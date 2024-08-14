Україна воює на території країни-агресора. Поясніть, це законно з погляду міжнародного права? Які закони діють на територіях під контролем ЗСУ? — Максимально коротко.

Чи є дії України в Курській області тероризмом?

Ні. Вони абсолютно законні і до тероризму не мають стосунку взагалі. Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, Україна згідно з 51 статтею статуту ООН отримала право на самозахист. Вона може захищати своє населення і свої території від обстрілів і атак російських збройних сил, а також захищати свою політичну незалежність. Росія регулярно обстрілювала українську територію з Курської області. Згідно з міжнародним правом держава, яка обороняється, може вести оборонні бойові дії також на території країни-агресора. Обмежень щодо цього в міжнародному праві немає. За словами Наталії Хендель, коли країна вчиняє акт агресії, її територія може бути використана як театр бойових дій. «Росія мала усвідомлювати наслідки», ― додає Хендель.

Чи відповідає Україна за порушення прав людини під час військових дій в Курській області?

Поки що ні. Країна зобов’язана дотримуватись прав людини тоді, коли встановлює так званий загальний контроль над територією. Навіть якщо українські військові вивісили прапори України в якихось російських населених пунктах, це не означає, що такий контроль є. Контроль — це введення відповідних адміністрацій, налагоджене саморегулювання життя, служб контролю, безпеки, тощо. «Зараз Україна ще не може гарантувати здійснення всіх функцій, які має здійснювати влада. Наразі це, скажімо, тактичний контроль», — пояснює Хендель.

Тобто під час бойових дій там — повна анархія?

Теж ні. Поки це «буферна зона». До встановлення контролю на тих територіях діє міжнародне гуманітарне право («право війни») — це дві Гаазькі конвенції, чотири Женевські і протоколи до них.

Що рада з прав людини ООН буде робити із заявою Москалькової?

Управління верховного комісара ООН з прав людини попросило Москву надати доступ до Курської області, щоб перевірити заяву Москалькової. Але є нюанс. Від початку війни Росія не давала комісарам ООН доступу на окуповані нею території — так само, як вона не давала доступу місії ООН зі встановлення фактів обстрілу СІЗО в Оленівці.

Як мають поводитися українські військові на території Росії, щоб їх не звинуватили в порушенні міжнародного права?

У них такі самі зобов’язання, як у росіян. Вони мають мінімізувати втрати серед цивільних, а також пошкодження цивільних об’єктів. Вони мають захищати памʼятки культури і культурні цінності. Дотримуватися міжнародних конвенцій у поводженні з військовополоненими. Мінімізувати шкоду для енергетики регіону. Українська сторона, як і російська, має створювати умови для того, щоб цивільні могли евакуюватися на територію Росії.