опоненти не звинувачували Україну в подвійних стандартах. Зокрема в тому, що зараз вона вимагає від інших країн виконувати ордери МКС на арешт низки російських високопосадовців, в тому числі Володимира Путіна, а сама досі не ратифікувала статут.

Щоб потерпілі від російських злочинів українці могли отримати компенсації зі спеціального цільового фонду МКС. Після ратифікації Україна зможе впливати на розподіл коштів фонду.

Все-таки уточніть — кожен український військовий, який скоїть злочин, може опинитися в МКС?

Якщо його відмовиться покарати українське правосуддя, то суто теоретично — так. На практиці, якщо мова про збройні сили, суд займається переважно високопосадовцями і командуванням — ганятися за звичайними військовими в МКС немає часу і ресурсів. Цей принцип працює в обидві сторони — міжнародні експерти попереджають, що покарати всіх російських воєнних злочинців суд не зможе.

Президент шукає голоси депутатів, щоб ратифікувати статут і покарати Росію в МКС, а ми — ваші донати, щоб писати про злочини росіян в Україні: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]